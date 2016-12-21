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Политика
Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

В полдень первого декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где собралось более 1000 гостей и почти 600 журналистов, президент РФ Путин обратился с тринадцатым на его счету…

21.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Слушать подано

Слушать подано

Чешские законодатели в первом чтении приняли законопроект о расширении полномочий военной разведки для противодействия угрозам информационной безопасности. Депутаты уверены, что это позволит эффективнее противостоять террористическим угрозам, эксперты предупреждают…

15.12.2016 / 1 отзыв / Далее
Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

НАТО хочет продолжать оказывать давление на Россию и продолжать экономические санкции. Но это может изменить новый президент Дональд Трамп. Запад должен продолжать экономические санкции против России, заявил в среду вечером после встречи…

08.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Вторая американская революция

Вторая американская революция

Свершилось. Несмотря на давление и тонны перерытого грязного белья, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп был избран президентом США. Однако эта победа удивила даже сторонников миллиардера. Накануне голосования большинство…

07.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Трамп-хаус

Трамп-хаус

8 ноября состоялось событие года в мировой политике – выборы главы США. По их итогам новым хозяином Белого дома стала республиканский кандидат Дональд Трамп, который стал 45-м президентом…

07.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Дональд Трамп: реакция политиков и чешская тёща

Дональд Трамп: реакция политиков и чешская тёща

Трамп знает, где находится Чехия. Здесь живёт мать его первой жены Иваны Трамповой. Результат выборов в Америке после продолжительного убеждения мировой общественности в том, что лидером будет Хиллари…

06.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Прощай, СССР: Чехия избавляется от советского военного наследия

Прощай, СССР: Чехия избавляется от советского военного наследия

Министерство обороны ЧР планирует массовую замену советской военной техники. Крупнейшее перевооружение в современной истории страны обойдётся государственному бюджету почти в полтриллиона крон. Напомним, что основу боевой мощи Чехии…

06.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Да будет Трамп!

Да будет Трамп!

Ни за одними выборами в США со времён Второй мировой войны не следили так внимательно, как за прошедшими, и ни один избранный президент США не вызывал столь противоречивой…

29.11.2016 / Отзывов нет / Далее
Осеннее обновление

Осеннее обновление

В Чехии состоялся второй тур выборов в треть Сената, победителем которого стали христианские демократы. Отметим, что выборы прошли при рекордно низкой явке избирателей на фоне заявлений о необходимости…

15.11.2016 / Отзывов нет / Далее
Октябрь – сезон войны компроматов

Октябрь – сезон войны компроматов

В год выборов в Америке традиционно самый горячий месяц – октябрь. Именно в октябре, ближе к решающему для судьбы страны дню, начинаются самые скандальные разоблачения кандидатов в президенты.…

03.11.2016 / Отзывов нет / Далее
Новости

Монастырь Св. Анежки открылся после реставрации

Монастырь Св. Анежки открылся после реставрации

Монастырь Св. Анежки приглашает гостей на открытые после двухлетней реставрации. Первое готическое здание в Праге…

23.12.2016 / Отзывов нет / Далее

По показателям среднего дохода Чехия занимает 19 место

По показателям среднего дохода Чехия занимает 19 место

Как сообщил чешский департамент статистики, в среднем по странам ЕС годовая зарплата составляет 929 900…

22.12.2016 / Отзывов нет / Далее

Рождество в зоопарке

Рождество в зоопарке

В этом году на рождественские праздники в Пражском зоопарке посетителей и животных будет ждать интересное…

22.12.2016 / Отзывов нет / Далее

На рождественские праздники в замок Визовице

На рождественские праздники в замок Визовице

Замок Vizovice в конце года всего на несколько дней открывает свои двери для публики. В…

21.12.2016 / Отзывов нет / Далее

22 декабря стартует прием заявок на Международный конкурс юных чтецов «Живая классика»

22 декабря стартует прием заявок на Международный конкурс юных чтецов «Живая классика»

В 2017 году детскому проекту «Живая классика» исполнилось 5 лет. За 5 лет конкурс стал…

21.12.2016 / Отзывов нет / Далее

Кому верят чехи

Кому верят чехи

Центр изучения общественного мнения в Чехии сообщил, что жители республики стали больше верить президенту Милошу…

20.12.2016 / Отзывов нет / Далее

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Общество

Рождество в зоопарке

Рождество в зоопарке

В этом году на рождественские праздники в Пражском зоопарке посетителей и животных будет ждать интересное предложение. На Рождество зоопарк подготовил небольшие подарки для детей, разнообразную программа рождественского кормления животных,…

22.12.2016 / Отзывов нет / Далее

Новый год в Праге с русским размахом

Новый год в Праге с русским размахом

Лет пять назад решила узнать чешские новогодние традиции и отметить праздник в соответствии с ними. Выяснилось, что в новогоднюю ночь нельзя оставлять сушить бельё. Нельзя готовить птицу, чтобы…

21.12.2016 / Отзывов нет / Далее

Безопасное место для ребёнка

Безопасное место для ребёнка

Вопрос детской безопасности стоит на первом месте особенно в дороге. Поэтому очень важно правильно выбрать детское автокресло для вашего малыша. Детское автомобильное кресло призвано выполнять две основные функции: обеспечивать…

21.12.2016 / Отзывов нет / Далее

В ожидании года Огненной Птицы

В ожидании года Огненной Птицы

Вот-вот – и всех охватит предновогоднее безумие, но откладывать в этом году подготовку к празднику нежелательно: год Огненного Петуха особый – огненная птица не одобряет легкомыслия и суеты.…

21.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Экономика

По показателям среднего дохода Чехия занимает 19 место

По показателям среднего дохода Чехия занимает 19 место

Как сообщил чешский департамент статистики, в среднем по странам ЕС годовая зарплата составляет 929 900 крон. За год среднестатистический чех зарабатывает…

22.12.2016 / Отзывов нет / Далее

Начал работу чешско-молдавский центр экономического сотрудничества

Начал работу чешско-молдавский центр экономического сотрудничества

Общественная организация для поддержки и развития торгово-экономических отношений между Чехией и Молдовой создана в Праге по инициативе граждан обеих стран и…

08.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

В полдень первого декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского…

Слушать подано

Слушать подано

Чешские законодатели в первом чтении приняли законопроект о расширении…

Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

НАТО хочет продолжать оказывать давление на Россию и продолжать экономические санкции.…

Вторая американская революция

Вторая американская революция

Свершилось. Несмотря на давление и тонны перерытого грязного белья, кандидат…

По показателям среднего дохода Чехия занимает 19 место

По показателям среднего дохода Чехия занимает 19 место

Как сообщил чешский департамент статистики, в среднем по странам…

Начал работу чешско-молдавский центр экономического сотрудничества

Начал работу чешско-молдавский центр экономического сотрудничества

Общественная организация для поддержки и развития торгово-экономических отношений между…

Есть ли жизнь после эмбарго?

Есть ли жизнь после эмбарго?

Ущерб от российских контрсанкций для экономики западных стран является…

Горький шоколад ипотечных новинок

Горький шоколад ипотечных новинок

Поправки к Закону о кредитовании в Чехии (Zákon o…

Рождество в зоопарке

Рождество в зоопарке

В этом году на рождественские праздники в Пражском зоопарке…

Новый год в Праге с русским размахом

Новый год в Праге с русским размахом

Лет пять назад решила узнать чешские новогодние традиции и…

Безопасное место для ребёнка

Безопасное место для ребёнка

Вопрос детской безопасности стоит на первом месте особенно в дороге.…

В ожидании года Огненной Птицы

В ожидании года Огненной Птицы

Вот-вот – и всех охватит предновогоднее безумие, но откладывать…

Монастырь Св. Анежки открылся после реставрации

Монастырь Св. Анежки открылся после реставрации

Монастырь Св. Анежки приглашает гостей на открытые после двухлетней…

Хранилище для пороха в центре Праги

Хранилище для пороха в центре Праги

Сегодня, когда прекрасная Прага утопает в рождественских огнях, самый…

Памятник чешскому королю

Памятник чешскому королю

Семьсот лет, прошедшие после рождения чешского короля и императора…

Прага – город ста башен

Прага – город ста башен

У Праги издавна было много прозвищ, которые до сих…

Укрепить коллектив тимбилдингом

Укрепить коллектив тимбилдингом

Приближается время корпоpативов и возникает вопрос: чем развлечься целым…

Новинки горнолыжного сезона

Новинки горнолыжного сезона

Как только начинает падать снег, приходит счастливая пора для…

Иной взгляд на йогу

Иной взгляд на йогу

Чтобы начать практиковать йогу, сегодня нет необходимости преодолевать Гималайские…

Кубок Карьяла — встреча сильнейших (видео)

С 3 по 6 ноября пройдет первый этап хоккейного…

Политика

Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

В полдень первого декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где собралось более 1000 гостей и почти 600 журналистов, президент РФ Путин обратился с тринадцатым на его…

21.12.2016 / Отзывов нет
Экономика

По показателям среднего дохода Чехия занимает 19 место

Как сообщил чешский департамент статистики, в среднем по странам ЕС годовая зарплата составляет 929 900 крон. За год среднестатистический чех зарабатывает 345 тыс. крон. Речь идёт о…

22.12.2016 / Отзывов нет
Бизнес

Туристы унесли прибыль

Знаменитый город-курорт Карловы Вары с трудом справляется с последствиями снижения турпотока из России. Пока власти города работают над антикризисными планами, местные предприниматели пытаются выжить в новой для…

21.12.2016 / Отзывов нет
Образование

Чехи будут учиться в Карачаево-Черкесии

Студенты Западно-Чешского университета города Пльзень в течение месяца будут изучать в Карачаево-Черкесии русский язык, историю развития Кавказа, а также знакомиться с бытом и культурой народов республики. «Наш…

17.10.2016 / Отзывов нет
Спорт

Укрепить коллектив тимбилдингом

Приближается время корпоpативов и возникает вопрос: чем развлечься целым коллективом? В последнее время все более и более популярным средством по укреплению коллектива в компании становится неформальное времяпрепровождение.…

14.12.2016 / Отзывов нет
Культура

Фестиваль Spectaculare в Праге

Уже в третий раз в Праге будет проходить уникальный музыкальный фестиваль Spectaculare. Всего пройдет семь концертных вечеров, в которых будут представлены танцы с живой музыкой, три мастерские…

20.01.2016 / Отзывов нет
Общество

Рождество в зоопарке

В этом году на рождественские праздники в Пражском зоопарке посетителей и животных будет ждать интересное предложение. На Рождество зоопарк подготовил небольшие подарки для детей, разнообразную программа рождественского кормления…

22.12.2016 / Отзывов нет
Персоны

Константин Окунев: «Наука – это достояние человечества, она не знает границ»

На семинаре «Российские инновационные разработки и наукоёмкие технологии для чешского и европейского бизнеса», который прошёл 13 декабря в Российском центре науки и культуры, в очередной раз состоялись…

21.12.2016 / Отзывов нет

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