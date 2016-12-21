Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости В полдень первого декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где собралось более 1000 гостей и почти 600 журналистов, президент РФ Путин обратился с тринадцатым на его счету…

Слушать подано Чешские законодатели в первом чтении приняли законопроект о расширении полномочий военной разведки для противодействия угрозам информационной безопасности. Депутаты уверены, что это позволит эффективнее противостоять террористическим угрозам, эксперты предупреждают…

Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России НАТО хочет продолжать оказывать давление на Россию и продолжать экономические санкции. Но это может изменить новый президент Дональд Трамп. Запад должен продолжать экономические санкции против России, заявил в среду вечером после встречи…

Вторая американская революция Свершилось. Несмотря на давление и тонны перерытого грязного белья, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп был избран президентом США. Однако эта победа удивила даже сторонников миллиардера. Накануне голосования большинство…

Трамп-хаус 8 ноября состоялось событие года в мировой политике – выборы главы США. По их итогам новым хозяином Белого дома стала республиканский кандидат Дональд Трамп, который стал 45-м президентом…

Дональд Трамп: реакция политиков и чешская тёща Трамп знает, где находится Чехия. Здесь живёт мать его первой жены Иваны Трамповой. Результат выборов в Америке после продолжительного убеждения мировой общественности в том, что лидером будет Хиллари…

Прощай, СССР: Чехия избавляется от советского военного наследия Министерство обороны ЧР планирует массовую замену советской военной техники. Крупнейшее перевооружение в современной истории страны обойдётся государственному бюджету почти в полтриллиона крон. Напомним, что основу боевой мощи Чехии…

Да будет Трамп! Ни за одними выборами в США со времён Второй мировой войны не следили так внимательно, как за прошедшими, и ни один избранный президент США не вызывал столь противоречивой…

Осеннее обновление В Чехии состоялся второй тур выборов в треть Сената, победителем которого стали христианские демократы. Отметим, что выборы прошли при рекордно низкой явке избирателей на фоне заявлений о необходимости…