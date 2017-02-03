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Политика
Подождать до марта

Подождать до марта

Президент Чехии Милош Земан намерен баллотироваться на второй срок. Об этом сообщило издание Info со ссылкой на собственные источники. О своем желании участвовать в президентских выборах в октябре…

03.02.2017 / Отзывов нет / Далее
Подождать до марта

Подождать до марта

Президент Чехии Милош Земан намерен баллотироваться на второй срок. Об этом сообщило издание Info со ссылкой на собственные источники. О своем желании участвовать в президентских выборах в октябре…

26.01.2017 / Отзывов нет / Далее
«Война и мир» на санкционном фронте

«Война и мир» на санкционном фронте

В 2017 год Европа снова входит в состояние санкционной войны с Россией. Однако исход президентских выборов в США и политические сдвиги в Евросоюзе дают надежду на заключение если…

18.01.2017 / Отзывов нет / Далее
Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

В полдень первого декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где собралось более 1000 гостей и почти 600 журналистов, президент РФ Путин обратился с тринадцатым на его счету…

21.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Слушать подано

Слушать подано

Чешские законодатели в первом чтении приняли законопроект о расширении полномочий военной разведки для противодействия угрозам информационной безопасности. Депутаты уверены, что это позволит эффективнее противостоять террористическим угрозам, эксперты предупреждают…

15.12.2016 / 1 отзыв / Далее
Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

НАТО хочет продолжать оказывать давление на Россию и продолжать экономические санкции. Но это может изменить новый президент Дональд Трамп. Запад должен продолжать экономические санкции против России, заявил в среду вечером после встречи…

08.12.2016 / 1 отзыв / Далее
Вторая американская революция

Вторая американская революция

Свершилось. Несмотря на давление и тонны перерытого грязного белья, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп был избран президентом США. Однако эта победа удивила даже сторонников миллиардера. Накануне голосования большинство…

07.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Трамп-хаус

Трамп-хаус

8 ноября состоялось событие года в мировой политике – выборы главы США. По их итогам новым хозяином Белого дома стала республиканский кандидат Дональд Трамп, который стал 45-м президентом…

07.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Дональд Трамп: реакция политиков и чешская тёща

Дональд Трамп: реакция политиков и чешская тёща

Трамп знает, где находится Чехия. Здесь живёт мать его первой жены Иваны Трамповой. Результат выборов в Америке после продолжительного убеждения мировой общественности в том, что лидером будет Хиллари…

06.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Прощай, СССР: Чехия избавляется от советского военного наследия

Прощай, СССР: Чехия избавляется от советского военного наследия

Министерство обороны ЧР планирует массовую замену советской военной техники. Крупнейшее перевооружение в современной истории страны обойдётся государственному бюджету почти в полтриллиона крон. Напомним, что основу боевой мощи Чехии…

06.12.2016 / 1 отзыв / Далее
Новости

В Лувр попытался проникнуть злоумышленник с ножом

В Лувр попытался проникнуть злоумышленник с ножом

В пятницу утром около одного из входа в парижский Лувр мужчина с ножом в руке…

03.02.2017 / Отзывов нет / Далее

Безработных людей становится меньше

Безработных людей становится меньше

По данным Чешского Статистического Управления уровень безработицы за последний квартал 2016 года понизился до 3,6%.…

03.02.2017 / Отзывов нет / Далее

Осторожно гололёд!

Осторожно гололёд!

  Пражские водители, пешеходы и общественный транспорт в четверг столкнулись с гололёдом. Управление по коммуникации…

02.02.2017 / Отзывов нет / Далее

Вести пражского зоопарка

Вести пражского зоопарка

Пражский зоопарк является одним из самых живописных и крупных в Европе, в нём собраны замечательные…

02.02.2017 / Отзывов нет / Далее

Администрация Праги призывает водителей оставить авто дома

Администрация Праги призывает водителей оставить авто дома

Метеорологи повторно предупреждают о смоговой ситуации в Праге и Центральной Чехии. В следствии чего в…

02.02.2017 / Отзывов нет / Далее

Грузинский изгой

Грузинский изгой

Чешская Республика депортирует бывшего высокопоставленного чиновника Министерства обороны Грузии Зураба Надирадзе. Разбирательства о его экстрадиции…

02.02.2017 / Отзывов нет / Далее

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Общество

Экстремальные развлечения

Экстремальные развлечения

Чехия переживает настоящий бум экстремальных видов спорта. В стране для этого созданы отличные условия, и число поклонников экстрима ежегодно растёт в арифметической прогрессии. «Пражский телеграф» рассказывает о том,…

03.02.2017 / Отзывов нет / Далее

Белорусские горки Metrostav

Белорусские горки Metrostav

Чешская компания Metrostav намерена участвовать в строительстве третьей линии минского метро. Таким образом она планирует минимизировать потери от замораживания строительства метро в чешской столице. Правда за участие в…

03.02.2017 / Отзывов нет / Далее

Безработных людей становится меньше

Безработных людей становится меньше

По данным Чешского Статистического Управления уровень безработицы за последний квартал 2016 года понизился до 3,6%. Это самый низкий показатель за всю истории Чешской республики. Количество работающих жителей составляет…

03.02.2017 / Отзывов нет / Далее

Осторожно гололёд!

Осторожно гололёд!

  Пражские водители, пешеходы и общественный транспорт в четверг столкнулись с гололёдом. Управление по коммуникации направила на улицы города  сотни рабочих, заданием которых было очистить лёд с тротуаров…

02.02.2017 / Отзывов нет / Далее
Экономика

На волне роста

На волне роста

Стоимость квадратного метра жилья за год выросла в среднем на 30% — такого Чехия не видела давно. Цены росли теми же…

03.02.2017 / Отзывов нет / Далее

Цена эмбарго

Цена эмбарго

2016 год стал самым неудачным для чешского сельского хозяйства за последние двадцать лет. Виной тому падение цен на основные виды продукции,…

25.01.2017 / Отзывов нет / Далее
Подождать до марта

Подождать до марта

Президент Чехии Милош Земан намерен баллотироваться на второй срок.…

Подождать до марта

Подождать до марта

Президент Чехии Милош Земан намерен баллотироваться на второй срок.…

«Война и мир» на санкционном фронте

«Война и мир» на санкционном фронте

В 2017 год Европа снова входит в состояние санкционной…

Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

В полдень первого декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского…

На волне роста

На волне роста

Стоимость квадратного метра жилья за год выросла в среднем…

Цена эмбарго

Цена эмбарго

2016 год стал самым неудачным для чешского сельского хозяйства…

Стокронная купюра через 2 года пойдёт в утиль

Стокронная купюра через 2 года пойдёт в утиль

Если с многолюдной улицы Йиндржихова вы свернули на улочку…

Чехи изготовили больше всего автомобилей в истории

Чехи изготовили больше всего автомобилей в истории

Чешская автомобильная промышленность в прошлом году поставила еще один исторический…

Экстремальные развлечения

Экстремальные развлечения

Чехия переживает настоящий бум экстремальных видов спорта. В стране…

Белорусские горки Metrostav

Белорусские горки Metrostav

Чешская компания Metrostav намерена участвовать в строительстве третьей линии…

Безработных людей становится меньше

Безработных людей становится меньше

По данным Чешского Статистического Управления уровень безработицы за последний…

Осторожно гололёд!

Осторожно гололёд!

  Пражские водители, пешеходы и общественный транспорт в четверг…

Ольга Плхова: «В творчестве, как в семье, те же боли и страсти»

Ольга Плхова: «В творчестве, как в семье, те же боли и страсти»

Ольга Плхова приехала в Чехию как туристка, но судьба…

Доминанта города Брно

Доминанта города Брно

Загляните в к себе в кошелёк, наверняка там найдёте…

Ян Сантини – очарование неведомого

Ян Сантини – очарование неведомого

Один из самых ярких чешских архитекторов Ян Блажей Сантини-Айхль…

За «Эпопею» судятся

За «Эпопею» судятся

Внук Альфонса Мухи Джон обратился в районный суд №1…

Экстремальные развлечения

Экстремальные развлечения

Чехия переживает настоящий бум экстремальных видов спорта. В стране…

Матч Звезд. Лучшие из лучших

21-22 января в Уфе состоялся Матч звезд Континентальной хоккейной…

Интервью с хоккеистом ХК «Салават Юлаев» Томашем Мертлем

Томаш Мертл — воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев» начал сезон…

Укрепить коллектив тимбилдингом

Укрепить коллектив тимбилдингом

Приближается время корпоpативов и возникает вопрос: чем развлечься целым…

Политика

Подождать до марта

Президент Чехии Милош Земан намерен баллотироваться на второй срок. Об этом сообщило издание Info со ссылкой на собственные источники. О своем желании участвовать в президентских выборах в…

03.02.2017 / Отзывов нет
Экономика

На волне роста

Стоимость квадратного метра жилья за год выросла в среднем на 30% — такого Чехия не видела давно. Цены росли теми же темпами, что и в далёком предкризисном…

03.02.2017 / Отзывов нет
Бизнес

Тонкая материя

Чешская компания Unistav Construction построит уникальный комплекс по выпуску синтетических волокон и нитей в городе Вичуга Ивановской области стоимостью более 100 млн евро. Эксперты полагают, что предприятие…

25.01.2017 / Отзывов нет
Образование

Чехи будут учиться в Карачаево-Черкесии

Студенты Западно-Чешского университета города Пльзень в течение месяца будут изучать в Карачаево-Черкесии русский язык, историю развития Кавказа, а также знакомиться с бытом и культурой народов республики. «Наш…

17.10.2016 / Отзывов нет
Спорт

Экстремальные развлечения

Чехия переживает настоящий бум экстремальных видов спорта. В стране для этого созданы отличные условия, и число поклонников экстрима ежегодно растёт в арифметической прогрессии. «Пражский телеграф» рассказывает о…

03.02.2017 / Отзывов нет
Культура

Фестиваль Spectaculare в Праге

Уже в третий раз в Праге будет проходить уникальный музыкальный фестиваль Spectaculare. Всего пройдет семь концертных вечеров, в которых будут представлены танцы с живой музыкой, три мастерские…

20.01.2016 / Отзывов нет
Общество

Экстремальные развлечения

Чехия переживает настоящий бум экстремальных видов спорта. В стране для этого созданы отличные условия, и число поклонников экстрима ежегодно растёт в арифметической прогрессии. «Пражский телеграф» рассказывает о…

03.02.2017 / Отзывов нет
Персоны

Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл: «Казачество живо и сегодня начинает действовать»

Казачество в наши дни переживает настоящий расцвет. При Русской православной церкви действует целый Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством во главе с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом.…

02.02.2017 / Отзывов нет

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