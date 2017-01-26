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Политика
Подождать до марта

Подождать до марта

Президент Чехии Милош Земан намерен баллотироваться на второй срок. Об этом сообщило издание Info со ссылкой на собственные источники. О своем желании участвовать в президентских выборах в октябре…

26.01.2017 / Отзывов нет / Далее
«Война и мир» на санкционном фронте

«Война и мир» на санкционном фронте

В 2017 год Европа снова входит в состояние санкционной войны с Россией. Однако исход президентских выборов в США и политические сдвиги в Евросоюзе дают надежду на заключение если…

18.01.2017 / Отзывов нет / Далее
Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

В полдень первого декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где собралось более 1000 гостей и почти 600 журналистов, президент РФ Путин обратился с тринадцатым на его счету…

21.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Слушать подано

Слушать подано

Чешские законодатели в первом чтении приняли законопроект о расширении полномочий военной разведки для противодействия угрозам информационной безопасности. Депутаты уверены, что это позволит эффективнее противостоять террористическим угрозам, эксперты предупреждают…

15.12.2016 / 1 отзыв / Далее
Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

НАТО хочет продолжать оказывать давление на Россию и продолжать экономические санкции. Но это может изменить новый президент Дональд Трамп. Запад должен продолжать экономические санкции против России, заявил в среду вечером после встречи…

08.12.2016 / 1 отзыв / Далее
Вторая американская революция

Вторая американская революция

Свершилось. Несмотря на давление и тонны перерытого грязного белья, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп был избран президентом США. Однако эта победа удивила даже сторонников миллиардера. Накануне голосования большинство…

07.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Трамп-хаус

Трамп-хаус

8 ноября состоялось событие года в мировой политике – выборы главы США. По их итогам новым хозяином Белого дома стала республиканский кандидат Дональд Трамп, который стал 45-м президентом…

07.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Дональд Трамп: реакция политиков и чешская тёща

Дональд Трамп: реакция политиков и чешская тёща

Трамп знает, где находится Чехия. Здесь живёт мать его первой жены Иваны Трамповой. Результат выборов в Америке после продолжительного убеждения мировой общественности в том, что лидером будет Хиллари…

06.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Прощай, СССР: Чехия избавляется от советского военного наследия

Прощай, СССР: Чехия избавляется от советского военного наследия

Министерство обороны ЧР планирует массовую замену советской военной техники. Крупнейшее перевооружение в современной истории страны обойдётся государственному бюджету почти в полтриллиона крон. Напомним, что основу боевой мощи Чехии…

06.12.2016 / 1 отзыв / Далее
Да будет Трамп!

Да будет Трамп!

Ни за одними выборами в США со времён Второй мировой войны не следили так внимательно, как за прошедшими, и ни один избранный президент США не вызывал столь противоречивой…

29.11.2016 / Отзывов нет / Далее
Новости

Чешский монетный двор выпустил золотые монеты «Реформы Марии Терезии»

Чешский монетный двор выпустил золотые монеты «Реформы Марии Терезии»

Чешский монетный двор не оставил без внимания 300-летие со дня рождения известной представительницы Габсбургской династии…

27.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Преимущества краткосрочной аренды с компанией AirKeys

Преимущества краткосрочной аренды с компанией AirKeys

  В настоящее время краткосрочная аренда переживает бум, являясь прямым конкурентом гостиницам, а также привлекательной…

26.01.2017 / Отзывов нет / Далее

За «Эпопею» судятся

За «Эпопею» судятся

Внук Альфонса Мухи Джон обратился в районный суд №1 города Праги с заявлением о том,…

26.01.2017 / Отзывов нет / Далее

SMS-вирус от Чешской почты

SMS-вирус от Чешской почты

Среди пользователей мобильных телефонов с операционной системой Android распространяются мошеннические SMS от имени Чешской почты.…

26.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Подождать до марта

Подождать до марта

Президент Чехии Милош Земан намерен баллотироваться на второй срок. Об этом сообщило издание Info со…

26.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Открытие Салона вин

Открытие Салона вин

Для любителей чешского вина наступают дни наслаждений. Традиционно, в семнадцатый раз в первую субботу февраля…

25.01.2017 / Отзывов нет / Далее

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Общество

Чешский монетный двор выпустил золотые монеты «Реформы Марии Терезии»

Чешский монетный двор выпустил золотые монеты «Реформы Марии Терезии»

Чешский монетный двор не оставил без внимания 300-летие со дня рождения известной представительницы Габсбургской династии – Марии Терезии (1713-1780), которая вошла в историю как яркая представительница эпохи Просвещения.…

27.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Преимущества краткосрочной аренды с компанией AirKeys

Преимущества краткосрочной аренды с компанией AirKeys

  В настоящее время краткосрочная аренда переживает бум, являясь прямым конкурентом гостиницам, а также привлекательной инвестицией для владельцев. Возрастающая  популярность индивидуального жилья дала начало новой тенденции на рынке…

26.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Глобальное потепление отменяется

Глобальное потепление отменяется

Человечеству стоит готовиться к глобальному похолоданию, а отнюдь не к потеплению, уверен болгарский астрофизик Борис Комитов. Неожиданно с ним согласились и некоторые ученые из России. «Мы находимся в…

26.01.2017 / Отзывов нет / Далее

ВНЖ для инвестора: просто, быстро… дорого

ВНЖ для инвестора: просто, быстро… дорого

Нижняя палата парламента Чехии одобрила поправки в закон о пребывании иностранцев. Поправки призваны привлечь иностранных предпринимателей в Чехию и облегчить им получение виз. Однако желаемых инвестиций в Чехию…

26.01.2017 / Отзывов нет / Далее
Экономика

Цена эмбарго

Цена эмбарго

2016 год стал самым неудачным для чешского сельского хозяйства за последние двадцать лет. Виной тому падение цен на основные виды продукции,…

25.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Стокронная купюра через 2 года пойдёт в утиль

Стокронная купюра через 2 года пойдёт в утиль

Если с многолюдной улицы Йиндржихова вы свернули на улочку Ружова, то дом под номером 6 у вас вряд ли вызовет интерес,…

25.01.2017 / Отзывов нет / Далее
Подождать до марта

Подождать до марта

Президент Чехии Милош Земан намерен баллотироваться на второй срок.…

«Война и мир» на санкционном фронте

«Война и мир» на санкционном фронте

В 2017 год Европа снова входит в состояние санкционной…

Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

В полдень первого декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского…

Слушать подано

Слушать подано

Чешские законодатели в первом чтении приняли законопроект о расширении…

Цена эмбарго

Цена эмбарго

2016 год стал самым неудачным для чешского сельского хозяйства…

Стокронная купюра через 2 года пойдёт в утиль

Стокронная купюра через 2 года пойдёт в утиль

Если с многолюдной улицы Йиндржихова вы свернули на улочку…

Чехи изготовили больше всего автомобилей в истории

Чехи изготовили больше всего автомобилей в истории

Чешская автомобильная промышленность в прошлом году поставила еще один исторический…

Работодатели ожидают экономического роста на 3,1%

Работодатели ожидают экономического роста на 3,1%

Представители отечественных компаний в этом году ожидают продолжения роста чешской экономики примерно…

Чешский монетный двор выпустил золотые монеты «Реформы Марии Терезии»

Чешский монетный двор выпустил золотые монеты «Реформы Марии Терезии»

Чешский монетный двор не оставил без внимания 300-летие со…

Преимущества краткосрочной аренды с компанией AirKeys

Преимущества краткосрочной аренды с компанией AirKeys

  В настоящее время краткосрочная аренда переживает бум, являясь…

Глобальное потепление отменяется

Глобальное потепление отменяется

Человечеству стоит готовиться к глобальному похолоданию, а отнюдь не…

ВНЖ для инвестора: просто, быстро… дорого

ВНЖ для инвестора: просто, быстро… дорого

Нижняя палата парламента Чехии одобрила поправки в закон о…

За «Эпопею» судятся

За «Эпопею» судятся

Внук Альфонса Мухи Джон обратился в районный суд №1…

Насладиться музыкой и интерьером

Насладиться музыкой и интерьером

Фестиваль Spectaculare, который проходит в Праге в четвёртый раз,…

Все – в галерею

Все – в галерею

Национальная галерея Праги отмечает свою годовщину – она была…

Гостем в собственном городе

Гостем в собственном городе

В пятницу, 27 января 2017 года, пройдёт любопытная акция,…

Матч Звезд. Лучшие из лучших

21-22 января в Уфе состоялся Матч звезд Континентальной хоккейной…

Интервью с хоккеистом ХК «Салават Юлаев» Томашем Мертлем

Томаш Мертл — воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев» начал сезон…

Укрепить коллектив тимбилдингом

Укрепить коллектив тимбилдингом

Приближается время корпоpативов и возникает вопрос: чем развлечься целым…

Новинки горнолыжного сезона

Новинки горнолыжного сезона

Как только начинает падать снег, приходит счастливая пора для…

Политика

Подождать до марта

Президент Чехии Милош Земан намерен баллотироваться на второй срок. Об этом сообщило издание Info со ссылкой на собственные источники. О своем желании участвовать в президентских выборах в…

26.01.2017 / Отзывов нет
Экономика

Цена эмбарго

2016 год стал самым неудачным для чешского сельского хозяйства за последние двадцать лет. Виной тому падение цен на основные виды продукции, вызванное в том числе российским эмбарго.…

25.01.2017 / Отзывов нет
Бизнес

Тонкая материя

Чешская компания Unistav Construction построит уникальный комплекс по выпуску синтетических волокон и нитей в городе Вичуга Ивановской области стоимостью более 100 млн евро. Эксперты полагают, что предприятие…

25.01.2017 / Отзывов нет
Образование

Чехи будут учиться в Карачаево-Черкесии

Студенты Западно-Чешского университета города Пльзень в течение месяца будут изучать в Карачаево-Черкесии русский язык, историю развития Кавказа, а также знакомиться с бытом и культурой народов республики. «Наш…

17.10.2016 / Отзывов нет
Спорт

Матч Звезд. Лучшие из лучших

21-22 января в Уфе состоялся Матч звезд Континентальной хоккейной лиги, впервые прошедший в формате турнира между сборными четырех дивизионов. Традиционно на Матч Звезд съезжаются лучшие игроки КХЛ,…

23.01.2017 / Отзывов нет
Культура

Фестиваль Spectaculare в Праге

Уже в третий раз в Праге будет проходить уникальный музыкальный фестиваль Spectaculare. Всего пройдет семь концертных вечеров, в которых будут представлены танцы с живой музыкой, три мастерские…

20.01.2016 / Отзывов нет
Общество

Чешский монетный двор выпустил золотые монеты «Реформы Марии Терезии»

Чешский монетный двор не оставил без внимания 300-летие со дня рождения известной представительницы Габсбургской династии – Марии Терезии (1713-1780), которая вошла в историю как яркая представительница эпохи…

27.01.2017 / Отзывов нет
Персоны

«Пищевые технологии»: российский интеллектуальный экспорт

В декабре 2016 года в Хрустальном зале Российского центра науки и культуры в Праге состоялся семинар «Российские инновационные разработки и наукоёмкие технологии для чешского и европейского бизнеса:…

26.01.2017 / Отзывов нет

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