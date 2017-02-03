Подождать до марта Президент Чехии Милош Земан намерен баллотироваться на второй срок. Об этом сообщило издание Info со ссылкой на собственные источники. О своем желании участвовать в президентских выборах в октябре…

Подождать до марта Президент Чехии Милош Земан намерен баллотироваться на второй срок. Об этом сообщило издание Info со ссылкой на собственные источники. О своем желании участвовать в президентских выборах в октябре…

«Война и мир» на санкционном фронте В 2017 год Европа снова входит в состояние санкционной войны с Россией. Однако исход президентских выборов в США и политические сдвиги в Евросоюзе дают надежду на заключение если…

Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости В полдень первого декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где собралось более 1000 гостей и почти 600 журналистов, президент РФ Путин обратился с тринадцатым на его счету…

Слушать подано Чешские законодатели в первом чтении приняли законопроект о расширении полномочий военной разведки для противодействия угрозам информационной безопасности. Депутаты уверены, что это позволит эффективнее противостоять террористическим угрозам, эксперты предупреждают…

Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России НАТО хочет продолжать оказывать давление на Россию и продолжать экономические санкции. Но это может изменить новый президент Дональд Трамп. Запад должен продолжать экономические санкции против России, заявил в среду вечером после встречи…

Вторая американская революция Свершилось. Несмотря на давление и тонны перерытого грязного белья, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп был избран президентом США. Однако эта победа удивила даже сторонников миллиардера. Накануне голосования большинство…

Трамп-хаус 8 ноября состоялось событие года в мировой политике – выборы главы США. По их итогам новым хозяином Белого дома стала республиканский кандидат Дональд Трамп, который стал 45-м президентом…

Дональд Трамп: реакция политиков и чешская тёща Трамп знает, где находится Чехия. Здесь живёт мать его первой жены Иваны Трамповой. Результат выборов в Америке после продолжительного убеждения мировой общественности в том, что лидером будет Хиллари…