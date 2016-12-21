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Политика
Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

В полдень первого декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где собралось более 1000 гостей и почти 600 журналистов, президент РФ Путин обратился с тринадцатым на его счету…

21.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Слушать подано

Слушать подано

Чешские законодатели в первом чтении приняли законопроект о расширении полномочий военной разведки для противодействия угрозам информационной безопасности. Депутаты уверены, что это позволит эффективнее противостоять террористическим угрозам, эксперты предупреждают…

15.12.2016 / 1 отзыв / Далее
Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

НАТО хочет продолжать оказывать давление на Россию и продолжать экономические санкции. Но это может изменить новый президент Дональд Трамп. Запад должен продолжать экономические санкции против России, заявил в среду вечером после встречи…

08.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Вторая американская революция

Вторая американская революция

Свершилось. Несмотря на давление и тонны перерытого грязного белья, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп был избран президентом США. Однако эта победа удивила даже сторонников миллиардера. Накануне голосования большинство…

07.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Трамп-хаус

Трамп-хаус

8 ноября состоялось событие года в мировой политике – выборы главы США. По их итогам новым хозяином Белого дома стала республиканский кандидат Дональд Трамп, который стал 45-м президентом…

07.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Дональд Трамп: реакция политиков и чешская тёща

Дональд Трамп: реакция политиков и чешская тёща

Трамп знает, где находится Чехия. Здесь живёт мать его первой жены Иваны Трамповой. Результат выборов в Америке после продолжительного убеждения мировой общественности в том, что лидером будет Хиллари…

06.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Прощай, СССР: Чехия избавляется от советского военного наследия

Прощай, СССР: Чехия избавляется от советского военного наследия

Министерство обороны ЧР планирует массовую замену советской военной техники. Крупнейшее перевооружение в современной истории страны обойдётся государственному бюджету почти в полтриллиона крон. Напомним, что основу боевой мощи Чехии…

06.12.2016 / 1 отзыв / Далее
Да будет Трамп!

Да будет Трамп!

Ни за одними выборами в США со времён Второй мировой войны не следили так внимательно, как за прошедшими, и ни один избранный президент США не вызывал столь противоречивой…

29.11.2016 / Отзывов нет / Далее
Осеннее обновление

Осеннее обновление

В Чехии состоялся второй тур выборов в треть Сената, победителем которого стали христианские демократы. Отметим, что выборы прошли при рекордно низкой явке избирателей на фоне заявлений о необходимости…

15.11.2016 / Отзывов нет / Далее
Октябрь – сезон войны компроматов

Октябрь – сезон войны компроматов

В год выборов в Америке традиционно самый горячий месяц – октябрь. Именно в октябре, ближе к решающему для судьбы страны дню, начинаются самые скандальные разоблачения кандидатов в президенты.…

03.11.2016 / Отзывов нет / Далее
Новости

Работодатели ожидают экономического роста на 3,1%

Работодатели ожидают экономического роста на 3,1%

Представители отечественных компаний в этом году ожидают продолжения роста чешской экономики примерно на 2,5% — 3,1% процента. Внесут значительный…

16.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Приближается резкое усиление чешской кроны

Приближается резкое усиление чешской кроны

После нескольких лет стагнации в Чехии цены на товары и услуги начали резко расти. В…

16.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Запрещен экспорт лекарства Tamiflu

Запрещен экспорт лекарства Tamiflu

Министерство здравоохранения Чехии запретило экспорт лекарства Tamiflu против гриппа. За нарушение запрета фирмам грозит штраф…

13.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Аида Гарифуллина споёт в Праге

Аида Гарифуллина споёт в Праге

17 февраля 2017 года гостей и жителей Праги ждёт Гала-концерт солистки Венской государственной оперы, обладательницы …

13.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Чехия перестаёт быть дешёвой

Чехия перестаёт быть дешёвой

По информации Чешского статистического управления, рост цен в Чехии стал самым высоким за последние 4…

13.01.2017 / Отзывов нет / Далее

В Праге пройдет «Казачий бал»

В Праге пройдет «Казачий бал»

28 января 2017г в Праге пройдет «Казачий бал»  …

13.01.2017 / Отзывов нет / Далее

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Общество

Аида Гарифуллина споёт в Праге

Аида Гарифуллина споёт в Праге

17 февраля 2017 года гостей и жителей Праги ждёт Гала-концерт солистки Венской государственной оперы, обладательницы  Российской национальной музыкальной  премии 2015,  Первой премии международного конкурса оперных певцов Пласидо Доминго…

13.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Рождество в зоопарке

Рождество в зоопарке

В этом году на рождественские праздники в Пражском зоопарке посетителей и животных будет ждать интересное предложение. На Рождество зоопарк подготовил небольшие подарки для детей, разнообразную программа рождественского кормления животных,…

22.12.2016 / Отзывов нет / Далее

Новый год в Праге с русским размахом

Новый год в Праге с русским размахом

Лет пять назад решила узнать чешские новогодние традиции и отметить праздник в соответствии с ними. Выяснилось, что в новогоднюю ночь нельзя оставлять сушить бельё. Нельзя готовить птицу, чтобы…

21.12.2016 / Отзывов нет / Далее

Безопасное место для ребёнка

Безопасное место для ребёнка

Вопрос детской безопасности стоит на первом месте особенно в дороге. Поэтому очень важно правильно выбрать детское автокресло для вашего малыша. Детское автомобильное кресло призвано выполнять две основные функции: обеспечивать…

21.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Экономика

Работодатели ожидают экономического роста на 3,1%

Работодатели ожидают экономического роста на 3,1%

Представители отечественных компаний в этом году ожидают продолжения роста чешской экономики примерно на 2,5% — 3,1% процента. Внесут значительный вклад в её рост структурные фонды ЕС. С…

16.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Приближается резкое усиление чешской кроны

Приближается резкое усиление чешской кроны

После нескольких лет стагнации в Чехии цены на товары и услуги начали резко расти. В связи с этим Чешский национальный банк…

16.01.2017 / Отзывов нет / Далее
Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

В полдень первого декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского…

Слушать подано

Слушать подано

Чешские законодатели в первом чтении приняли законопроект о расширении…

Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

НАТО хочет продолжать оказывать давление на Россию и продолжать экономические санкции.…

Вторая американская революция

Вторая американская революция

Свершилось. Несмотря на давление и тонны перерытого грязного белья, кандидат…

Работодатели ожидают экономического роста на 3,1%

Работодатели ожидают экономического роста на 3,1%

Представители отечественных компаний в этом году ожидают продолжения роста чешской экономики примерно…

Приближается резкое усиление чешской кроны

Приближается резкое усиление чешской кроны

После нескольких лет стагнации в Чехии цены на товары…

Чехия перестаёт быть дешёвой

Чехия перестаёт быть дешёвой

По информации Чешского статистического управления, рост цен в Чехии…

По показателям среднего дохода Чехия занимает 19 место

По показателям среднего дохода Чехия занимает 19 место

Как сообщил чешский департамент статистики, в среднем по странам…

Аида Гарифуллина споёт в Праге

Аида Гарифуллина споёт в Праге

17 февраля 2017 года гостей и жителей Праги ждёт…

Рождество в зоопарке

Рождество в зоопарке

В этом году на рождественские праздники в Пражском зоопарке…

Новый год в Праге с русским размахом

Новый год в Праге с русским размахом

Лет пять назад решила узнать чешские новогодние традиции и…

Безопасное место для ребёнка

Безопасное место для ребёнка

Вопрос детской безопасности стоит на первом месте особенно в дороге.…

В Праге откроется выставка «Ангелы мира»

В Праге откроется выставка «Ангелы мира»

14 января в Хрустальном зале РЦНК в 10.30 откроется…

В Праге пройдет «Казачий бал»

В Праге пройдет «Казачий бал»

28 января 2017г в Праге пройдет «Казачий бал»  …

Монастырь Св. Анежки открылся после реставрации

Монастырь Св. Анежки открылся после реставрации

Монастырь Св. Анежки приглашает гостей на открытые после двухлетней…

Хранилище для пороха в центре Праги

Хранилище для пороха в центре Праги

Сегодня, когда прекрасная Прага утопает в рождественских огнях, самый…

Интервью с хоккеистом ХК «Ческе-Будеёвице» Томашем Мертлем

Томаш Мертл — воспитанник хоккейного клуба «Ческе-Будеёвице» начал сезон…

Укрепить коллектив тимбилдингом

Укрепить коллектив тимбилдингом

Приближается время корпоpативов и возникает вопрос: чем развлечься целым…

Новинки горнолыжного сезона

Новинки горнолыжного сезона

Как только начинает падать снег, приходит счастливая пора для…

Иной взгляд на йогу

Иной взгляд на йогу

Чтобы начать практиковать йогу, сегодня нет необходимости преодолевать Гималайские…

Политика

Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

В полдень первого декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где собралось более 1000 гостей и почти 600 журналистов, президент РФ Путин обратился с тринадцатым на его…

21.12.2016 / Отзывов нет
Экономика

Работодатели ожидают экономического роста на 3,1%

Представители отечественных компаний в этом году ожидают продолжения роста чешской экономики примерно на 2,5% — 3,1% процента. Внесут значительный вклад в её рост структурные фонды ЕС. С другой стороны препятствовать экономическому росту будет нехватка…

16.01.2017 / Отзывов нет
Бизнес

Туристы унесли прибыль

Знаменитый город-курорт Карловы Вары с трудом справляется с последствиями снижения турпотока из России. Пока власти города работают над антикризисными планами, местные предприниматели пытаются выжить в новой для…

21.12.2016 / Отзывов нет
Образование

Чехи будут учиться в Карачаево-Черкесии

Студенты Западно-Чешского университета города Пльзень в течение месяца будут изучать в Карачаево-Черкесии русский язык, историю развития Кавказа, а также знакомиться с бытом и культурой народов республики. «Наш…

17.10.2016 / Отзывов нет
Спорт

Интервью с хоккеистом ХК «Ческе-Будеёвице» Томашем Мертлем

Томаш Мертл — воспитанник хоккейного клуба «Ческе-Будеёвице» начал сезон в клубе «Медвешчак». Однако, в минувшем декабре на игрока обратил внимание менеджмент ХК «Салават Юлаев». Клуб восточной конференции…

12.01.2017 / Отзывов нет
Культура

Фестиваль Spectaculare в Праге

Уже в третий раз в Праге будет проходить уникальный музыкальный фестиваль Spectaculare. Всего пройдет семь концертных вечеров, в которых будут представлены танцы с живой музыкой, три мастерские…

20.01.2016 / Отзывов нет
Общество

Аида Гарифуллина споёт в Праге

17 февраля 2017 года гостей и жителей Праги ждёт Гала-концерт солистки Венской государственной оперы, обладательницы  Российской национальной музыкальной  премии 2015,  Первой премии международного конкурса оперных певцов Пласидо…

13.01.2017 / Отзывов нет
Персоны

Константин Окунев: «Наука – это достояние человечества, она не знает границ»

На семинаре «Российские инновационные разработки и наукоёмкие технологии для чешского и европейского бизнеса», который прошёл 13 декабря в Российском центре науки и культуры, в очередной раз состоялись…

21.12.2016 / Отзывов нет

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