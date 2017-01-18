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Политика
«Война и мир» на санкционном фронте

«Война и мир» на санкционном фронте

В 2017 год Европа снова входит в состояние санкционной войны с Россией. Однако исход президентских выборов в США и политические сдвиги в Евросоюзе дают надежду на заключение если…

18.01.2017 / Отзывов нет / Далее
Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

В полдень первого декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где собралось более 1000 гостей и почти 600 журналистов, президент РФ Путин обратился с тринадцатым на его счету…

21.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Слушать подано

Слушать подано

Чешские законодатели в первом чтении приняли законопроект о расширении полномочий военной разведки для противодействия угрозам информационной безопасности. Депутаты уверены, что это позволит эффективнее противостоять террористическим угрозам, эксперты предупреждают…

15.12.2016 / 1 отзыв / Далее
Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

НАТО хочет продолжать оказывать давление на Россию и продолжать экономические санкции. Но это может изменить новый президент Дональд Трамп. Запад должен продолжать экономические санкции против России, заявил в среду вечером после встречи…

08.12.2016 / 1 отзыв / Далее
Вторая американская революция

Вторая американская революция

Свершилось. Несмотря на давление и тонны перерытого грязного белья, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп был избран президентом США. Однако эта победа удивила даже сторонников миллиардера. Накануне голосования большинство…

07.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Трамп-хаус

Трамп-хаус

8 ноября состоялось событие года в мировой политике – выборы главы США. По их итогам новым хозяином Белого дома стала республиканский кандидат Дональд Трамп, который стал 45-м президентом…

07.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Дональд Трамп: реакция политиков и чешская тёща

Дональд Трамп: реакция политиков и чешская тёща

Трамп знает, где находится Чехия. Здесь живёт мать его первой жены Иваны Трамповой. Результат выборов в Америке после продолжительного убеждения мировой общественности в том, что лидером будет Хиллари…

06.12.2016 / Отзывов нет / Далее
Прощай, СССР: Чехия избавляется от советского военного наследия

Прощай, СССР: Чехия избавляется от советского военного наследия

Министерство обороны ЧР планирует массовую замену советской военной техники. Крупнейшее перевооружение в современной истории страны обойдётся государственному бюджету почти в полтриллиона крон. Напомним, что основу боевой мощи Чехии…

06.12.2016 / 1 отзыв / Далее
Да будет Трамп!

Да будет Трамп!

Ни за одними выборами в США со времён Второй мировой войны не следили так внимательно, как за прошедшими, и ни один избранный президент США не вызывал столь противоречивой…

29.11.2016 / Отзывов нет / Далее
Осеннее обновление

Осеннее обновление

В Чехии состоялся второй тур выборов в треть Сената, победителем которого стали христианские демократы. Отметим, что выборы прошли при рекордно низкой явке избирателей на фоне заявлений о необходимости…

15.11.2016 / Отзывов нет / Далее
Новости

Динозавры из Чехии

Динозавры из Чехии

Компания «Агро-Белогорье» опубликовала фотографии фигур динозавров, которые будут установлены в белгородском динопарке. Первые копии животных…

20.01.2017 / Отзывов нет / Далее

В Чехии проблемы с алкоголем

В Чехии проблемы с алкоголем

Организация экономического сотрудничества и развития констатировала, что в целом ситуация с употреблением алкоголя в странах,…

20.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Встреча с юристом

Встреча с юристом

Консультация юриста пройдет 16 февраля 2017 г. в 15:00 в редакции «Пражского телеграфа». “Пражский телеграф”…

20.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Чехия закончила строительство солнечной электростанции в Чили

Чехия закончила строительство солнечной электростанции в Чили

Чешская инвестиционная группа Solek Group завершила строительство солнечной электростанции Parque Solar Cuz Cuz в Чили. Электричество…

19.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Компания AirKeys – помощник для владельцев недвижимости

Компания AirKeys – помощник для владельцев недвижимости

В наше время краткосрочная аренда недвижимости сулит немалые доходы и набирает обороты по популярности. Компания…

19.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Иностранцев, работающих нелегально, стало больше

Иностранцев, работающих нелегально, стало больше

Иностранцев, работающих нелегально, становится все больше. Впервые в истории Государственная инспекция труда поймала в прошлом…

18.01.2017 / Отзывов нет / Далее

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Общество

В Чехии проблемы с алкоголем

В Чехии проблемы с алкоголем

Организация экономического сотрудничества и развития констатировала, что в целом ситуация с употреблением алкоголя в странах, которые являются её членами,  за последний год улучшилась. В Чехии же, наоборот, показатели…

20.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Гении тоже плачут

Гении тоже плачут

«Кого он может винить, кроме себя и своей подлой жизни? Какой позор перед всем миром!», –пишет Леопольд Моцарт, отец Вольфганга Амадея Моцарта в письме сыну в 1781 году…

19.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Температура в Чехии может упасть до -20°

Температура в Чехии может упасть до -20°

Метеорологи снова предупреждают о сильных морозах. Температура ночью может упасть до -20°. Предупреждение чешского гидрометцентра будет действительно до вечера субботы. На следующей неделе обещается потепление. Предупреждение действительно для…

19.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Lidé.cz. Краткая инструкция для мужчин

Lidé.cz. Краткая инструкция для мужчин

Тем, кто устал от одиночества, интернет порой может помочь. Сайты знакомств на его просторах рассчитаны на любой вкус. Отцы-основатели его чешского сегмента тоже позаботились о своих согражданах и…

18.01.2017 / Отзывов нет / Далее
Экономика

Чехи изготовили больше всего автомобилей в истории

Чехи изготовили больше всего автомобилей в истории

Чешская автомобильная промышленность в прошлом году поставила еще один исторический рекорд. Производство автомобилей в прошлом году увеличилось на восемь процентов, общий объем…

17.01.2017 / Отзывов нет / Далее

Работодатели ожидают экономического роста на 3,1%

Работодатели ожидают экономического роста на 3,1%

Представители отечественных компаний в этом году ожидают продолжения роста чешской экономики примерно на 2,5% — 3,1% процента. Внесут значительный вклад в её рост структурные фонды ЕС. С…

16.01.2017 / Отзывов нет / Далее
«Война и мир» на санкционном фронте

«Война и мир» на санкционном фронте

В 2017 год Европа снова входит в состояние санкционной…

Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

Россия – страна людей с обострённым чувством справедливости

В полдень первого декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского…

Слушать подано

Слушать подано

Чешские законодатели в первом чтении приняли законопроект о расширении…

Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

НАТО хочет продолжать оказывать давление на Россию и продолжать экономические санкции.…

Чехи изготовили больше всего автомобилей в истории

Чехи изготовили больше всего автомобилей в истории

Чешская автомобильная промышленность в прошлом году поставила еще один исторический…

Работодатели ожидают экономического роста на 3,1%

Работодатели ожидают экономического роста на 3,1%

Представители отечественных компаний в этом году ожидают продолжения роста чешской экономики примерно…

Приближается резкое усиление чешской кроны

Приближается резкое усиление чешской кроны

После нескольких лет стагнации в Чехии цены на товары…

Чехия перестаёт быть дешёвой

Чехия перестаёт быть дешёвой

По информации Чешского статистического управления, рост цен в Чехии…

В Чехии проблемы с алкоголем

В Чехии проблемы с алкоголем

Организация экономического сотрудничества и развития констатировала, что в целом…

Гении тоже плачут

Гении тоже плачут

«Кого он может винить, кроме себя и своей подлой…

Температура в Чехии может упасть до -20°

Температура в Чехии может упасть до -20°

Метеорологи снова предупреждают о сильных морозах. Температура ночью может…

Lidé.cz. Краткая инструкция для мужчин

Lidé.cz. Краткая инструкция для мужчин

Тем, кто устал от одиночества, интернет порой может помочь.…

Гостем в собственном городе

Гостем в собственном городе

В пятницу, 27 января 2017 года, пройдёт любопытная акция,…

«Забиячка» в музее

«Забиячка» в музее

Неумирающая и очень любимая в Чехии традиция – классическая…

За элегантностью 50-х

За элегантностью 50-х

  Вспомнить традиции и интерьер 50-х лет приглашают в…

В Праге откроется выставка «Ангелы мира»

В Праге откроется выставка «Ангелы мира»

14 января в Хрустальном зале РЦНК в 10.30 откроется…

Интервью с хоккеистом ХК «Салават Юлаев» Томашем Мертлем

Томаш Мертл — воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев» начал сезон…

Укрепить коллектив тимбилдингом

Укрепить коллектив тимбилдингом

Приближается время корпоpативов и возникает вопрос: чем развлечься целым…

Новинки горнолыжного сезона

Новинки горнолыжного сезона

Как только начинает падать снег, приходит счастливая пора для…

Иной взгляд на йогу

Иной взгляд на йогу

Чтобы начать практиковать йогу, сегодня нет необходимости преодолевать Гималайские…

Политика

«Война и мир» на санкционном фронте

В 2017 год Европа снова входит в состояние санкционной войны с Россией. Однако исход президентских выборов в США и политические сдвиги в Евросоюзе дают надежду на заключение…

18.01.2017 / Отзывов нет
Экономика

Чехи изготовили больше всего автомобилей в истории

Чешская автомобильная промышленность в прошлом году поставила еще один исторический рекорд. Производство автомобилей в прошлом году увеличилось на восемь процентов, общий объем производства отечественного автопрома увеличился на 1,35 млн машин.…

17.01.2017 / Отзывов нет
Бизнес

Динозавры из Чехии

Компания «Агро-Белогорье» опубликовала фотографии фигур динозавров, которые будут установлены в белгородском динопарке. Первые копии животных привезут в Белгород из Чехии в апреле. Их созданием занимается чешская компания…

20.01.2017 / Отзывов нет
Образование

Чехи будут учиться в Карачаево-Черкесии

Студенты Западно-Чешского университета города Пльзень в течение месяца будут изучать в Карачаево-Черкесии русский язык, историю развития Кавказа, а также знакомиться с бытом и культурой народов республики. «Наш…

17.10.2016 / Отзывов нет
Спорт

Интервью с хоккеистом ХК «Салават Юлаев» Томашем Мертлем

Томаш Мертл — воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев» начал сезон в клубе «Медвешчак». Однако, в минувшем декабре на игрока обратил внимание менеджмент ХК «Салават Юлаев». Клуб восточной конференции…

12.01.2017 / Отзывов нет
Культура

Фестиваль Spectaculare в Праге

Уже в третий раз в Праге будет проходить уникальный музыкальный фестиваль Spectaculare. Всего пройдет семь концертных вечеров, в которых будут представлены танцы с живой музыкой, три мастерские…

20.01.2016 / Отзывов нет
Общество

В Чехии проблемы с алкоголем

Организация экономического сотрудничества и развития констатировала, что в целом ситуация с употреблением алкоголя в странах, которые являются её членами,  за последний год улучшилась. В Чехии же, наоборот,…

20.01.2017 / Отзывов нет
Персоны

Константин Окунев: «Наука – это достояние человечества, она не знает границ»

На семинаре «Российские инновационные разработки и наукоёмкие технологии для чешского и европейского бизнеса», который прошёл 13 декабря в Российском центре науки и культуры, в очередной раз состоялись…

21.12.2016 / Отзывов нет

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