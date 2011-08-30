В Чехии будет практически невозможно получить ПМЖ

В Чехии готовится новый закон о пребывании иностранцев. Если его примут, получить ПМЖ станет не просто сложно, а крайне сложно, практически невозможно. Совсем как в Швейцарии.

Очередные изменения в закон о пребывании иностранцев предлагают внести председатель партии ТОП 09 Петр Гадзик и вице-президент Ассоциации турфирм, владелец туристического агентства, предприниматель Томио Окамура.

«Основная цель нового закона об иностранцах, который сейчас находится в стадии разработки и обсуждения, — предотвратить рост социального напряжения в чешском обществе и не допустить разрастания межнациональных конфликтов до тех масштабов, которые мы наблюдали в Лондоне или Париже», — рассказал Окамура в комментарии «Пражскому Телеграфу».

«Сейчас безработные иностранцы, имеющие в Чешской республике ПМЖ, получают от государства пособия по безработице, в то время как чешские граждане исправно платят налоги и, по сути, оплачивают пребывание таких иностранцев из собственного кармана. Если завтра широкая общественность осознает этот факт, то обострения ксенофобии и националистических настроений среди чешских граждан не избежать.

Государство должно предвидеть такое развитие событий и контролировать потоки мигрантов. Мы приветствуем тех иностранцев, которые готовы честно жить и работать в Чехии, платить налоги, учить язык и интегрироваться в чешское общество. От тех же, кто обманывает, паразитирует на государстве, получает чёрную зарплату, уклоняется от налогов и совершает преступления, мы хотим обезопасить себя навсегда.

Я хочу подчеркнуть, что новый закон об иностранцах будет охранять, прежде всего, самих иностранцев от проявлений расизма и ксенофобии, потому что каждый чех будет знать, что тот иностранец, который живёт рядом с ним, это добропорядочный человек, чьё пребывание и деятельность в Чешской республике находятся под контролем государства».

Что изменится

Проект нового закона предполагает, что большинство иностранцев будут иметь ВНЖ, а ПМЖ – единицы. Для того чтобы получить ВНЖ иностранец обязан будет предоставить подтверждение о доходах (предварительно – 24 тыс. крон ежемесячно без вычета налогов).

Деятельность предпринимателей, подающих на бизнес-ВНЖ, должна быть прозрачной. Рассматривается предложение о том, чтобы при вынесении решения о выдаче очередного ВНЖ поднимались архивы налоговых инспекций и проверялись суммы налоговых отчислений за предыдущие годы, хотя юридическая сторона вопроса пока остаётся неясной.

Иностранец не сможет после пяти лет пребывания на территории ЧР просто так подать заявление на получение ПМЖ. Лишь в редких случаях – например, если он является прекрасным специалистом с высоким уровнем дохода, или владельцем процветающей фирмы, офис которой находится в Чехии. Обязательное условие получения ПМЖ – исправно платить налоги (минимальная сумма обсуждается).

Кроме того, необходимо будет заплатить высокую пошлину (около миллиона крон в случае бизнес-ПМЖ) и сдать серьёзный экзамен по чешскому языку. То же самое касается иностранцев, заключивших брак с гражданами ЧР: они больше не смогут получить ПМЖ автоматом.

Если иностранец потеряет работу, ради которой приехал в Чехию, закроет свой бизнес, перестанет платить налоги, совершит преступление и т.д., государство автоматически аннулирует ВНЖ и даже ПМЖ и отправит провинившегося на родину.

Вопрос о продлении ПМЖ будет рассматриваться каждый год.

Если безработица в стране превысит определенный уровень, ПМЖ не будет предоставляться ни при каких обстоятельствах. Исключениями станут лишь иностранные специалисты в тех сферах деятельности, в которых объективно не хватает чешских специалистов.

Каждое заявление на получение ПМЖ будет рассматриваться как самостоятельное: ни дети, ни близкие родственники иностранцев, имеющих ПМЖ в Чехии, не будут иметь льготы на его получение.

Дети иностранцев, рожденные на территории Чешской республики, в случае если оба родителя имеют ВНЖ, не будут иметь права на получение гражданства или ПМЖ – только ВНЖ, который закончится или сменит статус на ПМЖ только вместе с родительским.

Действующие обладатели ПМЖ должны будут подтвердить, что их официальный доход с момента вступления закона в силу достигает установленного минимума. В противном случае их ПМЖ могут аннулировать. Хотя и здесь юридическая сторона вопроса пока не ясна.

Что касается получения гражданства, присваиваться оно будет в лишь исключительных случаях. Заявление можно будет подать минимум через десять лет пребывания на территории ЧР. При этом необходимо, чтобы официальный доход за последние 5 лет, превышал средний уровень дохода по Чешской республике.

Обязательно знание чешского языка на уровне средней школы.

Разработка и одобрение нового закона об иностранцах может занять весь 2012 год. Ожидается, что новый закон вступит в силу в начале 2013 года.