Тайна происхождения человека: теории и факты

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Официально существуют две основные теории происхождения человека – религиозная, согласно которой нас сотворил Бог по своему образу и подобию, и теория Дарвина, предполагающая, что мы произошли от обезьяны. Однако в последнее время обе гипотезы всё чаще подвергаются сомнению, так как, по мнению многих, не выдерживают никакой критики. Но если божественная воля и обезьяны не принимали участия в нашем появлении, то почему и благодаря чему мы всё-таки существуем? Собственное мнение на этот счёт имеют скептики, мечтатели, приверженцы альтернативной истории и даже некоторые ученые.
Теории
Версия с пришельцами – одна из самых старых альтернативных версий, имеющая множество вариаций на любой вкус, начиная от «они создали нас, чтобы развеять свою бесконечную скуку» и заканчивая «мы – бракованная версия высшего разума». Кроме того, существует предположение, что пришельцы совершили на Земле вынужденную посадку, и мы – лишь их потомки. Но в целом все вариации сводятся к тому, что человек – плод труда какой-то внеземной цивилизации.
Матрица и ей подобное. Тут всё ещё интереснее. Одни – очевидно не без влияния одноименного фильма – предполагают, что наш мир ненастоящий. Другие считают, что вся существующая физическая реальность, включая наше тело, – лишь своеобразная «площадка для игр», созданная нами же для получения дополнительного жизненного опыта и навыков. На самом же деле мы – либо бестелесные энергетические сущности, либо просто выглядим совсем иначе.
Акватическая теория, по данным некоторых источников, предложена биологом Алистером Харди. В основе теории лежит гипотеза Дарвина, однако отличие человека от других приматов в данном случае обосновывается тем, что одним из наших предков был гидропитек (обезьяна-амфибия), который вёл водный образ жизни.
Потомки рукокрылых. Говорят, что когда-то на Земле жили существа, сочетающие в себе черты человека и птицы, похожие на гарпий из древних мифов. Как конкретно они эволюционировали в человека – неизвестно. Заметим здесь, что зафиксированы свидетельства очевидцев, утверждающих, что полулюди-полуптицы до сих пор существуют.
Андрогины. Существует старинная греческая легенда о том, как первоначально боги сотворили расу людей, имевших и мужские, и женские признаки. Но эти создания были слишком сильны и посягали на власть богов. Тогда Зевс решил разрезать андрогинов надвое, чтобы ослабить их. Согласно преданию, теперь мы обречены на то, чтобы всю жизнь искать свою «вторую половинку», что, кстати, недалеко от истины.
Люди-гиганты. Мысль о том, что наши предки были великанами, высказывалась давно. Есть легенда, согласно которой раньше ангелы спускались на землю, брали себе человеческих дочерей, и от таких связей появилось племя гигантов. Ну а со временем их потомки измельчали и стали похожи на современного человека.
Необычные находки
– Несколько десятилетий назад бельгийский ученый Фридрих Мейснер раскопал в пустыне Гоби человеческие черепа, увенчанные рогами. Сначала его обвинили в подлоге, однако в ходе исследований следов спайки между рогами и черепом обнаружено не было.
– На раскопках Хасаотского могильника в Кисловодске был найден странный вытянутый череп. Такие же черепа много раз обнаруживали по всему миру. Предполагается, что форму таких голов изменяли искусственно. Но вот для чего? Ответа пока нет.
– Среди печатей, принадлежавших цивилизации шумеров, неоднократно находили изображения летающих объектов, людей-птиц и даже солнечной системы. Последнее тем более удивительно, ведь телескопы изобретены сравнительно недавно!
Актуально
В связи с окончанием календаря цивилизации Майя 21 декабря 2012 года очень большое распространение сейчас получила версия о Нибиру или планете Х – десятой планете нашей солнечной системы. Орбита планеты настолько вытянута, что период её обхода вокруг солнца составляет 3600 лет. И вот на ней к нам якобы должны прилететь мифические пришельцы анунаки, которые либо уничтожат нашу цивилизацию, либо помогут двигаться дальше.
Что ж, правдивость хотя бы одной из всех теорий будет окончательно ясна после 21 декабря 2012 года. Ждём.
Нана Благовещенская
КОРТУН
27.01.2015 at 3:37 пп
БЛИН, ТЕПЕРЬ НУЖНЫ АРГУМЕНТЫ(
ДОБАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
юрий
21.03.2015 at 12:13 пп
Человек это носитель чего то ,мы называем то душой, что такое это что то ,отдельный вопрос.мы это генетические роботы.выращенные долгим путем называемой эволюция .вот вопрос кто нас создал таким долгим путем и за чем и что мы носим .есть где фантазии разыграться , ведь мозг совершенный биологический компьютер , если работать будет на полную мощь и кто его регулирует ?.как одна из гипотез ?
spartak
17.06.2015 at 10:29 пп
То что носитель обезяна это доказана.
К.Р.
03.07.2015 at 2:32 пп
Если даже первый человек прилетел на Землю с другой планеты, то это не является никакой «третьей теорией». Всё равно он на другой планете был либо создан инопланетным богом, либо произошёл от инопланетной обезьяны. Таким образом, как было две точки зрения, так и осталось. Либо человек творение высшего разума, либо он продукт эволюции. Ничего «третьего» тут не придумаешь, космическая гипотеза ничего не меняет.
Анастасия
08.07.2015 at 4:04 пп
В джазе только синтетическая теория эволюции. Знаете, когда подробно изучаешь все о дрейфе генов, мутациях, элементарных эволюционных факторах, то понимаешь, что другие теории, которые мало аргументированы с научной точки зрения, являются ничем иным как жалкими попытками людей хоть как-то объяснить неизвестные им, например, природные явления, болезни и т.д. Говорю Вам как человек, который прошел курс медицинской биологии и учится в меде.
Гусейн Гурбанов, Баку, Азербайджан
04.02.2016 at 8:02 пп
Логически завершённая космологическая концепция.
Для того, чтобы представить беспредельное пространство изначально элементно:
1. разновидно (однородно) завершённым – достаточно постулировать присутствие в нём двух элементов с ПРОСТО и СЛОЖНО /замкнуто системно проявляемыми сущностями
2. разнородно завершённым – достаточно постулировать присутствие в нём ещё одного элемента – Всевышнего и Всемогущего Бога – с незамкнуто системно проявляемой сущностью.
Нетрудно предположить, что уже при минимально возможном развёртывании нематериального компонента сущности Бога – Духа Божьего – за уровень изначального нисходяще направленного постоянного развёртывания от материального компонента сущности Бога, происходит свёртывание ПРОСТО и СЛОЖНО /т.е. происходит их распад ввиду блокирования исхождения восходяще направленно постоянно развёртываемых нематериальных компонентов их сущностей /, как максимально возможно разнородной к Божьей сущности минимально возможно численно элементной однородности (1H), и Бог на основе материальных компонентов от 1H развёртывает минимально возможно разнородную к Его сущности максимально возможно численно элементную однородность (2H). Процесс свёртывания 2H начнётся в известный Богу момент времени начавшуюся с момента завершения её развёртывания. свёртыванием Духа Божьего к уровню изначального развёртывания вновь развёртывается 1H – потенциал Бога для осуществления превращений 1H в 2H и 2H в 1H беспределен!
Гусейн Гурбанов, Баку, Азербайджан
08.02.2016 at 1:19 пп
О нелепостях лежащих в основе теории «большого взрыва».
Если причиной «большого взрыва» /как начала ПРОЦЕССА ЦЕНТРОБЕЖНОЙ РАССРЕДОТАЧИВАЕМОСТИ (пЦБР) чего-то, что примем за материальное/ является момент достижения «сингулярности» /т.е. предела в ПРОЦЕССЕ ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОЙ СОСРЕДОТАЧИВАЕМОСТИ (пЦСС) чего-то, что уже должны принять за нематериальное/, то началом для пЦСС должен стать момент достижения предела пЦБР, т.е.момент завершения дематериализации материального – и мы должны постулировать заданность в пределах изучаемой нами расширяющейся Вселенной абсурдной «антитемпературы» понятийно противостоящей даже температурной шкале в отрицательном значении /отметим заслугу С. Хоукинга заметившего перебор с «бесконечной» плотностью предположенный наряду с «бесконечной» температурой для объяснения причин «большого взрыва» и, тем самым, освободившим нас от необходимости рассуждения заодно ещё об одном абсурдном понятии как «антиплотности»/ вместо «температуры» или же принять за причину «большого взрыва» достижение критического уровня «антитемпературой» стремившейся к своей бесконечности…
David
16.05.2016 at 1:43 пп
Одна из причин происхождения разумного человека искать не с точки зрения материализма,а в духовных учениях индийских мудрецов.На планетах ищут высокоразвитых представителей наподобие человека,Не находят.Почему? Все дело в том,что эти высокоразвитые существа не имеют физического тела,у них иначе,проще говоря их «тела»состоят из сгустка особого вида энергии,природу которого изучена очень и очень скудно.В эзотерике объясняют это астральным телом.Для астрального тела время,расстояния не существуют,жизнь их тела не нуждается в еде,никогда не болеют,живут тысячи-тысячи лет,в духовном развитии многократно стоят выше человека.
Гусейн Гурбанов, Баку, Азербайджан
21.11.2016 at 6:51 пп
В Международный день Философии РЕШЕНИЕ ПАРАДОКСОВ: 1. «Что было раньше: яйцо или курица?»
Huseyn Qurbanov Мудрец (10117), Вопрос открыт 35 минут назад
Даются два понятия «ЯЙЦО» и «КУРИЦА» и в РЯДУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РАЗВЁРТЫВАЕМЫХ ПОНЯТИЙ (РПРП) требуется найти понятия предшествующие к каждому из них.
В РПРП для «ЯЙЦА» предшествующим является «КУРИЦА», ибо понятием «эмбрион» (или другими ) не интересующим нас по постановке вопроса мы можем пренебречь.
В РПРП для «КУРИЦА» пренебрегаемым понятием является «цыплёнок», но не «треснувшееся яйцо (из которого старается вылупиться цыплёнок)», ведь в постановке вопроса не акцентировано внимание на обязательности рассмотрения лишь яйца целостного состояния, т. е. для «КУРИЦА» предшествующим является не то понятие на котором акцентирован вопрос, а его разновидность.
ВЫВОД: «КУРИЦА»