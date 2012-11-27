Бактерии в нашем жилище

Бактерии в нашем жилище

Каждый помнит рекламу про туалетного утёнка, который побеждает страшные патогенные бактерии, живущие под ободком унитаза. Большинство людей верит и в то, что в нашем унитазе много опасной заразы, и в необходимость дезинфекции. Но как же на самом деле обстоят дела с бактериальным загрязнением человеческого жилища?

Унитаз

Жить бактериям в унитазе некомфортно, да и почти негде. Керамическая чаша гладкая и скользкая, при каждом смывании очищается полностью. Создать условия для размножения бактерий можно единственным способом – плохо смывать унитаз, не мыть его длительное время.

Тогда в образовавшемся налёте могут начать развиваться колонии новых бактерий. Спектр этих бактерий обусловлен микрофлорой жителей квартиры – именно с их отходами жизнедеятельности бактерии попадают в унитаз.

Логично утверждать, что если никто из членов семьи не страдает кишечной инфекцией, то патогенных микроорганизмов там быть не может в принципе. Кишечная палочка, бифидобактерии, лактобактерии и прочие представители нормальной микрофлоры кишечника не представляют опасности для здоровья человека. Поэтому страсти из рекламы сильно преувеличены.

Ванная комната

Здесь условия для бактерий такие же некомфортные. Плюс – заселение флорой с поверхности кожи семьи. Эта флора обитает во всей квартире, является нормальной и не опасной (опять же за исключением наличия острых бактериальных инфекций кожи у членов семьи – рожа, стрептодермия и подобных).

Самое грязное в ванной комнате – зубная щётка. По количеству и разнообразию микроорганизмов человеческий рот в 100 раз более грязный, чем прямая кишка. Поэтому щётка должна регулярно обрабатываться мылом или кипятком и использоваться не более двух месяцев.

Кухня

А вот здесь уже есть, где поселиться! Губки для мытья посуды, щётки, салфетки имеют пористую структуру, высокую влажность и находятся в тепле. Условия идеальные для любого микроорганизма – от бактерии до плесневых грибов. Исследования микробиологов показали, что уже на третий день использования кухонной губки, число колониеобразующих единиц составляет более миллиона на квадратный сантиметр поверхности.

Это не идёт ни в какое сравнение с микрофлорой под ободком унитаза. Мытьё посуды, овощей, фруктов заселяет раковину огромным количеством разнообразных микроорганизмов, причём среди них нередко встречаются патогенные.

Здесь необходима самая серьёзная гигиена. Губки, салфетки и щётки должны хотя бы раз в три дня быть постираны или тщательно вымыты с последующим кипячением. Понятно, что от обработки они портятся, и она может быть проведена максимально 2–3 раза. Логично не заморачиваться с их обработкой и просто выбрасывать и брать новые.

Следует помнить, что если одно и то же средство для дезинфекции используется длительное время, то бактерии к нему привыкают, приобретают устойчивость и начинают размножаться. Если желаете иметь стерильную кухню, у вас должно быть как минимум три разных по действию антисептика (с хлором, с кислородно-перекисным компонентом, с сильной кислотой), при этом каждый из них может непрерывно использоваться не более двух недель.

Прихожая и обувь

В обуви мы ходим по улице, поэтому многие предполагают, что обувь и прихожая – самые грязные элементы дома. На практике – с точностью наоборот. В отношении бактериального загрязнения обувь почти безопасна. На улице живёт безобидная непатогенная флора, погибающая от малейшей обработки – простого мытья чистой водой из крана (с хлором, как известно). Для детей и домашних животных, однако, обувь может представлять опасность в отношении заражения яйцами глист.

О дезинфекции

Многие хотят иметь безупречно чистое жилище и активно используют химические средства для дезинфекции при уборке в доме – мытьё полов, окон, поверхностей. Такой подход в корне неверный. Самые опасные бактерии обитают именно там, где дезинфекция проводится регулярно – в больницах, общественных местах.

Поэтому использование подобных средств может быть только эпизодическим, при крайней необходимости. Даже самая опасная кухня может обойтись без жестокой химии, если часто менять губки и тщательно стирать и гладить полотенца.

Виктория Матвейко

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №46

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