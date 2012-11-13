Мария Шарапова: «Не важно, сотая ты в мире или первая, нужно продолжать бороться»

В конце октября в Праге побывала самая известная российская теннисистка Мария Шарапова. Она сыграла сразу против двух ведущих чешских ракеток – Петры Квитовой и Люции Шафаржовой, победила их и потрясла своей простотой и открытостью журналистов на пресс-конференции. «Пражский телеграф» был единственным русскоязычным СМИ на этой встрече.

Мария, Чехия сыграла немаловажную роль в Вашей карьере. Именно известнейшая чешская теннисистка Мартина Навратилова посоветовала Вам серьёзно заняться теннисом. Как это было?

Я разыграла с ней всего пару мячей. Она подошла к отцу и сказала, что у меня есть талант, что нам надо его разрабатывать. Я надеялась, что когда-нибудь стать игроком такого же уровня, каким была Мартина. Она посоветовала нам переехать в Америку. Важно то, что там было очень много детей, но она подошла именно к моему папе. Видимо, это сыграло решающую роль в его решении уехать в США.

Мария, Вы не в первый раз в Праге. Какие воспоминания остались от прошлых визитов?

Когда я была совсем молодая, я участвовала в турнире WTA. Для меня это было очень важным событием, поскольку это был первый турнир, в котором мне удалось победить. В основном воспоминания связаны, конечно, с теннисом, но у нас было два свободных дня, и мы ездили в Карловы Вары. Мне очень понравилось время, проведённое там. Там большая русская община, впрочем, как и здесь. Можно было пообщаться с кем-то. За то короткое время, что я провела здесь, я постаралась узнать этот город.

Каким был для Вас прошедший год? Всё ли удалось, что задумывалось?

На самом деле, это был очень длинный сезон и длинный год. Но он был очень успешным. Осталось много хороших воспоминаний. Особенно от матча в Париже. И я очень рада, что была частью этого турнира. Для меня это вообще очень многое значит: подниматься на подиум, выигрывать золото в больших турнирах, участвовать в финалах. Ты постоянно сталкиваешься лицом к лицу с сильными соперниками. Серена Уильямс потрясающе отыграла всю вторую половину года и поставила точку на финале итогового чемпионата года Женской теннисной ассоциации (WTA).

В Стамбуле Вам в очередной раз не удалось переиграть её. Серену Ульямс вообще можно победить?

Безусловно, уровень тенниса, который она показывает, очень высок. Но в этом и есть смысл, ради которого мы выходим на корт. И не важно, сотая ты в мире или первая, есть причина, по которой ты встаёшь утром и отправляешься снова бороться. Не важно, выигрываешь ты встречу или проигрываешь, ты должен идти и пытаться выиграть очередной матч. И не важно, как играет соперник. В этом моя сущность. И сущность каждого из нас, потому что если у нас нет мотивации, мы не можем быть конкурентами.

Что стало для Вас более эмоциональным моментом: победа на «Ролан Гарросе» или Ваше первое участие в Олимпийских играх?

Сложно сравнивать. Оба эти события уникальные и особенные по-своему. «Ролан Гаррос» был турниром, победа в котором была для меня самым большим вызовом. Я действительно мечтала выиграть его однажды. И я очень рада, что именно эта победа стала первой после моей травмы. Что касается Олимпиады, я выросла, смотря Олимпийские игры по телевизору, потому что они занимают значительное место в российской культуре.

Ты видишь, как объединяются страны, как поддерживают атлетов и как важно это для всей нации. Я смотрела, как играют в теннис, и мечтала, что когда-нибудь стану частью всего этого. Но я и представить не могла, что мне доверят нести флаг сборной России. Оба эти события особенные, и каждое я буду помнить всегда.

Какую цель преследуют подобные дружеские матчи, аналогичные сыгранному Вами с Петрой Квитовой и Лицией Шафаржовой? Ведь соревновательного момента в них нет?

Здесь в Праге мы показываем высокий уровень тенниса. Я думаю, что это уникальная возможность живьём, персонально и реально преподнести теннис. Сам по себе этот вид спорта уникален – физически и ментально. Для всех людей и особенно для детей. Я всегда стараюсь вдохновить людей, чтобы она начали заниматься теннисом или любым другим видом спорта. Чтобы они шли и играли, были активными. Для нас это возможность быть примером. Поэтому дело не в стратегии и в счёте, а в том, чтобы пойти и показать, что мы умеем, поиграть в теннис и, возможно, немного повеселиться.

Недавно Вы открыли собственный бизнес – производство конфет под торговой маркой Shugarpova. Почему именно конфеты?

Я вообще люблю вкусную еду. Я всегда хотела иметь свой бизнес. Я участвовала во многих кампаниях различных торговых марок, но всегда хотела иметь что-то своё, принимать самостоятельные решения, вложить собственные деньги. И поскольку я всегда испытывала слабость к конфетам, а потом как-то родилось название, я решила, что это весело, молодёжно, энергично, перспективно. Так всё и началось.

Сами их часто едите?

Только что ела их. Я всегда путешествую с ними, но ем не слишком много. Много мне, к сожалению, нельзя. Нужно следить за весом.

Что собираетесь делать по окончании сезона?

Возьму отпуск на пару недель. Проведу это время с друзьями и семьёй, не говоря и не думая о чём-либо, связанном с теннисом. Это было бы здорово. Потом буду снова тренироваться. Всегда приятно возвращаться к работе. Новые перспективы, свежее тело. Это как начать всё с чистого листа.

Мария Шарапова родилась 19 апреля 1987 года в маленьком сибирском городке Нягань, куда её родители переехали из Гомеля, спасаясь от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Теннисом Маша начала заниматься в 4,5 года, когда её семья переехала в Сочи. Первым тренером Марии был Юрий Юдкин.

Он заметил маленькую Машу с взрослой ракеткой в руках на тренировках папы, большого любителя тенниса, Юрия Шарапова. Любопытно, что отец Маши дружил с отцом Евгения Кафельникова, и именно Евгений подарил ей первую ракетку.

Когда Маше было 6 лет, чешская теннисистка Мартина Навратилова, приехавшая в Москву на мастер-класс, настоятельно посоветовала отцу Маши отдать девочку в теннисную академию Ника Боллетьери во Флориде. В 1995 году Маша с папой переехали в США.

На взрослых турнирах, проводимых под эгидой Международной федерации тенниса (WTA), Маша дебютировала в 2001 году. Правда, уступила в первом же круге. Но уже в следующем году, даже не находясь в рейтинге Женской теннисной ассоциации, победила на старте соперницу, входившую тогда в число 300 лучших в мире.

3 июля 2004 года Мария выиграла Уимблдон. Она обыграла в финале женского одиночного разряда двукратную победительницу этого турнира, американку Серену Уильямс. Тогда Шарапова стала первой россиянкой, выигравшей Уимблдонский турнир. Эта победа позволила ей стать 8-й ракеткой мира.

После этого Мария стала четырёхкратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде, единственная среди россиян (как женщин, так и мужчин), кто 7 раз играл в финалах турниров Большого шлема в одиночном разряде. Она победила в 27 турнирах WTA в одиночном разряде и 3 турнирах WTA в парном разряде.

В этом сезоне Шарапова стала победительницей открытого чемпионата Франции, выиграв, таким образом, все турниры «Большого шлема» за карьеру, завоевала титулы в Штутгарте и Риме, стала серебряным призёром Олимпиады и финалисткой итогового турнира в Стамбуле.

Мария основала фонд, который оказывает поддержку ряду проектов в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС в Белоруссии, России и Украине, а также финансирует в Белоруссии программу стипендий для студентов – выходцев из таких районов. Шарапова также является послом доброй воли Программы развития ООН.

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №44

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