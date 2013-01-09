Как приготовить кролика

Мясо кролика славится своими диетическими свойствами. Благодаря высокому содержанию белка, небольшому содержанию жира и «плохого» холестерина крольчатина по своим полезным свойствам обгоняет свинину, говядину и даже баранину.

В цифрах это ещё нагляднее: белки говядины усваиваются на 62%, а крольчатины на 90%. Это диетическое мясо богато витамином PP, кальцием, магнием, калием и фосфором. Последний элемент особенно важен для растущего организма, и многие дети интуитивно любят мясо кролика. Кроме того, крольчатина очень вкусна и проста в приготовлении.

Разделка

Итак, кролик куплен, вы его согрели до комнатной температуры и промыли. Можно ли запечь целиком? Можно, но это не так вкусно, как целая утка или гусь. Кролик частями получится лучше, да и готовить его будет проще. Разделить на две части (верхнюю и нижнюю) нужно на последнем поясничном позвонке.

Маринование

Кролика необходимо мариновать. От этого он будет мягче, ароматнее и вкуснее. Время вымачивания – от 1 до 3 часов. В воду можно добавить немного уксуса (винного или яблочного). Если есть возможность, положите тушку кролика в проточную воду.

Специи

Без специй кролику никуда. Их можно добавлять на стадии маринования (отвар или обсыпка) или непосредственно перед приготовлением. Есть условный список «обязательных» специй и приправ, которые гарантированно улучшают вкус кролика, остальные можно добавлять по вкусу.

Обязательные: чёрный перец, лук, лавровый лист, соль.

Время приготовления

Здесь всё зависит от способа приготовления. На замачивание уходит от 2 до 16 часов. Обжаривание на хорошо прогретой сковороде порезанных некрупных кусков нижней части – около 30 минут, рёбрышки и передние ноги – около 20 минут. Если жарите живот отдельно – по 5 минут с каждой стороны. Хорошо замаринованный кролик, порубленный на небольшие куски, при температуре 190 градусов запекается около 25–35 минут. Тушится в духовке примерно 25–30 минут.

Кролик под сметаной

Ингредиенты: тушка кролика, 500 г сметаны, 1 морковь, 2 ст. л. сливочного масла, 1 луковица, 3–4 зубчика чеснока, травы (орегано, тимьян, базилик), тмин, лавровый лист, чёрный перец, соль.

Приготовление:

Подготовленную тушку кролика (замаринованную любым удобным методом) разрубите на удобные порционные куски. Обжарьте в кроличьем жире (если есть) или в растительном масле. Переложите в посуду (утятница, большой противень). Морковь нарежьте соломкой, лук кольцами или полукольцами. Спассеруйте в сливочном масле и выложите на мясо. Посолите и поперчите. Добавьте молотый тмин и лавровый лист.

Сметану разогрейте на водяной бане до жидкого состояния, влейте аккуратно по стенке. Доведите до кипения и переставьте в разогретую до 160–180 градусов духовку. Первые 15–20 минут поливайте мясо выходящими соками, потом накройте, уменьшите температуру до 160 и тушите ещё 25–35 минут. Подавайте горячим.

Множество рецептов приготовления кроликов никак не сможет уместиться в рамки этой статьи, но основные принципы можно описать в нескольких словах. Кролик позволяет готовить себя самыми различными способами, не любит он только высоких температур. К кролику всегда подходят травы, выбор которых всегда на совести повара. Во всяком случае, тимьян, орегано и базилик всегда будут уместны. Кролика рекомендуют подавать и есть только горячим. Из вин подойдёт красное сухое или полусухое.

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №51

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