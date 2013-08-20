Российская одиссея Profireal

На российский рынок потребительского кредитования в конце этого года намерен выйти принадлежащий известному чешскому предпринимателю и миллиардеру Давиду Берану холдинг Profireal Group.

Компания Profireal Давида Берана присутствует на чешском рынке с 1994 года. Её подразделение Profi Credit, специализирующееся на предоставлении кредитов юридическим лицам и частным клиентам, входит в настоящее время в четвёрку крупнейших небанковских кредитных учреждений в ЧР (после Home Credit Петра Келлнера, британской Profident Financial и французского Cofidis). Profi Credit, которая помимо Чехии работает в Словакии, Польше и Болгарии, использует собственную сеть кредитных консультантов (на сегодняшний день их насчитывается более 6 000 по всей Европе).

Недавно Давид Беран заявил об объединении усилий с группой J&T в деле освоения зарубежных рынков потребительского кредитования. Финансовые показатели Profi Credit за последние два года существенно возросли, что стало причиной выхода компании на новые зарубежные рынки, первым из которых станет кредитный рынок РФ. «У нас в планах ежегодно открывать филиалы Profireal в новой стране», – говорит Давид Хоур, председатель совета директоров Profireal.

Начать свою работу в России компания Profireal планировала ещё в 2004 году, однако этому помешал последовавший экономический кризис. «Сегодня Россия представляет собой стабильный финансовый рынок с огромным потенциалом. Два года назад там приняли новый закон о потребительском кредитовании, который позволил и небанковским учреждениям предоставлять населению кредиты. Рынок растёт высокими темпами и поэтому мы в прошлом году вернулись к нашей первоначальной идее», – рассказывает Давид Хоур.

Приоритетной задачей Profi Credit в России станет предоставление кредитов наличными частным лицам. «Выход на этот рынок – очередной логический шаг в развитии деятельности Profi Credit», – говорит Хоур и уточняет, что освоение российского рынка будет происходить в сотрудничестве с группой J&T. Свой выбор J&T в качестве стратегического партнёра в РФ представители Profireal объясняют наличием у группы собственного банка, что позволит предоставлять кредиты в российской валюте.

По словам Давида Хоура, первый филиал Profi Credit в России будет открыт этой осенью в Санкт-Петербурге и начнёт предлагать кредиты россиянам в начале следующего года. В рамках совместной российской компании Profireal и J&T с основным капиталом 200 миллионов рублей обоим партнёрам принадлежит 50%. «Мы финансировали деятельность Profireal Group ещё раньше, когда эта компания развивалась в странах Центральной Европы.

Учитывая наш позитивный предыдущий опыт, мы решили принять участие в развитии компании в России. Profireal вкладывает в нашу совместную компанию своё ноу-хау, а мы обязались обеспечить финансовую поддержку. Согласно нашей договорённости, мы вложим в компанию как минимум три миллиарда крон в течение следующих пяти лет», – сообщил главный исполнительный директор J&T Banka Стефан Ашер.

По данным чешского издания Insider, в России уже находится менеджерская команда Profireal, состоящая из 10 человек. Предоставлять кредиты компания намерена, как и в других странах, через сеть кредитных консультантов без привлечения местных крупных ритейлеровых участников рынка.

Руководство Profireal рассчитывает, что объём выдаваемых кредитов в России в течение следующих 3–4 лет достигнет нескольких миллиардов рублей. «Мы склонны думать, что у нашей компании большие перспективы развития в России. В течение трёх лет мы надеемся стать одной из крупнейших финансовых компаний в сфере потребительского кредитования во всей Центральной и Восточной Европе, а российский филиал быстро обгонит по обороту польский», – прогнозирует Давид Хоур.

Необходимо отметить, что объём выдаваемых кредитов во всех странах, где присутствует Profireal, в прошлом году существенно возрос. Причиной тому эксперты называют оперативность и наличие линейки простых и понятных кредитных продуктов.

В то же время обращает на себя внимание непрозрачность деятельности Profireal, на которую указали журналисты чешского специализированного интернет-портала penize.cz. По итогам их расследования были раскрыты некоторые нюансы работы компании на местном рынке.

Речь идёт, в частности, о том, что Profireal, в отличие от банков, сообщает условия предоставления кредитных средств исключительно на встрече клиента и консультанта. При этом для того, чтобы вообще такая встреча состоялась, клиент обязан заранее сообщить работнику компании свои личные данные (имя, телефон, место жительства). В открытом доступе информации о максимальном объёме кредита и процентных ставках нет.

Максимальная сумма кредита, на которую может рассчитывать клиент, если он не предприниматель, составляет, по данным penize.cz, около 100 тысяч крон (а не 160 тысяч, как утверждает сайт profireal.cz), а процентная ставка может достигать и 50% в год. Кроме того, договор о предоставлении кредита содержит пункт о выдаче револьверного кредита, оформление и погашение которого обойдутся клиенту дополнительно в несколько тысяч крон.

«Посоветовал бы людям быть очень осторожными. Profi Credit – это ростовщичество чистой воды. Владельцы Profi Credit богатеют на вашей тяжёлой финансовой ситуации, не позвольте им себя обокрасть», – предостерегает Милан, который имеет опыт получения кредита в Profi Credit. Представители Profireal отказались комментировать «Пражскому телеграфу» подобные заявления.

Финансовая группа Profireal Group является многонациональной корпорацией, которая работает на финансовых рынках Центральной и Восточной Европы с 1994 года. Profireal Group включает в себя три подразделения:

PROFI CREDIT – финансирует программы кредитования;

PROFI DEBT – специализируется на дебиторской задолженности торговых счётов;

PROFI INVESTMENT – разрабатывает новые инвестиционные проекты.

В течение 13 лет существования PROFI CREDIT компания смогла предоставить более 700 000 кредитов в Чешской Республике, Словакии, Польше и Болгарии на сумму более 1,37 миллиарда евро.

Тимур Кашапов

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №32

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