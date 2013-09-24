Брюссель против Visapoint

Нарушение Чехией прав иностранцев, связанное со сбоями в работе электронной системы подачи заявлений на получение чешской визы Visapoint, рассматривает Европейская комиссия.

Чешский Хельсинский комитет опубликовал доклад о состоянии прав человека в Чехии в 2012 году. В своём отчёте комитет обращает внимание на высокий уровень безработицы в стране, рост числа бездомных и распространение в обществе антицыганских настроений.

Правозащитники подвергли критике и политику государства в отношении иностранцев. Речь идёт, в частности, о ситуации вокруг медицинского страхования иностранцев, о превышении допустимых сроков рассмотрения визовых заявлений, а также сбоях в работе электронной системы подачи заявлений на получение чешской визы Visapoint.

Система Visapoint была внедрена для того, чтобы позволить иностранцам в удалённом режиме регистрировать своё заявление на получение чешской долгосрочной визы, а также обеспечить им равные условия при подаче заявлений. Несмотря на то, что система функционирует с июня 2009 года, практика показывает, что исправно работает она не всегда а, главное, не во всех странах.

Хуже всего дела обстоят на Украине, в Казахстане и Вьетнаме. Критики Visapoint заявляют, что граждане этих стран практически не имеют шансов оформить регистрацию даты подачи заявления.

Более того, в августе 2012 года появилась информация, что за возможность получить регистрацию в системе Visapoint и договориться о подаче документов на долговременную чешскую визу, жители стран бывшего Советского Союза вынуждены платить нелегальным посредникам от 250 до 2500 евро.

«Такие случаи фиксируются на Украине и в Казахстане, когда людям за 1000 евро предлагается встреча с работником посольства», – заявил тогда председатель Организации помощи беженцам и глава правительственного комитета по правам иностранцев Мартин Розумек.

Вот как описывает ситуацию с Visapoint Виолетта, которая приехала в Чехию в начале этого года, чтобы поступить в институт: «Записаться на приём в чешское посольство в Екатеринбурге для подачи заявления было очень непросто. В течение двух месяцев я и мои родители каждый день сидели в сети и пытались записаться, но каждый раз сайт писал: «Извините, мест нет, заходите через несколько дней».

А потом мои друзья случайно нашли объявление в интернете о том, что за определённую сумму посредник готов помочь зарегистрироваться. Мы написали на указанный почтовый ящик и получили ответ, что за 1000 евро нас зарегистрируют на следующий день после оплаты. Мы, конечно, отказались и всё-таки записались спустя ещё неделю. Но, например, моя сегодняшняя однокурсница записалась на подачу заявления, именно заплатив эту сумму».

Наконец-то система регистрации Visapoint привлекла внимание Европейской комиссии. Идёт расследование её функционирования в рамках процедуры EU Pilot по инициативе омбудсмена ЧР Павла Варваржовского. Он долгое время занимался этой проблемой и в результате обратил внимание европейских властей на то, что гражданам некоторых стран записаться на собеседование и подать заявление на визу через систему Visapoint подчас просто невозможно.

Как рассказал Варваржовски в интервью ČTK, о наличии данной проблемы он информировал чиновников чешского Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел, однако никакой реакции от них не дождался. «Установлением непреодолимых преград они нарушают права иностранцев на подачу заявления на получение чешской визы и справедливое рассмотрение их дела», – отметил Варваржовски и заявил, что именно это и заставило его обратиться в середине августа к еврокомиссару Сесилии Мальстром с просьбой дать свою оценку происходящему.

По правилам ЕС у чешского государства теперь есть три месяца на то, чтобы передать в ЕК отчёт о работе системы Visapoint – проинформировать её членов об исправлении ошибок в работе системы или представить доказательства беспроблемного функционирования Visapoint.

Если ответ не удовлетворит Брюссель, Еврокомиссия начнёт разбирательство о нарушении Чехией законодательства Европейского Союза.

Тимур Кашапов

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №37

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