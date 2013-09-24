Брюссель против Visapoint

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Нарушение Чехией прав иностранцев, связанное со сбоями в работе электронной системы подачи заявлений на получение чешской визы Visapoint, рассматривает Европейская комиссия.
Чешский Хельсинский комитет опубликовал доклад о состоянии прав человека в Чехии в 2012 году. В своём отчёте комитет обращает внимание на высокий уровень безработицы в стране, рост числа бездомных и распространение в обществе антицыганских настроений.
Правозащитники подвергли критике и политику государства в отношении иностранцев. Речь идёт, в частности, о ситуации вокруг медицинского страхования иностранцев, о превышении допустимых сроков рассмотрения визовых заявлений, а также сбоях в работе электронной системы подачи заявлений на получение чешской визы Visapoint.
Система Visapoint была внедрена для того, чтобы позволить иностранцам в удалённом режиме регистрировать своё заявление на получение чешской долгосрочной визы, а также обеспечить им равные условия при подаче заявлений. Несмотря на то, что система функционирует с июня 2009 года, практика показывает, что исправно работает она не всегда а, главное, не во всех странах.
Хуже всего дела обстоят на Украине, в Казахстане и Вьетнаме. Критики Visapoint заявляют, что граждане этих стран практически не имеют шансов оформить регистрацию даты подачи заявления.
Более того, в августе 2012 года появилась информация, что за возможность получить регистрацию в системе Visapoint и договориться о подаче документов на долговременную чешскую визу, жители стран бывшего Советского Союза вынуждены платить нелегальным посредникам от 250 до 2500 евро.
«Такие случаи фиксируются на Украине и в Казахстане, когда людям за 1000 евро предлагается встреча с работником посольства», – заявил тогда председатель Организации помощи беженцам и глава правительственного комитета по правам иностранцев Мартин Розумек.
Вот как описывает ситуацию с Visapoint Виолетта, которая приехала в Чехию в начале этого года, чтобы поступить в институт: «Записаться на приём в чешское посольство в Екатеринбурге для подачи заявления было очень непросто. В течение двух месяцев я и мои родители каждый день сидели в сети и пытались записаться, но каждый раз сайт писал: «Извините, мест нет, заходите через несколько дней».
А потом мои друзья случайно нашли объявление в интернете о том, что за определённую сумму посредник готов помочь зарегистрироваться. Мы написали на указанный почтовый ящик и получили ответ, что за 1000 евро нас зарегистрируют на следующий день после оплаты. Мы, конечно, отказались и всё-таки записались спустя ещё неделю. Но, например, моя сегодняшняя однокурсница записалась на подачу заявления, именно заплатив эту сумму».
Наконец-то система регистрации Visapoint привлекла внимание Европейской комиссии. Идёт расследование её функционирования в рамках процедуры EU Pilot по инициативе омбудсмена ЧР Павла Варваржовского. Он долгое время занимался этой проблемой и в результате обратил внимание европейских властей на то, что гражданам некоторых стран записаться на собеседование и подать заявление на визу через систему Visapoint подчас просто невозможно.
Как рассказал Варваржовски в интервью ČTK, о наличии данной проблемы он информировал чиновников чешского Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел, однако никакой реакции от них не дождался. «Установлением непреодолимых преград они нарушают права иностранцев на подачу заявления на получение чешской визы и справедливое рассмотрение их дела», – отметил Варваржовски и заявил, что именно это и заставило его обратиться в середине августа к еврокомиссару Сесилии Мальстром с просьбой дать свою оценку происходящему.
По правилам ЕС у чешского государства теперь есть три месяца на то, чтобы передать в ЕК отчёт о работе системы Visapoint – проинформировать её членов об исправлении ошибок в работе системы или представить доказательства беспроблемного функционирования Visapoint.
Если ответ не удовлетворит Брюссель, Еврокомиссия начнёт разбирательство о нарушении Чехией законодательства Европейского Союза.
Тимур Кашапов
Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №37
lgor
20.05.2015 at 6:00 дп
Записатися неможливо пробую кожен день уже місяць.
Татьяна
26.05.2015 at 12:52 пп
Компания готовит документы для поступления в зарубежные ВУЗы в Европе, США и Канаде. Сопровождаем весь цикл поступления, в том числе оформление визы поступившим. Ни с одной из стран нет таких проблем, как с Чехией в процессе оформления долгосрочного разрешения на проживание для студентов! В 2014 году родители одного из наших клиентов вынуждены были платить деньги посредникам для назначения даты собеседования, чтобы он успел вовремя начать учебу. Сейчас студент, зачисленный в университет в Праге, безуспешно пытается зарегистрироваться для получения даты в течение 2х недель, сотрудники также пытаются «выловить» дату, но также безуспешно — система либо сообщаем об отсутствии свободных мест, либо выдает ошибку в тех редких случаях, когда удается поймать свободную дату… Когда лет 8 назад в электронной системе Британии была подобная ситуация, ее решили в течение 3х-4х месяцев только при возникновении подозрения в коррупции вокруг этого вопроса! Думаю, следует немедленно навести порядок в этом вопросе. С уважением, Татьяна Лященко, Директор образовательного агенства «Оксфорд Групп», Киев, Украина
Татьяна
26.05.2015 at 12:56 пп
В пользу коррупционной составляющей вокруг вопроса дат на собеседование в посольстве Чехии в Украине может свидетельствовать следующее объявление, размещенное в украинском Интернете: http://saleonn.net/obyavlenie/zapis-na-visapoint-106667.html
Таня
26.08.2015 at 11:05 дп
Пробую записаться на подачу документов на сайте https://visapoint.eu/disclaimer, и на сайте http://www.vfsglobal.com/czechrepublic/ukraine/ на краткосрочную тур. визу. Я из Киева. Невозможно записаться ни там, ни там. Пытаясь разобраться, в чем же трабл, наткнулась на форумы по этой проблеме. Оказывается, уже несколько лет сайт не выдает нормально даты (как пишут люди) по: Украине, России, Казахстану, Въетнаму. Я думаю, просто чехи блокируют наши страны, чтоб мы к ним не ехали. Хотя сами чехи к нам в Украину приезжают и еще товар свой продают нам. Не по-людски как-то. Буду делать мультивизу другой страны шенгена. Кстати, сестре первый раз (давно) чехи отказали в визе. В этом году она полетела туда по необходимости по французской визе. Так чехи её на паспортном контроле допытывали, почему она к ним летит по другой визе, а
не по чешской. Нехорошие они. Очень нехорошие.
Василий
11.03.2016 at 4:58 дп
Записаться невозможно. уже три месяца сижу и днем и ночью .В Киеве просят уже 1400 евро за встречу с работниками консульства …А говорят ещё что Европа без коррупции — НЕ ВЕРЮ …..куда идут эти деньги?
Оксана
11.05.2016 at 9:07 дп
Записатись неможливо , вже рік і 6 місяців. два рази прийшлось платити , але обманули гроші взяли а не та потрібну візу записали
Ольга
01.06.2016 at 7:10 пп
Прочитала инфо в инете, что есть программы, с помощью которых можно регистрироваться практически автоматически. У кого есть информация о реальности таких программ? Поделитесь.
Владимир
04.07.2016 at 8:59 пп
Записатся невозможно, места нету никогда. Что бы попасть в посольство прийдется платить. Сайтов которые записывают за деньги много, хоть и не хочется платить но видимо иначе никак.
Тома
02.10.2016 at 7:08 дп
Хочу вам рассказать свою историю!Муж собрал пакет документов в Чехию!Мы целыми днями,ночами с ним по очереди сидели на visapointe даже детей просили ловить дату,но безрезультатно!У меня муж сам программист но все равно не смог самостоятельно записаться! Категорически не хотели обращаться к посредникам!Прошел срок документов,опять собрали не которые справки!Пришлось обращаться к посредникам их там много написали на cz-embassy@rambler.ru
visa-point@gmail.ru и так далее у них цены ужас от 750 евро и выше!Таких денег не хотели платить!Сестра у меня живет в Карловых Варах ее подключили к поиску в Чехии кто может записать!Нашла в Праги через людей фирму не большую так можно сказать возле Цызынской полиции они и сделали запись их почта markian.bg-11@yandex.ru у них цена хоть порядочная, они рассказали что все посредники с Украины у них записывают людей и накручивают большие проценты!Вот так коррупция рулит!Хоть записались и муж уже уехал!Для нас целый год был дурдом с записью!
Игорь
02.12.2016 at 10:37 дп
и я безпроблемно записался фирма все ок, до 2 недель записала их страница вк https://vk.com/gopolandua