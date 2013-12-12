Военные захоронения в Чехии

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К российским военным захоронениям на территории Чехии относятся военные захоронения времён наполеоновских войн (1805-1814 годы), захоронения времён Первой мировой войны (1914-1918 годы) и захоронения времён Второй мировой войны (1939-1945 годы).
Военные захоронения 1805-1814 гг.
Захоронения периода наполеоновских войн сохранились в основном в тех местах, где проходили боевые действия (Южноморавский край, н.п. Славков у Брна (Аустерлиц) – 30 тысяч захороненных, из них больше половины – российские воины; Устецкий край, Хлумец (битва под Кульмом) – 10 тысяч захороненных, из них более 7500 российских солдат; Прага, Ольшанское кладбище – 45 захороненных офицеров царской армии; г. Нимбурк, бывшее городское кладбище). Захоронения тех лет – это братские могилы, на которых позднее были установлены памятники и скульптурные композиции. Практически все захоронения содержатся в образцовом порядке.
Военные захоронения 1914-1918 гг.
В Первую мировую войну на территории Чехии хоронили в основном военнопленных. Наиболее крупные захоронения российских солдат находятся в Терезине, Йозефове (Яромерж), Градце-Кралове, Мартинковицах, Йиндржиховицах. Практически все они находятся в хорошем состоянии.
Военные захоронения 1939-1945 гг.
По официальным данным Центрального архива МО РФ, на территории Чехии находится 652 воинских захоронения (в официальных данных МО РФ учтены только захоронения Второй мировой войны), в которых похоронены 25 826 человек, из них: известных – 9 628 человек, неизвестных – 16 198 человек. По данным переписи воинских захоронений и документов, имеющихся в Посольстве и чешских архивах, на территории Чехии захоронено более 50 000 советских бойцов, погибших при освобождении Чехословакии во время Второй мировой войны, и более 18 000 военнопленных и граждан СССР.
Наиболее крупные захоронения находятся в городах: Брно – 3647, Глучин – 3356, Опава – 3230, Густопече – 1875, Оломоуц – 1510, Годонин – 1489, Либковице – 1000, Острава – 660, Прага-Ольшаны – 437, Прага-Ходов – 263, а также в ряде других населённых пунктов.
К 1999 году около 20% мест захоронений красноармейцев было утрачено или претерпело изменения (144 места), поэтому сегодня продолжаются работы по паспортизации неизвестных захоронений. По предварительным оценкам, работа может быть завершена до конца 2014 года.
С 2011 г. представитель Посольства России в Чехии по приглашению МО ЧР и администрации Моравско-Силезского края ежегодно принимает участие в работе семинара по уходу за воинскими захоронениями и мемориалами, на котором был начат пилотный проект «Сохранение и восстановление исторических традиций».
В рамках проекта будут проводиться лекции, экскурсии по местам боевых действий, конкурсы среди учащихся ВУЗов и школ Моравско-Силезского края по истории Второй мировой войны и встречи с очевидцами событий тех лет. Ребята также примут участие в работе по установлению судеб погибших воинов, отдавших свои жизни за освобождение Чехословакии. Данная работа позволит пополнить списки символического кладбища погибших красноармейцев, которое находится в Музее-мемориале истории Второй мировой войны в н.п. Грабыне.
А.А. Томников, руководитель представительства МО РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чехии.
Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №48
Акаева Уркият Акаимовна
24.01.2014 at 8:08 пп
Я Акаева Уркият Акаимовна ищу могилу своего деда погибшего в Чехославакии, в годы Второй Мировой войны.В 1974г пришло письмо от учеников школы Чехословакии.В письме ученики просили фотографии.Так же в письме было написано что в честь моего деда названа школа и их совхоз.Так как моему отцу был всего 1 год, когда его отец уезжал на фронт.У него об отце
ничего не сохронилось.Писмо по каким то причинам было утерено.
Прошу помочь мне найти могилу деда! !
K.T.
06.03.2014 at 2:31 пп
Акаева Уркият Акаимовна, Вы самое главное не написали: имя Вашего деда. Обратитесь на форумы по поиску захоронений в Чехии и Словакии:
http://slovakia.naforume.com/viewforum.php?id=37
http://forum.slovnik.org/viewforum.php?f=24
и на многих других есть такой раздел.
Жан
13.04.2015 at 5:50 пп
Здравствуйте!
Помогите найти могилу деда моего друга. красноармееца Жанатаева Тондыбай 1901 года рождения 1942 году пропал без вести. по последним данным он был захоронен в Чехословакии с. Бспава или Опава.
Борис Гаврилович
22.04.2015 at 6:25 пп
Ищем место захоронения полного кавалера орденов «Слава» Господаренко Александра Андреевича, воевавшего в 167-я стрелковая Сумско-Киевская дважды Краснознамённая дивизия
465-й стрелковый полк с 01.04.1945 года 4-й Украинский фронт 1-я гвардейская армия 107-й стрелковый корпус
Биография
ГОСПОДАРЕНКО Александр Андреевич, род. в 1917 в с. Колесники ныне Прилукского р-на Чернигов обл. (Украина) в семье крестьянина. Украинец. Образование начальное. Работал в колхозе. В Кр. Армии и на фронте в Вел. Отеч. войну с сент. 1943.
Ком-р отделения сапер. взвода 465-го стр. полка (167-я стр. див., 40-я армия, 1-й Укр. фронт) сержант Г. с подчиненными с 14 по 29.01.44 в тылу пр-ка в р-не с. Шубины Ставы (Лисянский р-н Черкас. обл., Украина) установил 280 противотанк. мин, из них лично — 105, уничтожил 3 гитлеровцев. При отражении контратаки у с. Тихоновка истребил 6 фашистов. 8.02.44 нагр. орд. Славы 3 ст.
Руководя отделением в тех же полку и див. (1-я гв. армия, 1-й Укр. фронт), Г. 19—20.7.44 у с. Глинна (Козовский р-н Терноп. обл., Украина) разведал место переправы роты через водную преграду. Разминировал дорогу и 4 дома в селе, позднее — 3 моста на р. Злота Липа (10 км от г. Бережаны Терноп. обл.). 12.8.44 нагр. орд. Славы 2 ст.
С 9.9 по 5.10.44 Г. вместе с подчиненными, обеспечивая наступление стрелк. подразделений, проделал 7 проходов в минных полях, снял при этом 174 мины. 9.9.44 под огнем пр-ка с отделением в короткий срок построил НП в р-не нас. пункта Небещаны (6 км юж. г. Санок, Польша). 24.3.45 нагр. орд. Славы 1 ст.
Погиб 20.4.1945 в Чехии (в 10—15 км сев. г. Острава).
Марина
06.05.2015 at 12:31 пп
Ищем место захоронения красноармейца Бутакова Павла Андреевича 1899 года рождения, погиб 29 апреля 1945 года, похоронен в Чехословакии с. Быстри Северная Окраина
валерий
07.05.2015 at 9:33 дп
Добрый день.Помогите найти могилу деда.Мл.сержант Тимошевский Петр Егоровича 1918г.Воевал командиром минометного расчета, 619-го полка,203-й стрелковой Запорожской Краснознаменной дивизий.Юго-западный,3-й украинский,2-й украинский фронта.Освобождал Украину,Венгрию,возможно Чехословакия,возможно Либковице.
Алексей Полухин
09.05.2015 at 3:14 пп
Здравствуйте! Мой прадед Масляник(может быть Масляников) Роман Кузьмич погиб 08.05.1945 г. в Чехословакии. Помогите пожалуйста найти где он похоронен.
Дмитрий Малюченко
11.05.2015 at 7:44 дп
Здравствуйте!
Мой дед Малюченко Василий Яковлевич.
По данным «Именного списка воинских захоронений» захоронен — «Чехословакия, Требишовский уезд, с. Бочковцы, гвардейское кладбище, могила № 11, 4 ряд, место 2»
Как узнать, существует ли это захоронение?
Подскажите пожалуйста. Куда можно отправить официальный запрос.
Спасибо!
Марина
09.06.2015 at 1:15 пп
Напишите запрос в представительство Минобороны РФ в Чехии morfvcr@mail.ru. Мне они очень помогли.
фарвазетдинов муллагали фарвазетдинович
11.05.2015 at 7:47 дп
хочу найти дедушку
Райская Ирина Андреевна
11.05.2015 at 3:31 пп
Здравствуйте! Ищем где захоронен дедушка Старков Яков Фёдорович, погибший 26 апреля 1945 года в Чехословакии, не можем понять в записях село в котором он захоронен, очень похоже на Мишен, Мищин или Мищис близ церкви, мы искали названия но так и не нашли, помогите точно определить есть ли такое село или может оно называется как то по другому, а так же на какой территории это кладбище Словакии или Чехии. Помогите пожалуйста если кто то знает, заранее благодарны!
Елена
11.05.2015 at 6:12 пп
Мой дед Ширингин Алексей Поликарпович погиб в бою с фашисткими захватчиками за освобождения Чехословакии. Погиб 22 апреля 1945г в Остраво-Моравской операции. Захоронен в братской могиле в Опаве . Номер захоронения 692. Ухаживают за могилами Национальный комитет. Хотелось бы узнать с кем и где и куда надо написать, что бы посетить братскую могилу. Может быть в настоящее время перезахоронены воины. Спасибо за память!!!!!
Елена
11.05.2015 at 6:20 пп
Хочу добавить , что №692 по списку захороненных в этой братской могиле.Всего захоронено 2939воина.(из учетной карточки воинского захоронения.Дата составления 9.7.1990г представитель группы войск полковник Громов В.С.
Наталья
20.05.2015 at 8:57 дп
Добрый день! Двоюродный брат моего прадеда, Подлужный Яков Артёмович (казак),1919г.р., уроженец ст.Нефтяной, Нефтегорского района, Краснодарского края погиб при освобождении Чехословакии, замок Вевержи 29 апреля 1945 года. Можно ли узнать, где он похоронен ? С уважением, Камышанова Наталья Валентиновна, Западная Сибирь
Антонина
21.05.2015 at 1:12 пп
ищу могилу своего дяди Захарова Петра Ефимовича, умер от ран 7апреля 1945года, захоронен в городеТАш Чехословакия
Eldar
27.06.2015 at 6:06 пп
Ищу деда Гусейнов Исмаил Абдулгусейн оглы 1902 года рожденийа, уроженец село Чархана, Куткашенский район, Азерб. ССР. призван в ряды Советской Армии 28.02.1942 гаду Куткашенским РВК и пропал без вести в марте 1944 гаду.
Яна Дюмина
29.10.2015 at 11:11 пп
Добрый день!Помогите отыскать место захоронения моего прадеда Коренчук Ерофей Ефимович 1898 Г. По данным ОБ Мемориал, был убит 18.02.1945г. Похоронен д.Рыбник , южная окраина, Чехословакия. Заранее благодарна!
Василий
08.12.2015 at 8:26 пп
В 1975 году был похоронен на Ольшанском кладбище в Праге Деллалов Василий Прокофьевич 1894г.р. Хочу узнать более подробно об этом
Василь
11.01.2016 at 3:17 пп
Добрый день!Помогите отыскать место захоронения моего прадеда Дацишин Семен была похоронка но утерялась и не знаю в каком году он погиб, знаю толька що в селе Чеховице был похоронен в Братской могиле 1941-1945р, но потом могилу було перенесено в другое место.
Наталия
25.01.2016 at 9:42 дп
Здравствуйте,
Судя по всему в Чехии похоронен мой дядя Пучков Павел Иванович, 1917 года рождения.По информации ОБД Мемориал он убит 23.04.1945 и похоронен в городе «Ротитор-Норд, в районе, на кладбище». http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75287768
Города Ротитор во всей Европе я не нахожу, возможно это город Ратибор? Может быть, кто-нибудь знает, как мне разыскать место захоронения.
Заранее Спасибо.
Наталия Демерс
Надежда Фёдоровна
23.03.2016 at 6:16 пп
Здравствуйте! Разыскиваю захоронение своего брата, не вышедшего из боя (по сообщению сослуживца Зубенко) в начале мая 45г. В 78-м Гв.ТП в составе 7 мк освобождал Венгрию, затем Чехословакию. Где не вышел из боя? В анкете, хранящейся в ЦАМО записано:»Полагаю пропал без вести». Очень надеюсь, не пропал. Может, погребён на одном из кладбищ советских бойцов 45г в Чехии, но известен: Шадрин Иван Фёдорович 1926 гр., уроженец Новосибирской обл, Барабинского р-на, с.Николаевка. Прошу вас, кто имеет возможность, помогите! С уважением — Надежда Фёдоровна.
Надежда Фёдоровна
16.06.2016 at 6:32 пп
Уточнение! Нашла следы своего пропавшего без вести брата-Шадрина Ивана Фёдоровича с 1926г.р.! В документах ЦАМО есть приказ от 17 мая 45г: Шофёр Пепеляев В.А., автоматчик Огнев Е.Ф. и ком. отд. Шадрин Иван Фёдорович отправлены в госпиталь на излечение из г.Хлистов в Чехии. Огнев Е.Ф вернулся в часть 31 мая для продолжения службы, а Шадрин и Пепеляев — нет. Госпиталь — предположительно- 556 отд. медсанбат, никаких следов которого не найдём. Неизвестно, почему не вернулся в часть Шадрин Иван.Может, умер от ран? Где захоронен? Город Хлистов — недалеко от Праги и г. Бенешов. Где находился тогда этот самый медсанбат? Возможно, в одном из этих населённых пунктов захоронен мой брат? Пожалуйста, помогите, кто имеет информацию о захоронениях в данной местности! С ув. Надежда Фёдоровна
Анна
27.04.2016 at 8:13 дп
Здравствуйте! Помогите найти могилу моего дедушки Головинов Петр Пахомович место захоронения Чехия Моравия с.Орлджиников погиб 18.04.1945
Анна
27.04.2016 at 9:47 дп
Я ищу могилу своего дедушки Головинова Петра Пахомовича первичное место захоронения Чехословакия Моравия с Орлджихов северо восток ?
Игорь
28.04.2016 at 7:29 дп
У меня погиб дед в Чехии в 1945 году 16 апреля первичное захоронение возле села Моркувкы 25 км от Жидлоховице моему отцу 72 года он не видел могилу отца хотелось бы фотографию с обелиска Муряев Владимир Игнатьевич
колтунов сергей митрофанович
30.04.2016 at 9:40 дп
Помогите найти могилу деда колтунова акима.он погиб в последние дни войны и похоронен по рассказам бабушки где-то в чехии.кажется в праге в1945г.Мой отец всегда плакал 9 мая и всю жизнь мечтал побывать на могиле своего отца -моего деда.Но в годы СССР было не просто это сделать. Поэтому я хотел бы осуществить мечту своего отца -найти место захоронения деда и принести на могилу героя-воина цв еты и поклониться…
Анатолий Шитов
05.05.2016 at 7:12 дп
Что было просто и что было не просто в СССР? Был такой русский — Владимир Ленин. Так вот он всегда спрашивал: а что Вы сделали для осуществления своей мечты? Могу сказать, что многое было проще. Во всяком случае, делалось немало нужного и доброго для сохранения памяти о погибших и уточнения мест захоронения. И я принимал участие в розыске могил павших не только в СССР, но и в Чехии, и в Польше. Нужны документы из архива:
Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО)
Центральный архив Министерства обороны является ведомственным архивом, где собрана и хранится военная документация периода 1941 – конец 1980-х гг. История архива начинается с 1936 года, тогда он назывался отделом архивов Народного комиссариата обороны СССР. В городе Подольске Центральный архив Министерства обороны находится с 1946 года. В архив обращаются историки, генеалоги, поисковики и те, кто хочет узнать о судьбе своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне.
После уточнения данных — обратиться в Посольство РФ в Чехии.
С уважением,
Анатолий
Вадим
05.05.2016 at 1:37 пп
Безуспешно пытаюсь найти место захоронения своего дяди мл.лейтенанта Черницова Владимира Григорьевича, командира стрелкового взвода 472 стрелкового полка 100-й Львовской дивизии, погибшего в районе г. Опава, 5-го мая 1945 года. Буду благодарен за любую информацию.
Игорь
06.05.2016 at 8:43 дп
помогите найти захоронение деда Муряев Владимир Игнатьевич погиб 16 апреля 1945 г возле п Моркувкы 25 км от г Жидлоховице
Сауле
07.05.2016 at 6:52 пп
Здравствуйте! Мой дедушка Кашкимбаев Темирхан Кашкимбаевич 1904-1945 старший лейтенант, командир 2 стрелкового батальона погиб 04.05.1945 в бою в районе села Клантендорф в Чехословакии,посмертно награжден орденами «Красной звезды» и «Отечественной Войны»
Помогите найти место его захоронения.
Зараннее благодарна, Сауле
Киселева Светлана
08.05.2016 at 8:50 дп
Здравствуйте, помогите найти могилу прадеда!Все что я нашла:Фамилия Макурин
Имя Василий
Отчество Николаевич
Дата рождения/Возраст __.__.1902
Место рождения Челябинская обл., Кусинский р-н
Дата и место призыва Исовский РВК, Свердловская обл., Исовский р-н
Последнее место службы 53 А 3 сп
Воинское звание рядовой
Причина выбытия умер от болезни
Дата выбытия 19.03.1945
Первичное место захоронения Венгрия, варм. Ноград, г. Шахы, северная окраина городского кладбища
Название источника информации ЦАМО
МАКУРИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ Кусинский р-н, ряд., погиб 19.03.45, Чехо-Словакия г. Шахи.
Троценко Александр
08.05.2016 at 9:57 пп
Помогите пожалуйста найти место захоронения моего прадеда Троценко Сергея Алексеевича 1912г рождения.
Погиб 1945г в Чехословакии,захаронен где-то в ройоне г Брно.Был награжден Орденом Красного Знамени в1943г Важна любая информация.Спасибо всем,кто этим занимается.
Светлана
08.05.2016 at 11:47 пп
Помогите найти захоронение моего дедушки Овчаренко Онуфрия Емельяновича, танкиста,думаю это был 1-й Украинский фронт, который погиб в 1944 г. в Чехословакии, призывался из Красногоровки Марьинского района Донецкой (Сталинской) области, его фамилия точно есть на обелиске или мемориале в Чехословакии, к сожалению не знаю в каком городе, в 70-е годы родственница ездила по путевке в Чехословакию и видела его фамилию, о чем сообщила моей бабушке, я была тогда еще маленькой, лет 8 наверное.
Андрей
09.05.2016 at 8:13 пп
сообщите пожалуйста, сохранилось ли захоронение в с. Хвальковице, Моравия? Там был похоронен младший брат моего деда, Бабичук Василий Андреевич. Мл. лейтенант, ком. взвода 836 с.п., 240-й с.д., 40-й армии, 2-й украинский фронт. Родился в Амурской обл., с. Завитая.Погиб 08.04.45. Похоронен на кладбище. Погуглил с высоты, не нашел кладбища… Если захоронения наших дедов чехи перенесли, то куда? Babichuk66@mail.ru
Андрей
09.05.2016 at 8:20 пп
Бабичук Василий Андреевич, родился в 1924-м, убит 08.05.1945, ему был только 21 год. Похоронен с. Хвальковице, Южная Моравия. Мл. лейтенант, ком. взвода 836 с.п., 240-й с.д., 40-й армии, 2-го Украинского фронта.
Сообщите, сохранились ли на кладбище могилы наших дедов? Если перезахоронили, то куда?
Айгуль Гимранова Lyon
10.05.2016 at 1:26 дп
Доброе время суток.
Мой дед Гимранов Сабир (Сабирзян) Галимзянович погиб 24 апреля 1945 года при освобождении с Маутнице Брновского района Чехословакии. Похоронку получили 9 мая.
Два года назад искала его могилу, была в этом селе. Сожалением узнала, что в 1946 году тела советских солдат были перенесены в братские могилы Оржехов и Брно. Есть ли данные, куда именно их перенесли?
Спасибо!
Ревин Александр Вениаминович
10.05.2016 at 6:58 пп
Есть захоронение в городке Подебрады.19 человек ,погибших в мае 1945 года.Все фамилии и известные данные в моем маленьком произведении на Прозе.ру(Proza.ru).Автор Александр Ревин.
Захоронение находится на городском кладбище.Содержится хорошо .Мы с семьей тоже ухаживаем:порядок,хризантемы в плошечках.8го мая,после службы в православном маленьком храме,еще раз привели все в порядок.Если кого-то интересуют еще детали, с удовольствием помогу.
С Днем Победы!
Искренне Александр Ревин.
Троценко Александр
11.05.2016 at 3:13 пп
Здравствуйте!Помогите пожалуйста найти захоронение моего прадеда Троценко Сергея Алексеевича 1912 года рождения.Погиб в Чехословакии 1945г,похоронен где-то в районе г Брно.Был награждён орденом красного знамени в 1943году.Спасибо всем кто этим занимается.
Лена
11.05.2016 at 9:50 пп
ищу могилу деда Пинчук Александр Михайлович 1916 года рождения умер в госпитале 2 июля 1946 года и похоронен Силезии, Вальденбург, русское кладбище. спасибо за помощь
Ирина
16.05.2016 at 6:42 пп
Ищем место захоронения красноармейца Прытуляк Василий Мефодиевич, погиб в 1945,похоронен в Чехословакии, это вся информация
Larisa
26.05.2016 at 12:41 пп
Доброе время суток, помогите разыскать могилу деда. Захоронен на небольшом кладбище в 5-7 км от Польской границы в Остраве. На памятнике надпись SCHUTOV NIKOLAS. C edf;tybtv Kfhbcf
галина
29.05.2016 at 12:05 пп
Помогите найти могилу моего дедушки- Кочан Николай Степанович. Погиб в 1945 году в Чехословакии…бабушка говорила погиб гдето 25 апреля… у меня есть его фото в военной форме,но мне кажется,что оно сделано во время прохождения строковой службы
Елена
02.06.2016 at 5:00 дп
добрый день. ищу могилу деда Сигаева Алексея Андреевича 1926 года рождения. погиб 2 мая 1945 года, захоронен в ограде часовне на окраине города БРНО Чехия. может есть данные о более точном местоположении могилы, ее сохранности. буду очень благодарна за любую информацию.
Исаева(Кравцова) Евгения Викторовна
02.06.2016 at 4:16 пп
Разыскиваю место захоронения моего дяди. Кравцов Петр Васильевич,1924г.Жил и призывался в армию из г. Миллерово Ростовской обл в 1941 году.Учился в авиационном училище в Ворошиловграде,последнее место службы 2-ая воздушная армия,10-ый штурмовой ав.корпус,715 ШАП.Летчик мл.лейтенант,летал на ИЛ-2.Сбит зенитным огнем 7 мая 1945г.По данным Миллеровского военкомата поднят и захоронен в 1972 году в Моравии.7 мая 1945 г.10 ав.корпус вел наиболее напряженную работу в Чехословакии,последняя наступательная операция-Грацко-Амштетенская.Очень бы хотелось съездить на его могилу с внучкой. Спасибо
Артемьева Лариса
09.09.2016 at 6:41 дп
Разыскиваю место захоронения моего дедушки Романова Власа Яковлевича, 1902 г. р. Воевал в составе 4 — Украинского фронта, 107 сд, п\п 24084. Погиб 07.05.1945 г. До недавнего времени считался без вести пропавшим. По данным сайта «Мемориал» первичное захоронение: Чехословакия, моравия, Литовель район, с. Эйнот, возле памятника. Заранее благодарна всем, кто сможет помочь.
Артемьева Лариса
31.10.2016 at 6:27 пп
Я являюсь внучкой Романова Власа Яковлевича 1902г.р., погибшего 07.05.1945г. в Чехословакии, Моравии, Литовель р-он, с. Эйнот. Захоронение возле памятника. Если возможно, хотелось бы узнать, сохранилось ли это захоронение, или его перенесли в другое место, а может быть вы имеете фотографии, очень хочется их увидеть. Всю жизнь до недавнего времени погибший дед считался пропавшим без вести, жена и дети его так и не узнали о месте его гибели. Спасибо огромное Вам за добро, которое вы несете людям.
Сергей
02.11.2016 at 7:14 пп
Ответил Вам на сайте «Форум о Словакии». http://forum.slovnik.org/viewtopic.php?f=24&t=2633
С уважением,
Сергей
NINA
06.12.2016 at 1:52 пп
На сайте «Память народа» нашла родственика Тасенюка Петра Александровича 1924г.р., который Умер от ран 18.04.1945 , Госпиталь ВГ 314, Чехословакия, Моравска-Острава обл., Тропау р-н, с. Заудиц, северо-западная окраина, на площади у костела. Помню, его брат ездил на могилу в60-70гг.даже было фото братской могилы. Сейчас искала в интернете — нет ничего об этом захоронении. Чем можете мне помочь? Может перехоронили куда. Хотелось бы собрать информацию для семейного архива.
оксана
17.12.2016 at 6:04 пп
добрий вечір! розшукую могилу свого прадідуся , маю такі дані з книги памяті драніс лука леонтійович,1914 р. с.глибока долина рівненської обл., українець . мобілізований в 1944р.гв.рядовий загинув січень 1945р. похований у с.мєдоварци чехословаччина