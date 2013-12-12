Военные захоронения в Чехии

К российским военным захоронениям на территории Чехии относятся военные захоронения времён наполеоновских войн (1805-1814 годы), захоронения времён Первой мировой войны (1914-1918 годы) и захоронения времён Второй мировой войны (1939-1945 годы).

Военные захоронения 1805-1814 гг.

Захоронения периода наполеоновских войн сохранились в основном в тех местах, где проходили боевые действия (Южноморавский край, н.п. Славков у Брна (Аустерлиц) – 30 тысяч захороненных, из них больше половины – российские воины; Устецкий край, Хлумец (битва под Кульмом) – 10 тысяч захороненных, из них более 7500 российских солдат; Прага, Ольшанское кладбище – 45 захороненных офицеров царской армии; г. Нимбурк, бывшее городское кладбище). Захоронения тех лет – это братские могилы, на которых позднее были установлены памятники и скульптурные композиции. Практически все захоронения содержатся в образцовом порядке.

Военные захоронения 1914-1918 гг.

В Первую мировую войну на территории Чехии хоронили в основном военнопленных. Наиболее крупные захоронения российских солдат находятся в Терезине, Йозефове (Яромерж), Градце-Кралове, Мартинковицах, Йиндржиховицах. Практически все они находятся в хорошем состоянии.

Военные захоронения 1939-1945 гг.

По официальным данным Центрального архива МО РФ, на территории Чехии находится 652 воинских захоронения (в официальных данных МО РФ учтены только захоронения Второй мировой войны), в которых похоронены 25 826 человек, из них: известных – 9 628 человек, неизвестных – 16 198 человек. По данным переписи воинских захоронений и документов, имеющихся в Посольстве и чешских архивах, на территории Чехии захоронено более 50 000 советских бойцов, погибших при освобождении Чехословакии во время Второй мировой войны, и более 18 000 военнопленных и граждан СССР.

Наиболее крупные захоронения находятся в городах: Брно – 3647, Глучин – 3356, Опава – 3230, Густопече – 1875, Оломоуц – 1510, Годонин – 1489, Либковице – 1000, Острава – 660, Прага-Ольшаны – 437, Прага-Ходов – 263, а также в ряде других населённых пунктов.

К 1999 году около 20% мест захоронений красноармейцев было утрачено или претерпело изменения (144 места), поэтому сегодня продолжаются работы по паспортизации неизвестных захоронений. По предварительным оценкам, работа может быть завершена до конца 2014 года.

С 2011 г. представитель Посольства России в Чехии по приглашению МО ЧР и администрации Моравско-Силезского края ежегодно принимает участие в работе семинара по уходу за воинскими захоронениями и мемориалами, на котором был начат пилотный проект «Сохранение и восстановление исторических традиций».

В рамках проекта будут проводиться лекции, экскурсии по местам боевых действий, конкурсы среди учащихся ВУЗов и школ Моравско-Силезского края по истории Второй мировой войны и встречи с очевидцами событий тех лет. Ребята также примут участие в работе по установлению судеб погибших воинов, отдавших свои жизни за освобождение Чехословакии. Данная работа позволит пополнить списки символического кладбища погибших красноармейцев, которое находится в Музее-мемориале истории Второй мировой войны в н.п. Грабыне.

А.А. Томников, руководитель представительства МО РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чехии.

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №48