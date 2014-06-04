Российско-чешская смешанная торговая палата открыла представительство в Москве

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3 июня 2014 г. в Москве открылось представительство Российско-чешской смешанной торговой палаты. Это первое официальное зарубежное представительство РЧСТП. Главой представительства назначен Игорь Ракитин.
«На представительство РЧСТП возлагается задача совместно с Российско-чешской смешанной торговой палатой представлять и защищать интересы как потенциальных, так и действующих российских и чешских инвесторов на рынке двух стран – России и Чехии», — сказал председатель РЧСТП Владимир Ермаков. По словам Владимира Ермакова, открытие представительства РЧСТП в Москве приведёт к интенсификации торгово-экономических отношений между Чехией и Россией и будет способствовать росту эффективности контактов между деловыми кругами двух стран.
К числу основных целей и задач представительства РЧСТП в Москве относятся
— представление и защита интересов РЧСТП, обеспечение условий для реализации её уставных целей и задач;
— эффективное содействие в заключении и реализации соглашений о сотрудничестве между РЧСТП и её деловыми партнёрами в России;
— поиск новых партнёров, новых рынков сбыта товаров и услуг;
— исследование конъюнктуры рынка на территории России по направлениям, интересующим РЧСТП и его партнёров;
— проведение презентаций и участие в выставках;
— расширение обмена информацией с деловыми партнёрами в России.
Российско-Чешская смешанная торговая палата (РЧСТП) зарегистрирована в г. Праге, Чехия, 6 сентября 2012 года при непосредственном участии Экономической Палаты Чешской Республики, поддержке Посольства и Торгпредства России в Чехии. Сегодня членами РЧСТП являются 40 юридических лиц, представляющие российский и чешский бизнес, среди которых Sberbank CZ, Rusatom Overseas, ČKD Group, Červa Export-Import, Первый Чешско-Российский Банк и другие. Медиальным партнёром РЧСТП является издательство «Пражский телеграф».
Основные цели и задачи РЧСТП:
— организационно-правовая поддержка экспортно-импортных компаний, представляющих на чешском рынке российские товары и российские инвестиции, продвижение чешских компаний на российский рынок;
— развитие и укрепление двухсторонних отношений с акцентом на практические проекты с высокой степенью реализации.
— увеличение количества инвестиционных проектов на чешском и российском рынках, помощь в организационно-правовой поддержке российских и чешских инвестиционных структур.
Представительствo РЧСТП в Москве расположено в Чешском центре по адресу: ул. 3-я Тверская – Ямская, д.31/35. Тел.: +7 499 978 26 45, + 420 234 668 638 или + 420 222 500 995
герман Алексеевич Ильин
07.02.2017 at 4:55 дп
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