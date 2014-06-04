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Российско-чешская смешанная торговая палата открыла представительство в Москве

РЧСТП

РЧСТП

3 июня 2014 г. в Москве открылось представительство Российско-чешской смешанной торговой палаты. Это первое официальное зарубежное представительство РЧСТП. Главой представительства назначен Игорь Ракитин.

«На представительство РЧСТП возлагается задача совместно с Российско-чешской смешанной торговой палатой представлять и защищать интересы как потенциальных, так и действующих российских и чешских инвесторов на рынке двух стран – России и Чехии», — сказал председатель РЧСТП Владимир Ермаков. По словам Владимира Ермакова, открытие представительства РЧСТП в Москве приведёт к интенсификации торгово-экономических отношений между Чехией и Россией и будет способствовать росту эффективности контактов между деловыми кругами двух стран.

К числу основных целей и задач представительства РЧСТП в Москве относятся

— представление и защита интересов РЧСТП, обеспечение условий для реализации её уставных целей и задач;

— эффективное содействие в заключении и реализации соглашений о сотрудничестве между РЧСТП и её деловыми партнёрами в России;

— поиск новых партнёров, новых рынков сбыта товаров и услуг;

— исследование конъюнктуры рынка на территории России по направлениям, интересующим РЧСТП и его партнёров;

— проведение презентаций и участие в выставках;

— расширение обмена информацией с деловыми партнёрами в России.

Российско-Чешская смешанная торговая палата (РЧСТП) зарегистрирована в г. Праге, Чехия, 6 сентября 2012 года при непосредственном участии Экономической Палаты Чешской Республики, поддержке Посольства и Торгпредства России в Чехии. Сегодня членами РЧСТП являются 40 юридических лиц, представляющие российский и чешский бизнес, среди которых Sberbank CZ, Rusatom Overseas, ČKD Group, Červa Export-Import, Первый Чешско-Российский Банк и другие. Медиальным партнёром РЧСТП является издательство «Пражский телеграф».

Основные цели и задачи  РЧСТП:

— организационно-правовая поддержка экспортно-импортных компаний, представляющих на чешском рынке российские товары и российские инвестиции, продвижение чешских компаний на российский рынок;

—  развитие и укрепление двухсторонних отношений  с акцентом на практические проекты с высокой степенью реализации.

—  увеличение количества инвестиционных проектов на чешском и российском рынках, помощь в организационно-правовой поддержке российских и чешских инвестиционных структур.

Представительствo РЧСТП в Москве расположено в Чешском центре по адресу:  ул. 3-я  Тверская – Ямская, д.31/35.  Тел.: +7 499 978 26 45, + 420 234 668 638 или + 420 222 500 995

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Один одзыв для Российско-чешская смешанная торговая палата открыла представительство в Москве

  1. герман Алексеевич Ильин Ответить

    07.02.2017 at 4:55 дп

    как связаться с Мравским керамическим заводом для организации сотрудничества

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