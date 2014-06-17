Старость – в радость

Чехия нередко представляется чудесным островком, куда можно уехать в старости и забыть о невзгодах. Однако перед переездом стоит разобраться, на что может рассчитывать российский пенсионер на чужбине.

По статистике, в среднем, пенсионные выплаты в Чехии составляют порядка 10 000 крон. Конечно, это не далеко не баснословная сумма, однако она превышает среднестатистическую российскую пенсию более чем в полтора раза. Кроме того, медицинское обслуживание в Европе находится на более высоком уровне, нежели в России и странах СНГ, и это – весомый аргумент в пользу пребывания в Чехии на закате жизни.

Здесь для пенсионеров предусмотрены всевозможные скидки – начиная с сотовой связи и заканчивая аптеками, а также дотации и бонусы от государства. К примеру, каждый чешский пенсионер с серьёзным заболеванием имеет право бесплатно получить от государства оборудование для так называемой тревожной кнопки. Это может быть, к примеру, специальный пейджер для связи с медицинскими учреждениями, который поможет в критической ситуации.

С 2012 года российские пенсионеры могут практически беспрепятственно отправиться жить в Чешскую республику: с Россией был заключён договор № 116/2011 о социальном обеспечении. Этот договор позволяет устанавливать трудовые пенсии по старости, инвалидности и случаю потери кормильца. Также в рамках соглашения оговорены пособия по болезни и материнству, на детей, погребение, а также обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Отныне трудовой стаж, полученный на Родине, признаётся и здесь. Пенсии начисляются, исходя из стажа, полученного на территории обоих государств. Размер пенсии начисляется согласно правилам и законодательству той страны, где приобретён стаж, а выплата пособий производится по законам того государства, где постоянно проживает и застрахован гражданин.

Однако стоит иметь в виду, что процесс начисления и выплаты пенсии российским пенсионерам, проживающим в Чехии, ещё не доведён до логического завершения. Как подтвердили ПТ в Чешском управлении социального страхования в Праге, формально закон существует, но на практике механизм пока не отлажен (см. «ПТ» №23(264)).

В Консульском отделе посольства России в Праге в ответ на запрос ПТ отметили, что закон пока не ратифицирован, однако существующий порядок действий при оформлении пенсии для пенсионеров не изменился. Важное условие для удовлетворения запроса на получение пенсии – наличие ПМЖ.

В соответствии с Постановлением Европейского парламента и Совета (ЕС) № 883/04, основное государственное пенсионное страхование в ЧР является обязательным для всех экономически активных лиц.

Пенсия состоит из двух составляющих: основной и процентной. Это значит, что часть денег выплачивается вне зависимости от трудового стажа и зарплаты (правда, только в случае, если гражданин был застрахован на протяжении 25 лет и достиг пенсионного возраста, или был застрахован в течение 15 лет и на данный момент старше 65 лет), а часть зависит от размеров взносов в пенсионный фонд.

Инвалидная пенсия выплачивается в случае, если человек стал инвалидом и был застрахован или же стал инвалидом в результате производственной травмы. Страхователь считается инвалидом, если его трудоспособность снизилась, как минимум на 35 %.

Всевозможные решения относительно пенсионных выплат и их размеров принимает Чешское управление социального страхования в Праге (www.cssz.cz, (+420) 221 921 111, posta@mpsv.cz). В ряде вопросов могут также проконсультировать в Министерстве труда и социального обеспечения (www.mpsv.cz).

Для того чтобы оформить заявление о получении пенсионных выплат, необходимо обратиться в отделение районного управления по социальному обеспечению по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт, биометрическую карту, свидетельство об окончании вуза или техникума, трудовую книжку, договоры со страховыми компаниями, в случае инвалидной пенсии – подтверждение от работодателя о выплаченных дотациях по причине неработоспособности, мужчины должны предъявить военный билет, женщины – документ, подтверждающий воспитание детей.

С 2011 года, согласно законодательству ЧР, пенсионный возраст у женщин принято считать от 62-х лет, у мужчин – от 63-х. Однако с годами ситуация будет меняться, и пенсионный возраст значительно увеличится. Всё зависит от года рождения будущего пенсионера. К примеру, люди, родившиеся в 90-х, будут выходить на пенсию уже в возрасте 70 лет.

О своей жизни в Чехии рассказывает пенсионер Леонид Дорофеевич Влачига (72 года, бывший военный в отставке, служивший на территории России и Украины. Проживает на территории Чехии более 16 лет. Является этническим (волынским) чехом):

«В период с 2000 по 2005 год трудовой стаж, согласно договорённостям правительства Чехии с Украиной и Россией, полностью засчитывался. Все процедуры проводились через посольства этих государств. И если пенсии граждан бывшего СНГ были небольшие, то в переводе на чешские деньги – получалась достойная сумма, обеспечивающая нашим гражданам гораздо более благополучное существование, чем у себя на родине.

Приток пенсионеров в те годы в Чехию был очень высок. Сейчас прожить на чешскую пенсию, учитывая европейские цены на продукты и промышленные товары, не так-то просто. Я, будучи человеком активным и физически достаточно крепким, всё время подрабатываю. Ведь то же медицинское обслуживание оплачивается где-то наполовину. ВЗП, медицинская страховка, дает возможность бесплатного посещения врача, а многие лекарства приобретаем за свой счёт.

Моя супруга – тоже пенсионерка, так что расходы на медицинское обслуживание в семье немалые, добавьте к этому высокие цены на коммунальные услуги, электричество и т. д. Знаю пенсионеров, имеющих семейный бизнес, которые трудятся до 80-ти и более лет. Что же касается досуга для пожилых людей, то в Чехии это развито на хорошем уровне. Еженедельно нас приглашают на различные развлекательные мероприятия.

Либо бесплатно, либо – по очень умеренным ценам. Мы выезжаем за город, путешествуем. Имеем возможность посещать окрестности, изучать культуру и традиции чешского народа. Всё это чрезвычайно интересно, кроме того, так у нас появилось много чешских друзей».

О родителях-пенсионерах своих русских и чешских друзей рассказала болгарка, проживающая в Праге, но пожелавшая остаться инкогнито: «Чешские пенсионеры живут значительно лучше болгарских, русских или украинских. У них есть возможность приобретать продукты и лекарства, в отличие от наших возрастных людей. Многие не тратят силы на быт и питаются в общественных местах. Ментальность чехов сильно отличается от русских и болгар, например.

Для чешского пенсионера оказаться в пансионе для пожилых людей – не так проблематично, как для нашего, да и условия в таких заведениях гораздо лучше. У нас дети стараются всё же присматривать за стариками сами. Однако если сравнивать чешских пенсионеров с пенсионерами Германии или других западных стран, то они гораздо беднее. Там пенсионеры имеют возможность путешествовать по всему миру и получать максимум удовольствия от жизни. Всё познается в сравнении».

Дарья Гнилобокова, Мария Рогачёва

Фото с сайта aviles-finance.com

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №24/265

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