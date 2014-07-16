Имя смерти «Эбола»

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Уже на протяжении долгого времени страны Западной Африки борются со вспышкой эпидемии геморрагической лихорадки Эбола.
Первые случаи заболевания были зафиксированы в Гвинее ещё в начале 2014 года. Согласно данным организации «Врачей без границ», в трёх странах Западной Африки (Гвинея, Сьерра – Леоне, Либерия) зарегистрировано 779 случаев заражения вирусом Эбола, из которых 431 со смертельным исходом (данные на 2 июля 2014).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что эпидемия лихорадки Эбола выходит из-под контроля, вирус очень агрессивен, и, в результате несоблюдения местными жителями правил безопасности, распространяется с невероятной скоростью.
Впервые этот вирус был идентифицирован в районе реки Эбола в Заире, когда в 1976 году в Судане и близлежащих странах погибло более 430 человек.
В отличие от многих других вирусов (вирус гепатита С, вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД), Эбола способен существовать вне организма носителя, а, соответственно, предметы пользования инфицированного человека могут оставаться заразными ещё в течение нескольких дней. Его передача происходит воздушно – капельным путём или при тесном контакте с больным, и, попадая в кровеносную или лимфатическую систему, вирус стремительно поражает целый организм.
Заболевание, вызываемое Эболой, называется геморрагической лихорадкой, она развивается через несколько дней или недель после контакта с вирусом. Первые симптомы схожи с обычным ОРВИ: слабость, головная боль, головокружение, миалгия и продром, что, безусловно, затрудняет своевременную диагностику.
Постепенно состояние больных ухудшается, появляется сильная боль в животе, диарея, рвота, упорный изнуряющий кашель, боли в грудной клетке, горячка, происходит обезвоживание организма, что ведёт к его интоксикации. Вирус, размножаясь в кровеносной системе больного, ведет к тяжелейшему осложнению – коагулопатии: кровь перестает свёртываться, и человек погибает от массивного кровотечения.
Вирус Эбола имеет 5 видов, три из которых опасны для человека. Однако по последним данным международной команды эпидемиологов, в странах Западной Африки речь идёт о модифицированном виде вируса Эбола, который до сегодняшнего дня не был описан. На сегодняшний день не существует лечения или вакцины против лихорадки Эбола.
О том, почему с вирусом Эболы так сложно бороться, в эксклюзивном комментарии для ПТ рассказал профессор Левон Геннадьевич Абрамян (Ph.D.), старший научный сотрудник кафедры генетики и микробиологии Карлова Университета и Центра Биомедицины Чешской Академии Наук, с большим стажем работы в Вирусологическом Центре Университета Небраски (США):
«При изучении вируса Эбола учёные всего мира часто сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, вирус поражает людей в отдалённых районах, поэтому исследования на месте причин эпидемии, течения заболевания, механизмов передачи, и т. д. затруднены.
Во-вторых, вирус Эбола имеет высокий уровень летальности со стремительным развитием заболевания, проще говоря, больные быстро умирают, поэтому нам просто не хватает времени исследовать патогенез вируса в организме человека. Однако есть данные, что антитела, выработанные человеком, могут быть наиболее эффективны в борьбе против вируса, ведь более 20% людей всё-таки выживает.
Ещё одной проблемой является высокая патогенность (заразность) вируса, поэтому всего немного лабораторий могут обеспечить 4 уровень биологической защиты, а соответственно, получить разрешения для работы с данным вирусом. Например, совсем немного фармацевтических компаний имеют лаборатории такого типа, в основном, это исследовательские лаборатории военных организаций.
Мы все ещё не знаем, в каких природных хозяевах обитает вирус. Скорее всего, это летучие мыши, питающиеся тропическими фруктами. Однако вирус этого типа был также обнаружен у приматов, оленей, свиней и собак. Например, в Азии хозяева заражённых собак были серопозитивные, т. е., в их крови был обнаружен иммунитет против данного вида вируса, но более подробные исследования не проводились. Отсутствие знаний о натуральной биологии вируса ограничивает наши возможности в поиске вакцины и профилактики эпидемии.
Разработка вакцин против внутриклеточных паразитов – всегда сложная проблема, особенно, если это особый вид – так называемые РНК – вирусы, так как они имеют способность быстро эволюционировать (такая же проблема у вируса иммунодефицита человека, вызывающего СПИД).
Ещё одной проблемой является то, что диагностика заболевания крайне затруднена, так как множество тропических заболеваний имеют схожие симптомы. Для точного подтверждения болезни необходимы молекулярно – биологические методы диагностики, что не является доступным в отдалённых и экономически не успешных районах. Следовательно, мы просто часто не знаем, умер ли пациент именно от Эболы или нет.
Что точно известно на сегодняшний день, так это то, что например, при проведении эксперимента на животных, вакцина против бешенства оказалась эффективной и против вируса Эбола. В рамках другого интересного исследования был доказан противовирусный эффект при использовании лекарств, предназначенных для лечения женского бесплодия.
В принципе, экспериментальные вакцины существуют. Они были протестированы на животных, однако клинические исследования на людях не проводились, в результате ряда проблем, в том числе и необходимости вливания крупных денежных средств».
Хуторская Мария
Фото с сайта kvedomosti.com
Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №28/269
ПЕТР ЛЕРНЕР
26.11.2014 at 2:20 пп
ПОРА ПРЕКРАТИТЬ ПАНИКУ ВОКРУГ ЭБОЛЫ
=По данным Центра по контролю и профилактике
заболеваний США до января 2015 года лихорадкой
Эбола могут заболеть от 550 тыс. до 1,4 млн человек
=ВОЗ предупреждает, что к концу декабря 2014 года
могут еженедельно заболевать по 10000 человек.
Авторы этих прогнозов пока даже не представили
минимально необходимые данные: о возрастном,
социальном и профессиональном составе заболевших,
иммунном статусе населения. До сих пор нет четкого
представления об основных источниках, факторах и
путях передачи возбудителя инфекции.
Спрашивается, на каком же основании делаются
такие ответственные и судьбоносные прогнозы?
Вместе с тем, исходя из накопившихся в мировой
практике данных о характере эпидемического
процесса в природных очагах геморрагических
лихорадок, можно сделать вывод, что никакого
драматического роста заболеваемости лихорадкой
Эбола не произойдет, её распространение на другие
страны и континенты исключено.
Появление случаев болезни в приграничных районах,
а равно отдельные случаи заноса инфекции в другие
страны не исключается, однако никаких серьезных
последствий не произойдет.
А как ВОЗ и другие паникеры начнут рапортовать,
когда заболеваемость эболой начнет неуклонно
снижаться, а это в ближайшее время обязательно
произойдёт? Они, в один голос, громко заявят,
что им, наконец то удалось обуздать эпидемию.
Думаю, поступят они как, упомянутый ниже, капитан.
Один капитан посадил корабль на мель и дал такую
телеграмму: МЫ сели на мель.
Его сняли с мели, и он уже дал другую телеграмму:
Я снялся с мели!
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ, ПРОФЕССОР
ПЕТР ЛЕРНЕР
Петр
15.05.2016 at 12:06 пп
ПРОФЕССОР ЛЕРНЕР ПЕТР
КОММЕНТАРИЙ К ЗАЯВЛЕНИЮ Генерального секретаря
ООН Пан Ги Муна о необходимости увеличения инвестиций
в борьбу со СПИДом.
«Глобальный прогресс в борьбе со СПИДом может быть утерян, поскольку программы профилактики страдают от недостатка грамотного управления, подотчетности и финансирования. Об этом предупредил глава Организации Объединенных Наций.
Прогресс в борьбе с эпидемией был «вдохновляющим», так как смертность от СПИДА со своего пика в 2004 году упала на 42%, как заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем докладе.
Благодаря достигнутому прогрессу резко возросла ожидаемая продолжительность жизни в странах, наиболее пострадавших от ВИЧ, добавил он.
Но эти достижения могут быть утеряны в ближайшие пять лет без увеличения инвестиций в данную отрасль, предупредил Пан Ги Мун.
«Если существующее положение дел останется без изменений, эпидемия возродится в нескольких странах с низким и средним уровнем дохода», — подчеркнул в своем заявлении Генеральный секретарь ООН» .
Комментарий
1. Так как не существует никакого глобального прогресса в борьбе со СПИДом, то ничего не может быть потеряно.
Уже 34 года, как ВИЧ-инфекция абсолютно безнаказанно уносит жизнь миллионов людей самого активного возраста и детей.
Так, в России пораженность ВИЧ – инфекцией в возрастной группе 30 – 34 года составляет: среди мужчин – 2,5%, а среди женщин почти – 2,0%
За эти годы инфицировано ВИЧ – инфекцией около 80 миллионов человек и умерло от СПИДа уже примерно 40 миллионов.
В чем состоит стратегия борьбы со СПИДом? Всемирная организация здравоохранения до сих пор не выработала никакой стратегии.
Эта инфекция стала совершенно бесхозной, а предпринимаемые меры абсолютно неадекватны и не продуманы. Так, из 37 миллионов ВИЧ – инфицированных только 16 миллионов обеспечено лекарствами. И это по весьма сомнительным и далеко не полным данным официальной регистрации.
Еще хуже обстоит дело с обследованием населения.
Несмотря на то, что половина всех ВИЧ- инфицированных многие годы даже не догадываются об этом, обследование и лечение больных без их согласия исключено, исходя из необходимости уважать права человека.
2.Что это за мифическая программа борьбы СПИДом, которую так боятся потерять? В чем её суть, где она опубликована? Почему не приведен хотя бы один пример в чем состоят «недостатки грамотного управления»?
Полно. Не существует такой программы.
3.Совершенно циничен, приписываемый себе ВОЗ «вдохновляющий» прогресс – резкого снижения смертности от СПИДа.
Оно, как известно, произошло тогда, когда фармацевтические фирмы, после многолетних испытаний, разработали новое и весьма эффективное лекарство.
К сожалению, из-за его дороговизны более половины стран либо совсем лишены возможности его приобретать, либо вынуждены создавать далеко не полноценные, а порой и не совсем безопасные аналоги.
4.Пан Ги Мун в своем привычном амплуа предсказывает, что без увеличения инвестиций «эти достижения(?) могут быть утеряны…эпидемия возродится в нескольких странах«
Разве не он требовал миллиард долларов на борьбу с эболой?
А сейчас сколько? Кому передать? На какие конкретно нужды?
Только семья Гейтс передала целевым назначением на создание вакцины от Эболы 50 миллионов долларов.
А где эта, на мой взгляд, совсем не нужная вакцина?
ИСТОЧНИКИ
Профессор Лернер Петр, ВИЧ — СПИД — НЕ ПОПУЛЯРНАЯ И БЕСХОЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ, Израиль, июнь 2015 г. ,
Профессор Лернер Петр, ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОБЕДНОМУ ШЕСТВИЮ ПАНДЕМИИ ВИЧ ИНФЕКЦИИ
ПО ПЛАНЕТЕ, Израиль, январь, 2016 г.
Петр
11.03.2017 at 7:37 пп
«Как так могло получиться. что под влиянием ООН и ВОЗ весь МИР пребывал в панике по по поводу грядущей КАТАСТРОФЫ — надвигающейся ПАНДЕМИИ смертельной болезни ЭБОЛА. И НИКТО даже не счел нужным прореагировать на многочисленные публикации профессора Петра Лернера из Израиляa, который аргументировано и убедительно доказывал, что не только никакой пандемии не будет, но вскоре заболеваемость полностью прекратиться.
ЧТО И ПРОИЗОШЛО?!» И С ЛИХОРАДКОЙ ЗИКА ИОЖЕ САМОЕ!