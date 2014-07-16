Имя смерти «Эбола»

Уже на протяжении долгого времени страны Западной Африки борются со вспышкой эпидемии геморрагической лихорадки Эбола.

Первые случаи заболевания были зафиксированы в Гвинее ещё в начале 2014 года. Согласно данным организации «Врачей без границ», в трёх странах Западной Африки (Гвинея, Сьерра – Леоне, Либерия) зарегистрировано 779 случаев заражения вирусом Эбола, из которых 431 со смертельным исходом (данные на 2 июля 2014).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что эпидемия лихорадки Эбола выходит из-под контроля, вирус очень агрессивен, и, в результате несоблюдения местными жителями правил безопасности, распространяется с невероятной скоростью.

Впервые этот вирус был идентифицирован в районе реки Эбола в Заире, когда в 1976 году в Судане и близлежащих странах погибло более 430 человек.

В отличие от многих других вирусов (вирус гепатита С, вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД), Эбола способен существовать вне организма носителя, а, соответственно, предметы пользования инфицированного человека могут оставаться заразными ещё в течение нескольких дней. Его передача происходит воздушно – капельным путём или при тесном контакте с больным, и, попадая в кровеносную или лимфатическую систему, вирус стремительно поражает целый организм.

Заболевание, вызываемое Эболой, называется геморрагической лихорадкой, она развивается через несколько дней или недель после контакта с вирусом. Первые симптомы схожи с обычным ОРВИ: слабость, головная боль, головокружение, миалгия и продром, что, безусловно, затрудняет своевременную диагностику.

Постепенно состояние больных ухудшается, появляется сильная боль в животе, диарея, рвота, упорный изнуряющий кашель, боли в грудной клетке, горячка, происходит обезвоживание организма, что ведёт к его интоксикации. Вирус, размножаясь в кровеносной системе больного, ведет к тяжелейшему осложнению – коагулопатии: кровь перестает свёртываться, и человек погибает от массивного кровотечения.

Вирус Эбола имеет 5 видов, три из которых опасны для человека. Однако по последним данным международной команды эпидемиологов, в странах Западной Африки речь идёт о модифицированном виде вируса Эбола, который до сегодняшнего дня не был описан. На сегодняшний день не существует лечения или вакцины против лихорадки Эбола.

О том, почему с вирусом Эболы так сложно бороться, в эксклюзивном комментарии для ПТ рассказал профессор Левон Геннадьевич Абрамян (Ph.D.), старший научный сотрудник кафедры генетики и микробиологии Карлова Университета и Центра Биомедицины Чешской Академии Наук, с большим стажем работы в Вирусологическом Центре Университета Небраски (США):

«При изучении вируса Эбола учёные всего мира часто сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, вирус поражает людей в отдалённых районах, поэтому исследования на месте причин эпидемии, течения заболевания, механизмов передачи, и т. д. затруднены.

Во-вторых, вирус Эбола имеет высокий уровень летальности со стремительным развитием заболевания, проще говоря, больные быстро умирают, поэтому нам просто не хватает времени исследовать патогенез вируса в организме человека. Однако есть данные, что антитела, выработанные человеком, могут быть наиболее эффективны в борьбе против вируса, ведь более 20% людей всё-таки выживает.

Ещё одной проблемой является высокая патогенность (заразность) вируса, поэтому всего немного лабораторий могут обеспечить 4 уровень биологической защиты, а соответственно, получить разрешения для работы с данным вирусом. Например, совсем немного фармацевтических компаний имеют лаборатории такого типа, в основном, это исследовательские лаборатории военных организаций.

Мы все ещё не знаем, в каких природных хозяевах обитает вирус. Скорее всего, это летучие мыши, питающиеся тропическими фруктами. Однако вирус этого типа был также обнаружен у приматов, оленей, свиней и собак. Например, в Азии хозяева заражённых собак были серопозитивные, т. е., в их крови был обнаружен иммунитет против данного вида вируса, но более подробные исследования не проводились. Отсутствие знаний о натуральной биологии вируса ограничивает наши возможности в поиске вакцины и профилактики эпидемии.

Разработка вакцин против внутриклеточных паразитов – всегда сложная проблема, особенно, если это особый вид – так называемые РНК – вирусы, так как они имеют способность быстро эволюционировать (такая же проблема у вируса иммунодефицита человека, вызывающего СПИД).

Ещё одной проблемой является то, что диагностика заболевания крайне затруднена, так как множество тропических заболеваний имеют схожие симптомы. Для точного подтверждения болезни необходимы молекулярно – биологические методы диагностики, что не является доступным в отдалённых и экономически не успешных районах. Следовательно, мы просто часто не знаем, умер ли пациент именно от Эболы или нет.

Что точно известно на сегодняшний день, так это то, что например, при проведении эксперимента на животных, вакцина против бешенства оказалась эффективной и против вируса Эбола. В рамках другого интересного исследования был доказан противовирусный эффект при использовании лекарств, предназначенных для лечения женского бесплодия.

В принципе, экспериментальные вакцины существуют. Они были протестированы на животных, однако клинические исследования на людях не проводились, в результате ряда проблем, в том числе и необходимости вливания крупных денежных средств».

Хуторская Мария

Фото с сайта kvedomosti.com

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №28/269

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