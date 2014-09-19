Уловки мошенников: как не попасться на удочку

В Чехии начался новый виток интернет-мошенничества: на электронную почту сотен пользователей пришли письма с требованием погасить банковскую задолженность. Но если вы считаете себя подкованным в вопросах безопасности, поводов для паники нет.

Интернет-мошенничество – уже не новшество в современном мире, и Чехия – не исключение. Самой часто встречающейся атакой во Всемирной сети считается фишинг – наиболее действенный способ получить персональные данные пользователей.

В фишинговых письмах сообщают, к примеру, о баснословном выигрыше в лотерее, для получения которого необходимо ввести имя пользователя и пароль. Разумеется, никакого приза после этого ожидать не следует, а вот компьютер необходимо срочно проверить на наличие вирусов и сменить персональные данные.

В новой серии писем интернет-преступников указана сумма, которую необходимо перевести на счёт безымянного банка, а также контактный телефон банковского сотрудника. В письмах «должникам», в случае игнорирования запроса, угрожают правовыми санкциями, судебными разбирательствами и крахом положительной кредитной истории.

Кроме того, к письму прикреплён архив, где должны быть указаны подробности заключённого договора, однако именно здесь и кроется самая опасная угроза для вашего компьютера. Сегодня существует целая серия подобных писем: они практически идентичны, различается лишь номер договора, сумма долга и контактное лицо – по мнению специалистов, эти данные генерирует специализированная программа.

«Данный случай сейчас расследует полиция. Речь идёт, скорее, не о сумме долга, а о прикреплённом файле, при запуске которого в компьютере активируется вирус», – заявил сотрудник южноморавской полиции Павел Шваб. Именно поэтому не следует открывать сопровождающий документ, да и само письмо желательно в срочном порядке удалить из электронного почтового ящика.

Под безобидной личиной архива скрывается файл в формате «.exe» – скорее всего, это троянская программа, которая не только предоставит хакерам ваши персональные данные, но и будет автоматически скачивать на жёсткий диск вредоносное программное обеспечение, которое рано или поздно погубит процессор.

Отправителя писем идентифицировать пока не удалось – известно лишь, что послания приходят с разных почтовых ящиков, закреплённых за всевозможными серверами. Один из пользователей, атакованный опасным письмом, даже сумел зафиксировать российский сервер.

Опытные пользователи, знакомые с уловками мошенников, должны без труда распознать подвох, так как письмо кишит грамматическими ошибками. Кроме того, профессиональные сотрудники банка всегда указывают название своей организации.

Однако многих пользователей подкупает указанный ниже телефонный номер. В ходе расследования выяснилось, что некоторые номера – реальны, но их обладатели также стали жертвами мошенников. Принимая десятки звонков от взволнованных «должников», на том конце провода возникает лишь недоумение, ведь они даже не подозревают о своей причастности к взысканию фальшивой задолженности.

Пресс-секретарь полиции Мартина Корандова рассказала, как не попасться на удочку мошенников: «В интернете всегда нужно быть начеку, сразу же стирать спам и тщательно проверять письма от банков и любых других организаций, чьим клиентом вы действительно являетесь. Если какая-то деталь кажется вам подозрительной, лучшая защита – проверка информации у надлежащего финансового органа. Мошенники надеются, что у людей мало свободного времени и нет возможности сосредоточиться».

«Кроме того, распознать хакерскую уловку можно и по виду интернет-страницы или письма: визуально у мошенников не всё бывает в порядке. Например, хаотичное меню, видоизменённый логотип, грамматические ошибки и неформальные или непривычные речевые обороты – главные тревожные сигналы. Если вы пользуетесь услугами интернет-банка, лучше самостоятельно заполнять адресную строку, чтобы избежать переадресации на вредоносные серверы.

В любом случае, обязательно используйте последнюю обновлённую версию операционной системы и антивирус. Электронный вход в банк необходимо осуществлять только с собственного устройства – использовать для этих целей общественные компьютеры может быть опасно».

Дарья Гнилобокова

Фото с сайта phpwebquest.org

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №37/278

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