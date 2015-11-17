SAPA – город золотой

Прагу многие давно уже окрестили межэтническим городом, но если вы до сих пор не посетили центр SAPA, то вряд ли до конца можете представить себе всю мультикультурность чешской столицы.

Что такое SAPA в двух словах объяснить сложно, но официальный сайт позиционирует его как «торговый, культурный и образовательный центр». Попробуем разобраться, что же на самом деле представляет из себя огромный вьетнамский рынок-город…

Малый Ханой

На огороженной территории бывшего мясокомбината, охватывающей порядка 250 000 кв. м под открытым небом расположился «маленький Вьетнам». Как только вы преступаете порог комплекса, явственно начинаете осознавать, что за считанные секунды оказались в другом мире, подчинённом иным правилам, законам и людям. Вывески и внушительные рекламные билборды, ценники и надписи, оставленные кем-то газеты и доносящиеся из бистро песни – всё на вьетнамском языке! И словно негласным лейтмотивом звучит из раза в раз: «Вы тут гость, помните об этом».

Основной род деятельности центра – оптовая и розничная торговля. 7 тысяч кв. м торговых площадей предлагают вниманию закупщиков как стандартные товары первой необходимости, так и абсолютно экзотические вещи и продукты, о которых среднестатистический европеец слыхом не слыхивал. Например, гигантские колючие фрукты чемпедак, дуриан или совсем несладкую момордику.

Кроме реализации товаров, вьетнамцы могут, не выходя за пределы SAPA, решить огромное количество своих текущих проблем, вопросов и прочего. На территории центра для них расположены школы и детские сады, кабинеты врачей и юристов, буддийский храм и некоммерческие организации, редакции вьетнамских газет и телевидения, строительные и маникюрные салоны, парикмахерские, рестораны и аптеки… В общем, всё, что необходимо для существования нормального собственного «города».

Несмотря на то, что вьетнамцы на территории комплекса являются преобладающей нацией, они с удовольствием предлагают аренду не только «своим»: сегодня в SAPA можно найти (единичные, но всё же) торговые палатки представителей ещё 15 национальностей со всего мира: китайцев, турок, поляков и многих других. Кстати, общественности этот комплекс стал доступен лишь с 2008 года.

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Послушав отзывы чешских и русскоязычных посетителей о комплексе SAPA, невозможно дать ему определённо положительную либо отрицательную оценку. А всё потому, что каждый посетитель рассматривает выгоду и неприемлемость «вьетнамского рая» по различным критериям. Перечислим некоторые из них, возможно, и для вас они станут решающими.

Низкие оптовые и розничные цены

Это, пожалуй, главный плюс закупок во вьетнамском комплексе. Не только сами вьетнамцы еженедельно закупаются там для своих вечерних магазинов, ресторанов и магазинчиков, но и многие чехи удерживают свои торговые точки благодаря дешёвым вьетнамским товарам.

Имея большую семью, достаточно выгодно в SAPA брать бытовую химию и продукты. Например, в супермаркете Tamda Food цены в 2-3 раза ниже, чем в городских магазинах. И ещё один бонус: при оформлении карточки на фирму или предпринимателя, покупатель там получает дополнительную скидку.

Разнообразие товаров

Если вы раньше вслед за Чеховым говорили, что в Греции есть всё, то после посещения с SAPA вы поменяете своё мнение. Всё теперь есть у вьетнамцев. Одежда, обувь, бижутерия, парфюмерия, ковры, восточные пряности, новогодние украшения, косметические аппараты, видеотехника, велосипеды – перечислять можно бесконечно. Когда хочется попробовать что-то новое, но средства ограничены, эти товары могут стать отличной альтернативой столичным магазинным новинкам. Кстати, сумки а-ля Louis Vuitton и Michael Kors здесь тоже можно отыскать.

Качество

Отыскать здесь можно и многие другие реплики, но всё же нужно отдавать себе отчёт, насколько они безопасны для здоровья. На пластиковой посуде и ядовито-ярких игрушках для детей вряд ли можно экономить. Низкое качество товаров, обилие подделок и наспех сделанных аналогов настораживает многих потенциальных покупателей. Хотя если речь идёт о природном материале (которого там тоже достаточно), это уже другая история. В общем, выбор есть.

Экзотика

Среди мест с неизведанными чудесами продовольствия SAPA уж точно впереди планеты всей. Если вам наскучили привычные продукты, а душа просит чего-то нового, то здесь вы обязательно расширите свой гастрономический тезаурус. Но не забывайте: главное не просто купить экзотику, но и знать, как её правильно приготовить.

Атмосфера

Атмосфера тут покажется привлекательной только особым ценителям. А всех тех, кто не переносит сильные специфические запахи рыбы, пластика и совсем незнакомые ароматы, такое разнообразие может и спугнуть. Из первого логично вытекает второе: а как здесь с санитарными правилами? Кристально чистыми большинство помещений в SAPA вряд ли можно назвать.

Если вы попали на рынок ближе к вечеру или задержались там, то не факт, что просто так оттуда выберетесь. Во-первых, сориентироваться в этом огромном пространстве из однотипных вывесок не так уж и просто, а во-вторых, уже к 17 часам, как правило, всегда довольные прошедшим днём вьетнамцы начинают массово разъезжаться по домам на своих многочисленных грузовых и легковых автомобилях, снося на своём пути всех остальных и придерживаясь только им известных правил «небезопасности» движения.

SAPA (Сапа, или Шапа) не является аббревиатурой или неологизмом. На самом деле этим словом именуется небольшой городок на северо-западе Вьетнама в провинции Лаокай с населением около 9 000 человек. Для своего названия организаторы комплекса выбрали этот город именно потому, что он является наиболее удобным для европейского произношения.

Время работы:

7 дней в неделю, включая государственные праздники, с 8:00 до 18:00. Некоторые магазины продолжают работать до 20:00. Территория комплекса полностью закрывается в 22:00.

Как добраться:

На метро до станции Kačerov, от неё на автобусе №113 до остановки Sídliště Písnice.

Адрес комплекса: Libušská 319/126, Praha 4, 142 00 Praha

Альфия Карипова

Фото: Альфия Карипова

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №45/338