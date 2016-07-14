Бессмертный полк 2017

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4 июля 2016 г. в здании Российского центра науки и культуры в Праге состоялась встреча оргкомитетов акции «Бессмертный полк» из Чехии и России.
В ходе встречи обсуждались планы по осуществлению совместных мероприятий, направленных на расширение информации о совместных исторических и культурных корнях народов России и Чехии, а также об общей борьбе с фашизмом и нацизмом.
Представители оргкомитета говорили также о важности знания гражданами России и Чехии истории своих семей и народов, памяти о Второй мировой войне (Великой Отечественной войне) и защитниках Отечеств;
Встреча закончилась подписанием соглашения о сотрудничестве двух организаций: Общественной организации «За европейское мультикультурное общество»(OSEMS) в лице Председателя Кондрашиной Ольги и Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в лице сопредседателя Николая Земцова.
Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №27/371
Рустам Каримов
20.04.2017 at 3:02 пп
Здравствуйте господа!
Еще один вопрос….Во сколько 9го состоится возложение венков на Ольшанке и с какой улицы лучше заходить к месту захоронения наших героев?
Буду учавствовать с супругой в обоих мероприятиях.
С уважением,Рустам.