Как заработать на карманные расходы в Праге

Временная подработка или, как называют её в Чехии, «бригада» – простой и доступный способ покрыть карманные расходы, а для кого-то это может стать первой ступенью к карьерному росту в будущем. Лето в разгаре, а варианты найти работу для желающих по-прежнему остаются.

С каждым годом подработка становится всё популярнее, и на сайтах агентств по трудоустройству количество вакансий в праздничные и летние дни заметно возрастает. «По сравнению с прошлым годом, количество вакансий увеличилось примерно на 40%, а число желающих устроиться на работу снизилось на треть. Поэтому возможность трудоустроиться теперь есть практически у каждого», – говорит Рене Кухарж из Ассоциации агентств по трудоустройству. В прошлом году за час работы можно было получить 70-90 Kč, но, поскольку желающих работать за такие деньги в Праге было немного, ставку этим летом подняли. Теперь за час работы, не требующей профильного образования, можно заработать 90-110 Kč. Если работа подразумевает профессиональные навыки, то оплата будет ещё выше, однако вакансий в этом случае гораздо меньше.

Особенность этого лета в том, что значительно снизилось количество желающих устроиться на работу. Чаще всего работодателей выручают именно выпускники школ, а в этом году выпускников было меньше, поскольку на рубеж 2000-х годов пришёлся период низкой рождаемости. Кроме того, свою роль сыграла и окрепшая чешская экономика: сейчас в стране наблюдается рекордно низкий процент безработицы.

Кассиров не хватает

Большинство людей ищет возможные способы заработка при помощи интернет-порталов www.profesia.cz, ‎www.dobraprace.cz, www.volnamista.cz. «Особой популярностью у тех, кто ищет работу, обычно пользуются позиции административных работников, но также люди нередко проявляют интерес к производству. Меньше всего желающих – на позицию кассира в супермаркете», – констатирует Йитка Соучкова, менеджер компании Grafton Recruitment.

Рекрутинговые агентства чаще всего ищут грузчиков, помощников для интернет-магазинов, а также мерчендайзеров и кассиров в супермаркеты. В начале летнего сезона нетрудно устроиться помощником администратора в отели и рестораны.

Жалуются на недостаток рабочих рук крупные фирмы, которым найти сотрудников становится всё сложнее. И для тех, кто хочет устроиться на работу с перспективой карьерного роста, стоит посмотреть повнимательней список многочисленных вакансий. Но в летнее время компании, которые не могут найти сотрудников на постоянную работу, покрывают недостаток рабочей силы при помощи «бригад».

«Бригады» облегчают студентам поиск работы в будущем. Кроме того, что на подработке люди получают основные рабочие навыки и опыт, на собеседовании рекрутёры отдают предпочтение кандидатам, за спиной у которых уже имеются необходимые навыки. Именно поэтому студентам лучше всего искать подработку, которая как-то связана с будущей профессией, что опять же может стать подспорьем после окончания университета.

Из личного опыта

Отзывы о «бригадах» у русскоязычных студентов самые разные. Например, Александр Пантелеев нашёл работу через агентство Worktime.cz. «Для того, чтобы найти подработку, не требуется никакого опыта. Я попробовал себя в трёх областях – носил доски на теннисном корте, когда с командой рабочих мы монтировали зал для зимних игр, работал садовником в усадьбе, а также был консультантом в магазине одежды. Не могу сказать однозначно, понравилось мне или нет. В целом, меня такой труд не отпугивает, да и о том, как заработать, уже не болит голова. Один клик мышью – и ты уже трудоустроен», – поделился Александр.

У Анастасии Кушниренко опыт несколько иной: «Я работала продавцом-консультантом в обувном магазине, и первое время работа мне нравилась. Но постепенно появились нюансы, из-за которых я позже работу оставила. Менеджер контролировал нас каждую минуту, обеденный перерыв длился всего полчаса, а также нам приходилось переносить из склада в магазин коробки с обувью, а это немаленькая тяжесть. При этом оплата была всего 80 Kč в час, а рабочий день длился 10 часов. После того, как я уволилась, я отдыхала целый год – не могла поверить, что в других местах всё сложится иначе. Но теперь я устроилась в ювелирный салон и очень довольна – условия здесь гораздо лучше. Думаю, всё зависит от работодателя».

А вот Анна Алексеева сразу нашла то, что искала: «Устроиться на работу оказалось не слишком просто: я отослала десятки резюме и получала отказ за отказом. Но спустя 2 недели, когда у меня уже опустились руки, меня пригласили в пятизвёздочный отель на позицию официант-сервировщик. Работа очень интересная, и, главное, атмосфера – приятная!».

Фото: www.ecotonkosti.ru

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №29/373