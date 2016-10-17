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Скромные чешские пенсионеры

Скромные чешские пенсионеры

Скромные чешские пенсионеры

Компания Swiss Life Select во время своих исследований пришла к выводу, что до тех пор, пока чехи работают, они особо государству не доверяют, но с выходом на пенсию каждый из них оказывается полностью – на 94% — зависимым от государства и выплачиваемой пенсии. Только 6% их расходов – это сбережения, накопленные к пенсии.

 
В Германии расходы от сбережений к пенсии составляют 35%, в Швейцарии в расходах пенсионеров полученная от государства пенсия составляет всего 25%. Сегодняшняя средняя пенсия в Чехии составляет 11400 крон, многие чешские пенсионеры были бы рады, если бы получали 18 тыс. крон и только 4 из 10 пенсионеров считают, что и 18 тысяч мало.
 
Фото: Euromag.ru

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2 Отзывов для Скромные чешские пенсионеры

  1. Татьяна Ответить

    20.07.2017 at 7:24 пп

    Добрый вечер! Я приехала в Чехию в прошлом году, в 57 лет. Работаю, плачу налоги. Если я проработаю в Чехии еще до 65 лет лет, я могу надеяться получить хоть какую-то пенсию?

    • admin Ответить

      25.07.2017 at 12:13 пп

      Добрый день!

      Спасибо за Ваш вопрос. Мы с радостью дадим Ваш контактный номер чешского юриста, который сможет Вам дать ответ на Ваш вопрос.

      Mgr. Lucie Ditrychová (sociální pracovnice)
      (+420) 222 360 452
      (+420)732 812 902

      Можете сказать, что контакт Вам дали в редакции газеты «Пражский телеграф».

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