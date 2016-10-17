Скромные чешские пенсионеры

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Компания Swiss Life Select во время своих исследований пришла к выводу, что до тех пор, пока чехи работают, они особо государству не доверяют, но с выходом на пенсию каждый из них оказывается полностью – на 94% — зависимым от государства и выплачиваемой пенсии. Только 6% их расходов – это сбережения, накопленные к пенсии.
Татьяна
20.07.2017 at 7:24 пп
Добрый вечер! Я приехала в Чехию в прошлом году, в 57 лет. Работаю, плачу налоги. Если я проработаю в Чехии еще до 65 лет лет, я могу надеяться получить хоть какую-то пенсию?
admin
25.07.2017 at 12:13 пп
Добрый день!
Спасибо за Ваш вопрос. Мы с радостью дадим Ваш контактный номер чешского юриста, который сможет Вам дать ответ на Ваш вопрос.
Mgr. Lucie Ditrychová (sociální pracovnice)
(+420) 222 360 452
(+420)732 812 902
Можете сказать, что контакт Вам дали в редакции газеты «Пражский телеграф».