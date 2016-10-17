Скромные чешские пенсионеры

Компания Swiss Life Select во время своих исследований пришла к выводу, что до тех пор, пока чехи работают, они особо государству не доверяют, но с выходом на пенсию каждый из них оказывается полностью – на 94% — зависимым от государства и выплачиваемой пенсии. Только 6% их расходов – это сбережения, накопленные к пенсии.

В Германии расходы от сбережений к пенсии составляют 35%, в Швейцарии в расходах пенсионеров полученная от государства пенсия составляет всего 25%. Сегодняшняя средняя пенсия в Чехии составляет 11400 крон, многие чешские пенсионеры были бы рады, если бы получали 18 тыс. крон и только 4 из 10 пенсионеров считают, что и 18 тысяч мало.