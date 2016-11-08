Школы не умеют распознавать одаренных детей, у учителей для этого не хватает знаний

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
В образовании в настоящее время уделяют внимание на социализацию, при этом абсолютно забывая об одаренных детях. Курсы для определения и развития одаренных детей посетило всего 10% учителей.
«Область поддержки и образования одаренных и талантливых детей в общеобразовательных школах до сих пор находится в зачаточном состоянии. По сравнению с образованием ребенка со специальными потребностями, область развития одаренных детей практически не учитывается и не разработанаna», — говорит школьный инспектор.
В начальных школах на курсах для учителей, которые были направлены на поддержку и развитие одаренных детей, было всего 10% учителей, а в более, чем в половине начальных школ за последних три года на подобных курсах учителей не было и вовсе. Хотя и самим директорам тоже нужна помощь в этом вопросе. Три пятых из них нуждаются в поддержке специалистов, приходящих в школу консультантов для развития талантов и способностей у детей.
Источник и фото: e15.cz
Даулет
11.11.2016 at 10:31 дп
И где же пройти такие курсы? Как они называются?..