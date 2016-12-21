Безопасное место для ребёнка

Вопрос детской безопасности стоит на первом месте особенно в дороге. Поэтому очень важно правильно выбрать детское автокресло для вашего малыша.

Детское автомобильное кресло призвано выполнять две основные функции: обеспечивать ребёнку определённый уровень комфорта в поездке и обеспечивать его безопасность при экстренном торможении, резком манёвре или аварии. Многочисленные испытания и краш-тесты подтверждают, что автокресло в 90% случаев сохраняет ребёнку жизнь при аварии.

Физические параметры ребёнка

Исходные критерии при выборе автокресла – рост, вес и возраст ребёнка. Измерив их, вы легко сможете определить группу по таблице приведённой ниже.

Группа Вес ребенка Приблизительный возраст 0+ От рождения до 13 кг От рождения до 12-15 месяцев 0+ и 1 От рождения до 18 кг От рождения до 4 лет 1 От 9 до 18 кг От 9 месяцев до 4 лет 1 и 2 От 9 до 25 кг От 9 месяцев до 6 лет 1, 2 и 3 От 9 до 36 кг От 9 месяцев до 1 лет 2 и 3 От 15 до 36 кг От 4 до 11 лет

Для каждой из групп выпускаются автокресла со своими конструктивными особенностями и соответственно маркируются:

автокресла группы 0 – это люльки, в которых ребёнок перевозиться лёжа. Как правило, они не обеспечивают достаточного уровня защиты;

в моделях группы 0+ младенцы пристёгиваются внутренними ремнями и перевозятся полулёжа, спиной по ходу движения;

в креслах группы 1 ребёнок путешествует лицом по ходу движения и пристёгивается либо внутренними ремнями, либо столиком безопасности;

основная особенность группы 2 – дети в автокреслах пристёгиваются как внутренними, так и штатными ремнями автомобиля.

группа 3 представлена бустерами, то есть сиденьями без спинок. В силу того, что эти автокресла морально устарели, большинство производителей перестало их выпускать.

Автокресла, которые подходят сразу двум или трём группам, называют универсальными.

Крепление

В автомобиле детское кресло может крепиться с помощью штатных ремней безопасности или к специальным скобам – так называемое крепление ISOFIX, которое позволяет жёстко прикрепить автокресло к кузову машины. Эта система является самой безопасной на сегодняшний день.

К другим её достоинствам относятся простота в использовании и качественная фиксация.

Однако не все машины оснащены подобной системой. Как правило, к креслу прилагается списки моделей автомобилей, к которым оно может подойти. Если инструкции нет, то эту информацию можно найти на сайте производителя.

Комфорт и мобильность

Очень важно, чтобы в дороге ребёнку было удобно. Дети до трёх лет в машине часто спят, поэтому в кресле важно наличие отдельных положений для сна и бодрствования. Эта опция довольно часто встречается, но диапазон регулировок зависит от фирмы-производителя.

Детское автокресло должно легко переноситься и устанавливаться. Если его будет тяжело установить или усадить туда ребёнка, то в определённый момент даже самое дорогое и инновационное автокресло не обеспечит должной безопасности.

Кстати, чем проще способ крепления автокресла, тем больше шансов, что каждый член семьи при необходимости сумеет правильно его установить.

Эксперты настоятельно рекомендуют покупать только новые автокресла. Дело в том, что даже самая лёгкая авария может деформировать каркас, а некоторые части у бывшей в употреблении модели могут отсутствовать.

Безопасность

Но самое главное, на что стоит обращать внимание при выборе модели, это безопасность. Как рассказала «Пражскому телеграфу» владелец онлайн-магазина по продаже детских автокресел Петра Тошовска, гарантией того, что детское автокресло соответствует современным стандартам безопасности, является маркировка со значком ECE R44/03 или ECE R44/04.

«Она свидетельствует о наличии сертификата соответствия стандартам Европейской Экономической Комиссии ООН (ECE) или Международной организации по стандартизации (ISO) – подтверждения, что модель прошла весь цикл испытаний в Европе и удовлетворяет соответствующей редакции европейского стандарта безопасности», – пояснила Тошовска.

По словам Тошовской, самым объективным критерием при выборе детских автомобильных кресел являются их результаты в краш-тестах, проводимых известными автоклубами. В 2015 году по результатам краш-тестов Всеобщего немецкого автомобильного клуба ADAC наивысшую оценку в своей категории получили следующие модели (специалисты оценивали автокресла в четырёх областях по четырехбалльной шкале – от «очень хорошо» до «неудовлетворительно»).

Категория 0/0+

ROMER Baby-Safe plus SHR II + ROMER Isofix base – наивысший балл по всем критериям – защита, эргономика, экологичность и уход.

PEG PEREGO Primo Viaggio SL & Isofix Base 0+1 – наивысший балл по двум критериям, «удовлетворительно» за экологичность и уход.

Категория 0+/1

CYBEX Sirona – «очень хорошо» за экологичность и «хорошо» за защиту, эргономику и уход.

Категория 1

KIDDY Phoenixfix Pro2 – максимальная оценка за защиту, эргономику и экологичность, «хорошо» за уход.

Категория 2-3

ROMER Kidfix XP SICT – наивысший балл за защиту и экологичность, оценка «хорошо» за эргономику и уход.

STM Solar Seatfix – экологичность, эргономика и уход – максимальная оценка, защита – «хорошо».

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №49/393

Фото: Sevimli Bala

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