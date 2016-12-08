Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

НАТО хочет продолжать оказывать давление на Россию и продолжать экономические санкции. Но это может изменить новый президент Дональд Трамп.

Запад должен продолжать экономические санкции против России, заявил в среду вечером после встречи представителей НАТО с украинскими дипломатами в Брюсселе, Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Поводом является аннексия Крыма и агрессивное поведение России в отношении восточной части Украины. По его словам, на востоке Украины происходит несколько атак в день, многие из них проводятся с помощью тяжелого оружия, которое было запрещено Минскими соглашениями.

Однако Восточная Украина не единственная проблема. Столтенберг также указал на тысячи смертей в Алеппо, среди которых невинные люди.

Он добавил, что санкции и дипломатическое давление на Россию хочет продолжать до тех пор, пока Россия не начнет уважать украинское мирное соглашение.

Источник: seznam.cz

Фото: Wikimedia Commons, Автор: Kjetil Ree

Похожие статьи