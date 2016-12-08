Генеральный секретарь НАТО призывает Запад продолжать санкции против России

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НАТО хочет продолжать оказывать давление на Россию и продолжать экономические санкции. Но это может изменить новый президент Дональд Трамп.
Запад должен продолжать экономические санкции против России, заявил в среду вечером после встречи представителей НАТО с украинскими дипломатами в Брюсселе, Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
Поводом является аннексия Крыма и агрессивное поведение России в отношении восточной части Украины. По его словам, на востоке Украины происходит несколько атак в день, многие из них проводятся с помощью тяжелого оружия, которое было запрещено Минскими соглашениями.
Однако Восточная Украина не единственная проблема. Столтенберг также указал на тысячи смертей в Алеппо, среди которых невинные люди.
Он добавил, что санкции и дипломатическое давление на Россию хочет продолжать до тех пор, пока Россия не начнет уважать украинское мирное соглашение.
Источник: seznam.cz
Фото: Wikimedia Commons, Автор: Kjetil Ree
Сергей сёмин кэн
15.01.2017 at 5:11 пп
Есть три пункта по которым Россия и запад некогда не договорится. Поэтому запад должен снять их с повестки переговоров и не поднимать не когда. Ну если только нужна конфронтация с Россией.
Это стратегические и жизненно важные для России вещи.
1. Крым это непотопляемый «авианосец» России на южных рубежах, так же как Япония для США на востоке на дальнем востоке России.
2. Передача всех курильских островов Японии. В случае их потери практически весь тихоокеанский атомный подводный флот базирующийся на Камчатке будет блокирован и не будет иметь безопасного выхода в тихий океан.
3. Россия будет делать все что бы Сирия была пророссийсой. В случае её потери европейский рынок газа для России будет потерян, а это один из основных источников пополнения бюджета и валюты. В противном случае по терририи Сирии пройдёт газопровод с арабским газом в Европу.