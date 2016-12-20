Кому верят чехи

Центр изучения общественного мнения в Чехии сообщил, что жители республики стали больше верить президенту Милошу Земану. Число таковых — 56% опрошенных. В то время, как ещё месяц назад их было 48%. Существующему правительству доверяет 39% чехов. И более всего тому, что близко — местной власти. Меньше всего жители республики доверяют обеим палатам Парламента – таких две трети опрошенных. Политической ситуацией в Чехии довольно 17% населения, недовольно – 47%. Что касается президента, то меньше всего его сторонников среди людей в возрасте от 20 до 29 лет, граждан без религиозной принадлежности, пражан и сторонников партий ODS и TOP 09.

Фото: PolitRussia.com

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