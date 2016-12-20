Кому верят чехи

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Центр изучения общественного мнения в Чехии сообщил, что жители республики стали больше верить президенту Милошу Земану. Число таковых — 56% опрошенных. В то время, как ещё месяц назад их было 48%. Существующему правительству доверяет 39% чехов. И более всего тому, что близко — местной власти. Меньше всего жители республики доверяют обеим палатам Парламента – таких две трети опрошенных. Политической ситуацией в Чехии довольно 17% населения, недовольно – 47%. Что касается президента, то меньше всего его сторонников среди людей в возрасте от 20 до 29 лет, граждан без религиозной принадлежности, пражан и сторонников партий ODS и TOP 09.
Фото: PolitRussia.com
Алха
23.12.2016 at 5:08 пп
Мудрость президента имеющим мнение как от народа увеличивает Авторитет Чешской Республики. Сохранение Баланса и хороших взаимоотношений со странами отражается на международной торговле и успешному продвижению Чешских товаров и Чешские фирмы. Чехия — маленькая страна, но её успехи в промышленности показывает благополучие народа и стремление к увеличению социального обеспечения. Повышенный туристический интерес к стране со старыми Замками, и достопримечательностями. Чешское гостеприимность и высокий сервис привлекает всё больше людей, которые побывав хоть раз в Чехии -ВОЗВРАЩАЮТСЯ с удовольствием. Чешские традиционные праздники и разннообразная гастрономия и вкусные блюда, только увеличивает аппетит. А какой большой выбор -ПИВА, ведь Чешское знаменитые марки имеющие мировое признание, а выпивать пиво и напитки эти народные традиции -останется у ВАС памяти, которую не хочешь забывать, хочется повторять её много раз. Счастливого пребывания в Туристической стране Чехии! И если при Вашей прогулке Вы зайдя в любое общественное место, скажете -ДОБРЫЙ ДЕНЬ !!! То Ваше Доброжелательный ВИЗИТ Будет Удачным ! Добро пожаловать с добрыми мыслями господа Туристы в Чехию ! Чехи — гордятся своей страной и своим президентом Милош Земан !