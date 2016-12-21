Константин Окунев: «Наука – это достояние человечества, она не знает границ»

На семинаре «Российские инновационные разработки и наукоёмкие технологии для чешского и европейского бизнеса», который прошёл 13 декабря в Российском центре науки и культуры, в очередной раз состоялись презентации национальных российских инфраструктурных научно-исследовательских центров и перспективных инновационных проектов. Редактор ПТ Ирина Кудимова побеседовала с организатором семинара, генеральным директором первого частного российского технологического брокера международного класса RexLex Nova Константином Окуневым о том, что могут предложить российские учёные своим чешским партнёрам.

Константин, Ваши семинары в Праге становятся традиционными. Как велик Ваш потенциал, который Вы можете предложить зарубежным партнёрам?

В коллекции разработок RexLex Nova сотни перспективных инновационных разработок и технологий мирового уровня новизны и высокой коммерческой ценности, это и собственные разработки RexLex Nova, и разработки клиентов RexLex Nova – выдающихся российских учёных-практиков. Мы не занимаемся фундаментальной наукой, мы занимаемся тем, что можно потрогать руками и тем, что можно купить и продать за деньги, тем, что реально нужно простым людям. На каждом нашем семинаре мы не можем представить больше 10 перспективных разработок, потому что наш семинар – это не обычное формальное мероприятие и не простая презентация инновационных решений – это место для живого и предметного обсуждения условий кооперации российской науки и европейского бизнеса и специализированная площадка для согласования условия сотрудничества.

Вам предварительно необходимо знать, насколько заинтересована другая сторона в Ваших разработках?

Да, мы привозим и представляем в Чехии и в Европейском союзе только такие инновации, которые определённо имеют спрос и могут заинтересовать предпринимателей Европы. Более того, мы формируем российско-чешские консорциумы, которые могут работать самостоятельно, а могут и получать господдержку в виде грантов. Консорциум – это долгосрочное объединение в формате Россия+Чехия, которое не может существовать без взаимной заинтересованности его участников в кооперации по широкому спектру вопросов. По итогам нашего предшествующего (апрельского) семинара мы сформировали два российско-чешских консорциума по медицинскому приборостроению и по альтернативной энергетике.

Почему выбрана именно Чехия?

Российская наука сегодня может предложить ЕС много уникальных разработок. RexLex Nova прежде всего опирается на те направления прикладной науки, в которых Россия традиционно является одним из мировых лидеров, это химия и материаловедение, математика и программирование, энергетика, космонавтика и т.д. Мы представляем на пражской площадке лучшее из того, что может предложить российская наука, – уникальные научные исследования, которые быстро и без больших затрат конвертируются в коммерческие продукты. Чехия –это крупнейший инженерный центр Европы, где много промышленных предприятий, очень качественная производственная инфраструктура. Чехия расположена в самом центре Европы, это обеспечивает резидентным компаниям преимущества при транспортировке и доставке товаров для потребителей в Европейском союзе. Чешские предприятия частно используют инновационные решения, разработанные не только в Чехии, но и в Германии и в США. RexLex Nova активно и успешно конкурирует прежде всего с такими решениями, предлагая дешёвые и эффективные решения российской научной школы.

Например?

Мы представили разработки последователей и наследников известного советского ученого Льва Юткина, который изучал действие удара молнии в воду. Аппараты, созданные на основании изобретений Юткина, позволяют, например, бережно и почти мгновенно освобождать тушки замороженной рыбы от ледовой оболочки, а также измельчать многие сложные для измельчения материалы, такие как покрышки для автомобилей, без нагрева и без охлаждения. Ни в ЕС, ни в США аппараты, использующие эффекты Юткина, не разрабатываются в связи с отсутствием доступа к уникальным российским технологиям.

Вы намерены предложить партнёрам уникальные аппараты на основе разработок Юткина прямо в готовом виде?

Да, у RexLex Nova собственное конструкторское бюро, которое готовит для каждого аппарата конструкторскую документацию, а имея на руках правильно оформленную документацию на аппарат, организовать его серийное производство можно в любом удобном месте – в России, в ЕС.

Вы хотите поставлять этот аппарат?

Мы готовы создать и совместное производство, чтобы выпускать продукцию для Европейского союза под европейским брендом, сертифицированным по европейским стандартам. Мы считаем, что наладить совместное производство целесообразно прямо в Чехии: в Чехии хорошие инженеры и производственные мощности, высокая точность сборки, современные корпуса, современная электроника. Прикладного применения в гражданском секторе у многих представляемых нами технологий до этого не было. Мы первые, кто нашёл гражданское применение такого рода сложным технологиям. Мы как технологический брокер международного класса принципиально не работаем с военными технологиями, мы создаём только такие продукты, которые полезны для общества.

Перековываете мечи на орала?

Мы имеем доступ к космическим технологиям. На семинаре была представлена классическая математическая школа выдающихся математиков Петербурга. Они привезли свои разработки – математическое моделирование автомобилей, самолётов, которые сегодня вплоть до последнего винтика смоделированы на компьютере. В виртуальном поле проходят испытания. И в случае положительных результатов начинается сборка самолётов. Здесь были лучшие специалисты по аэродинамике, которые поделились с участниками семинара своими достижениями и предложили совместные программы по грантам. Это вызвало интерес научно-конструкторских бюро крупнейших заводов Чехии.

Как возникла Ваша компания?

Мы создали свою компанию по модели технологических брокеров, которые работают при университете Кембриджа, именно наличие таких компаний позволило университету выйти на первое место в мире по коммерциализации инновационных разработок. В России таких компаний, как наша, очень мало, а почти все, кто профессионально занимается трансфером технологий, государственные структуры. Мы же частная компания, мы работаем быстро и эффективно на высоком международном уровне. Мы активно сотрудничаем с РЦНК и Торгпредством в Чехии по продвижению российской научной школы здесь.

Что именно Ваше конструкторское бюро предлагает партнёрам?

Какими бы ни были высокие технологии, все они твёрдо «стоят» на земле. А земля – это бетон, песок или гравий. У нас есть собственные разработки мирового уровня, связанные с новыми строительными материалами, бетонами, дорожными покрытиями и т.д. У нас, например, есть уникальное инновационное устройство по очистке и разделению на фракции строительного песка.

Чем плох чешский песок?

В Европе песок сильно засорен глиной. Чтобы из него построить прочный дом, нужно сначала песок промыть, разделить песчинки по размеру и по форме. Для этого существуют специальные машины. Республика Ирландия является главным производителем таких машин. Но промывка – это очень дорого и вредно для экологии. Мы изобрели систему очистки песка и разделения его на фракции с помощью метода продувки. Это непосредственно наши разработки, и мы представили их на семинаре.

Чем они интересны именно для чешских партнёров?

Чехия – один из самых крупных потребителей бетона в мире. Бетон – строительный материал номер один в целом мире. Современный бетон состоит из цемента, который является самой дорогой составляющей, песка, гравия, фибры, пластификаторов, других специализированных добавок и воды. У нас есть инновации по каждой позиции. Мы можем очищать песок, делать фибру и пластификатор на основе нафталина-сульфата, созданного ещё советской научной школой. Мы можем делать пластификатор, который позволяет бетону не замерзать при низких температурах или, наоборот, выдерживать жару. Если песок чистый, то с помощью пластификатора бетон становится сверхпрочным. И тогда он уже идёт на бетонирование штолен, на строительство космодромов. Наш пластификатор прошёл испытания в России, сейчас мы хотим, чтобы он прошёл проверку на соответствие европейским стандартам.

Никогда бы не подумала, что в Чехии такой некачественный песок.

На самом деле песок в строительстве – основной компонент. Он может быть морской, но тогда его нужно освободить от соли. У него песчинки маленького размера, и они практически одинаковые. Из них можно строить. Поэтому в арабских странах, где и в пустыне песок хороший, строят небоскребы, не очень заботясь о качестве песка. А вот в Евразии, в Китае, в России, в большинстве стран Европы песок плохого качества: он засорён глиной, и его песчинки разного размера. Для этого достаточно понаблюдать за ребёнком, играющим в чешской песочнице, и вы поймёте, о чём я говорю. Для того чтобы начать строить из такого песка, нужно его сначала очистить, отобрать песчинки одного размера. Техника, которая работает в песочных карьерах, стоит очень дорого. Мы хотим делать небольшие недорогие машины на гусеничном ходу или на колёсной паре, которые будут работать в малотоннажном режиме, что очень выгодно для малого и среднего бизнеса.

Вы говорили о трёх презентациях. Какая третья?

Третья – это фибра, особые нити, которые позволяют повысить прочность бетона. Они бывают самого разного происхождения. Органическая фибра получается, например, из цветка репейника. Наше конструкторское бюро предлагает такие разработки. Но в данном случае мы предлагаем перерабатывать пластиковые бутылки в фибру. С одной стороны, это утилизация бытовых отходов. Отходы превращаются в актив, который вы можете выгодно продать, а ваш партнёр из этого сделает фибру, которая используется для строительства хороших домов. Это целая группа инноваций, объединённая общим назначением.

Значит, российская наука набирает обороты?

У нас огромный потенциал. Есть, конечно, небольшой возрастной провал. Например, у изобретателей, которым за 70 лет учатся молодые 25-летние аспиранты, нет среднего возраста, потому что тема была непопулярной, но тем не менее традиция сохранилась. Сейчас старшее поколение успевает передать свой задел молодым. А мы знаем, как оценить разработку и куда её практически применить. Нужно сказать, что к нам выстраивается очередь из зарубежных партнёров за российскими технологиями, а с другой стороны, с нами хотят сотрудничать учёные, которые ищут практическое применение своим изобретениям. А вообще наука границ не знает. Наука и бизнес интернациональны. Наука – это достояние человечества. Даже в условиях санкций наука позволяет строить дружеские отношения.

Константин Окунев

Генеральный директор первого частного российского технологического брокера международного класса RexLex Nova

Образование:

СПбГУ (юриспруденция, психология, мирные стратегии урегулирования конфликтов);

Уппсальский королевский университет (Швеция) (международное и сравнительное право);

Женевский университет (транснациональной право).

Опыт работы:

В период с 2000 по 2015 г. занимал ответственные должности в группе компаний

Транзас/Кронштадт (директор по экономике и финансам, директор по развитию,

директор по правовым вопросам, член Совета директоров), а также в группе компаний

Арман/Армтел.

Некоторые значимые проекты:

Погашение внешнего долга СССР/России путем поставки наукоемкой продукции на

экспорт через гос. посредника;

Создание системы управления движения судов акватории Финского залива;

Строительство авиационно-учебного тренажёрного центра в Боливарианской

республике Венесуэла.

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №49/393