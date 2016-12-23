Монастырь Св. Анежки открылся после реставрации

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Монастырь Св. Анежки приглашает гостей на открытые после двухлетней реставрации. Первое готическое здание в Праге раньше привлекало гостей постоянно действующей с 2000 года выставкой работ средневекового искусства Чехии и Средней Европы.
Теперь у посетителей есть возможность во вновь открытых просторах увидеть собранные во время археологических работ на территории монастыря уникальные экспонаты. Кроме того, во время экскурсии гости могут самостоятельно познакомиться с чудесными историями, которыми богато прошлое монастыря. В течение года будут открыты для посещения два монастырских сада.
Фото: martinfryc.eu
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