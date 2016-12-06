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Настройте свой дом на осенний мотив

Настройте свой дом на осенний мотив

Настройте свой дом на осенний мотив

Пожалуй, ни одно время года не может похвастаться такой сочностью цветов, такими невероятными сочетаниями и многообразием красок, как осень… А эта удивительная атмосфера — «с грустинкой», которая ощущается в опавшей листве и пустеющих парках…. Меняется природа, наливается серым свинцом небо, терпким становится воздух, и нам пора «переодеть» дом в тёплые цвета, на которые как раз так щедра осень. Сделать это не сложно: есть несколько стопроцентных приёмов.

Начать можно с малого: даже если вы подберёте «в тон» осени обычные домашние аксессуары, ваш дом уже преобразится. С другой стороны, не обязательно на этом останавливаться… Масштабно мыслящим хозяевам можно посоветовать переставить, перетянуть или совсем поменять мебель. Впрочем, тогда уж есть смысл и перекрасить стены. И заменить текстиль. Словом, нужно будет только вовремя остановиться.

Оттенки осени

Как всё-таки богата осенняя палитра красок! Своим многообразием она вдохновляла многих художников, писателей, поэтов и музыкантов. Эту её щедрость на цвета можно очень эффектно использовать в интерьере: здесь, как говорится, «есть где развернуться».

Чтобы не ошибиться с цветом, используйте природные оттенки, которые, кстати, вы можете «подсмотреть» прямо из окна. «Самые осенние» цвета – это медово-жёлтый и золотистая охра, медно-рыжеватый, оттенки коричневого, оливковый и тёмно-зелёный, насыщенный красно-гранатовый, баклажаново-синий и бордо. Эти цвета можно выбрать для диванных подушечек или для обивки мебели, для покраски стен или коврового покрытия и пр. Понятно, что все эти цвета не могут существовать сами по себе, важно их сочетание. И тут есть одна хитрость: тёплые оттенки всегда смотрятся выразительнее, если фоном для них служит какой-то «прохладный» цвет.

Отлично будут смотреться в вашем интерьере «дары природы» с их спелыми красками — в буквальном смысле плоды, которыми изобилует осень, из них можно создавать целые композиции в сочетании, например, со свечами или цветами. Это настолько украшает любой интерьер, любой дом, что не использовать этот приём просто грех.

 

Что модно нынешней осенью?

Лидирует по-прежнему минимализм. На фоне лаконичных красок и чистых линий яркие осенние краски и причудливые формы смотрятся просто потрясающе. На этом контрасте все ваши осенние акценты в виде даже небольших дополнений «зазвучат» и «заиграют» в полную силу. Этим приемом, когда детали интерьера «работают» на контрасте, дизайнеры пользуются очень часто как одним из самых эффектных и выразительных средств в оформлении помещений. Главное, не переборщить — таких акцентов не должно быть слишком много, не больше трех в одной комнате, этого будет вполне достаточно. Причём по законам композиции желательно, чтобы они образовали между собой треугольник — тогда успех вам тем более гарантирован.

В качестве «основы» или фона для акцентов можно использовать, например, коричневатые оттенки дерева. Золотистый букет осенних листьев и спелые плоды или любые золочёные аксессуары будут отлично смотреться на фоне серо-голубой стены.

Бархатная осень

Ещё один способ превратить любой интерьер в осенний – это поработать с текстилем: шторами, постельным бельем, скатертями и салфетками, декоративными подушками, обивкой и коврами. Небольшой совет: для наиболее объёмных вещей старайтесь выбирать цвета в меру интенсивные, чтобы они вам не надоели за сезон и не начали раздражать, как это иногда бывает с очень яркими цветами.

Ещё один совет: в осеннем интерьере всегда будет хорошо смотреться цветочный принт — не прогадаете.

К несложным, но очень эффектным приёмам, относят использование в интерьере засушенных букетов из цветов и трав, шишек, желудей, каштанов и тыкв. В осеннем интерьере они смотрятся особенно гармонично, придавая ему тепло и уют.

Противопоказаны осеннему интерьеру металл и пластик: блестящие поверхности выглядят неестественно в сочетании с природными  цветами.

Какая осень на ощупь?

Если говорить о материалах, характерных для этого времени года, то  органично впишутся в осенний интерьер льняные и хлопковые ткани, дерево, камень  и керамика. Прекрасно будет смотреться плетёная мебель.

Любые эксперименты с цветом можно только приветствовать. Но есть определённые правила в оформлении помещений, соблюдать которые надо в любое время года. Два слова о них:

  • цвет пола, стен и потолков следует выбирать исходя из размеров помещения и собственных предпочтений, по принципу «что душе милее», не взирая на сезонность.
  • пол должен быть темнее стен и потолка, иначе произойдёт «выворачивание» пространства, возникнет дискомфорт,
  • очень хорошо смотрится пол, одинаковый во всех комнатах, это всегда объединяет пространство,
  • «поднимет» потолок покраска стен с «заездом» на этот самый потолок. И наоборот: стены, выкрашенные не до потолка, выглядят выше.

В конце хочется пожелать вам смелости и вдохновения, чтобы наполнить ваш дом теплом и уютом осенних красок.

Фото: Pixabay

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №44/388

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Один одзыв для Настройте свой дом на осенний мотив

  1. Елена Ответить

    31.03.2017 at 12:51 пп

    Согласна с автором, осень ассоциируется именно с керамикой и плетеной мебелью. Особенно нравится как смотрится ротанговая — дорого, стильно, благородно. Сейчас нахожусь в поисках хорошей качественной мебели.

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