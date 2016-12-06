Настройте свой дом на осенний мотив

Пожалуй, ни одно время года не может похвастаться такой сочностью цветов, такими невероятными сочетаниями и многообразием красок, как осень… А эта удивительная атмосфера — «с грустинкой», которая ощущается в опавшей листве и пустеющих парках…. Меняется природа, наливается серым свинцом небо, терпким становится воздух, и нам пора «переодеть» дом в тёплые цвета, на которые как раз так щедра осень. Сделать это не сложно: есть несколько стопроцентных приёмов.

Начать можно с малого: даже если вы подберёте «в тон» осени обычные домашние аксессуары, ваш дом уже преобразится. С другой стороны, не обязательно на этом останавливаться… Масштабно мыслящим хозяевам можно посоветовать переставить, перетянуть или совсем поменять мебель. Впрочем, тогда уж есть смысл и перекрасить стены. И заменить текстиль. Словом, нужно будет только вовремя остановиться.

Оттенки осени

Как всё-таки богата осенняя палитра красок! Своим многообразием она вдохновляла многих художников, писателей, поэтов и музыкантов. Эту её щедрость на цвета можно очень эффектно использовать в интерьере: здесь, как говорится, «есть где развернуться».

Чтобы не ошибиться с цветом, используйте природные оттенки, которые, кстати, вы можете «подсмотреть» прямо из окна. «Самые осенние» цвета – это медово-жёлтый и золотистая охра, медно-рыжеватый, оттенки коричневого, оливковый и тёмно-зелёный, насыщенный красно-гранатовый, баклажаново-синий и бордо. Эти цвета можно выбрать для диванных подушечек или для обивки мебели, для покраски стен или коврового покрытия и пр. Понятно, что все эти цвета не могут существовать сами по себе, важно их сочетание. И тут есть одна хитрость: тёплые оттенки всегда смотрятся выразительнее, если фоном для них служит какой-то «прохладный» цвет.

Отлично будут смотреться в вашем интерьере «дары природы» с их спелыми красками — в буквальном смысле плоды, которыми изобилует осень, из них можно создавать целые композиции в сочетании, например, со свечами или цветами. Это настолько украшает любой интерьер, любой дом, что не использовать этот приём просто грех.

Что модно нынешней осенью?

Лидирует по-прежнему минимализм. На фоне лаконичных красок и чистых линий яркие осенние краски и причудливые формы смотрятся просто потрясающе. На этом контрасте все ваши осенние акценты в виде даже небольших дополнений «зазвучат» и «заиграют» в полную силу. Этим приемом, когда детали интерьера «работают» на контрасте, дизайнеры пользуются очень часто как одним из самых эффектных и выразительных средств в оформлении помещений. Главное, не переборщить — таких акцентов не должно быть слишком много, не больше трех в одной комнате, этого будет вполне достаточно. Причём по законам композиции желательно, чтобы они образовали между собой треугольник — тогда успех вам тем более гарантирован.

В качестве «основы» или фона для акцентов можно использовать, например, коричневатые оттенки дерева. Золотистый букет осенних листьев и спелые плоды или любые золочёные аксессуары будут отлично смотреться на фоне серо-голубой стены.

Бархатная осень

Ещё один способ превратить любой интерьер в осенний – это поработать с текстилем: шторами, постельным бельем, скатертями и салфетками, декоративными подушками, обивкой и коврами. Небольшой совет: для наиболее объёмных вещей старайтесь выбирать цвета в меру интенсивные, чтобы они вам не надоели за сезон и не начали раздражать, как это иногда бывает с очень яркими цветами.

Ещё один совет: в осеннем интерьере всегда будет хорошо смотреться цветочный принт — не прогадаете.

К несложным, но очень эффектным приёмам, относят использование в интерьере засушенных букетов из цветов и трав, шишек, желудей, каштанов и тыкв. В осеннем интерьере они смотрятся особенно гармонично, придавая ему тепло и уют.

Противопоказаны осеннему интерьеру металл и пластик: блестящие поверхности выглядят неестественно в сочетании с природными цветами.

Какая осень на ощупь?

Если говорить о материалах, характерных для этого времени года, то органично впишутся в осенний интерьер льняные и хлопковые ткани, дерево, камень и керамика. Прекрасно будет смотреться плетёная мебель.

Любые эксперименты с цветом можно только приветствовать. Но есть определённые правила в оформлении помещений, соблюдать которые надо в любое время года. Два слова о них:

цвет пола, стен и потолков следует выбирать исходя из размеров помещения и собственных предпочтений, по принципу «что душе милее», не взирая на сезонность.

пол должен быть темнее стен и потолка, иначе произойдёт «выворачивание» пространства, возникнет дискомфорт,

очень хорошо смотрится пол, одинаковый во всех комнатах, это всегда объединяет пространство,

«поднимет» потолок покраска стен с «заездом» на этот самый потолок. И наоборот: стены, выкрашенные не до потолка, выглядят выше.

В конце хочется пожелать вам смелости и вдохновения, чтобы наполнить ваш дом теплом и уютом осенних красок.

Фото: Pixabay

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №44/388

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