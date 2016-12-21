Не длинный, не короткий, но элегантный

Галстук – незамысловатая, но важная консервативная деталь мужского гардероба, которая есть у каждого современного мужчины, имеет тенденции к изменениям, иногда незаметные невооружённым взглядом. Тем не менее следовать моде необходимо, особенно в ожидании новогодних корпоративов.

Нехитрый аксессуар удивительным образом элегантно завершает образ. Модные мужские галстуки 2017 года способны удивить разнообразием оттенков, форм и фактур.

Последние тенденции

Только опытные эксперты моды могут найти различие, которое заключается в первую очередь в ширине аксессуара. В 2017 году мода характеризуется лояльностью, сдержанностью, что позволяет сохранить образцы средних параметров. Оптимальным вариантом станет галстук с широкой частью не более десяти сантиметров, а вот слишком длинные и короткие галстуки потеряли свою актуальность. Такие модные мужские галстуки 2017 года хорошо вписываются в повседневный образ и освежают официальный костюм, а также идеально подойдут к трикотажным жилетам, жакетам, джинсам.

Следует уделить внимание узлу. Он не должен быть слишком тугим или мягким. Заранее стоит обучиться мастерству завязывания аксессуара.

Узкие, прямые галстуки подходят для рубашек без пиджака и лучше вписываются в моду теплых сезонов.

Дело – в узле

Классический галстук 2017 года. Обязательно длинный, любой ширины. Худому мужчине прекрасно подойдет широкий вариант, а низкорослому – стандартный. Виндзор, который шире и длиннее, хорошо завязывать в одноименный узел. Такой аксессуар, как правило, имеет классический чёрный цвет.

Регат – вариант галстука с готовым фабричным узлом и застёжкой сзади. Его не нужно завязывать.

«Шесть и семь сложений» – модный галстук этого сезона без внутренней подкладки. Его толщина и плотность складывается из нескольких сложений.

Галстук-бабочка – такой вариант перестал быть исключительно праздничным. Актуальность набирают крупные, объёмные, фактурные аксессуары.

Пластрон – так называемый шотландский галстук, предназначенный для торжественных мероприятий. Он носится с жилетом. Скрепляется булавкой с жемчужной головкой. Изменения претерпевает вариант «шарпей», отличающийся своеобразными складками в области узла.

Цвета и оттенки аксессуара

Оттенок и цвет галстука всегда подбирается к гамме костюма и сорочки. Допускаются цвета одной палитры, однако модной тенденцией являются контрастные варианты. В нынешнем сезоне лидируют классические цвета: синий, черный, серый, коричневый. Любители ярких оттенков могут отдать предпочтение оттенкам красного и фиолетового. На подиумах представлено множество моделей голубого, сиреневого, оранжевого, коричневого цветов.

В этом году дизайнеры мировых подиумов позаботились о том, чтобы все фасоны галстука были представлены в изобилии необычных идей. В моде аксессуары с национальными мотивами и орнаментами. Востребованным вариантом является полоска, линии которой имеют право на различную величину и расположены под разными углами: по-диагонали, по-горизонтали, по-вертикали. Примером послужат галстуки фирм Calvin Klein, Kenneth Cole Reaction, Tommy Hilfiger, John Varvato и других брендов.

Ярким трендом 2017 года становятся модные мужские галстуки в клетку. Интерес направлен на шотландки, а также встречаются и шахматные мотивы, косые строчки и разные другие вариации. Законодатели такого течения моды – Cufflinks Inc., French Connection, Ted Baker.

Горох и мелкая крапинка обретают новую жизнь. Такие галстуки выглядят официально или фривольно. Все зависит от размера, расположения рисунка, цвета, материала. Яркий пример – аксессуар графитового цвета в чёрный горох, смотрится эффектно, сдержанно, современно. Представлен домом моды Dolce&Gabbana.

Восточные мотивы, орнаменты, абстракция создадут дерзкий, романтический образ. Среди известных брендов выделяются Versace, Ted Baker, S. Oliver. Например, дизайнер Vivienne Westwood представила публике эпатажную модель 2017 – галстук с изображением денежных купюр.

Некоторым кутюрье удалось объединить классический стиль и стиль панк в виде маленьких изображений черепов на традиционном чёрном фоне аксессуара.

Однотонные галстуки также не теряют своей актуальности. В данном направлении производители придерживаются спокойных тонов, особенно если речь идёт о тонких фасонах. Широкие представлены яркими оттенками, прекрасно подходящими для торжественных и неформальных встреч.

Галстук и гардероб

Нынешний сезон позволяет смело экспериментировать и комбинировать галстук с различными цветовыми гаммами и предметами гардероба. Главное, уместность и уверенность в своей неотразимости. Если вы боитесь экстравагантности, есть некоторые общие правила подбора галстука:

при выборе темного костюма и рубашки аксессуар подбирается контрастного светлого оттенка. Для тёмного костюма со светлой рубашкой подойдёт яркий, пёстрый аксессуар. Для светлого костюма с тёмной рубашкой подбирается аксессуар в тон костюму. Тёмный костюм с белой рубашкой сочетается с галстуком любого тона;

широкий конец в завязанном варианте должен быть спущенным на два сантиметра ниже верхнего края пряжки ремня. Ширина нижнего края зависит от ширины плеч и пиджака мужчины. Для крупных мужчин подойдут фасоны с шириной нижнего края от двенадцати сантиметров.

Правила существуют, чтобы их нарушали. От банального образа можно легко избавиться, сочетая различные фасоны, расцветки и принты. Безупречный стиль и вкус появляются только с опытом. Галстуки чёрного цвета – главный тренд уже многие годы. Такой вариант представлен в коллекциях всех дизайнерских домов.

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №49/393

Фото: Pixabay

Похожие статьи