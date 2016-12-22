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По показателям среднего дохода Чехия занимает 19 место

По показателям среднего дохода Чехия занимает 19 место

По показателям среднего дохода Чехия занимает 19 место

Как сообщил чешский департамент статистики, в среднем по странам ЕС годовая зарплата составляет 929 900 крон. За год среднестатистический чех зарабатывает 345 тыс. крон. Речь идёт о грубом доходе, из которого ещё отчисляются средства на социальное и медицинское страхование, после чего работнику останется в среднем 262 тысячи крон в год.

Чехия по показателям среднего дохода занимает в списке стран Европейского сообщества 19 позицию. Лучшие зарплаты у работников в Люксембурге. Их среднестатистическая годовая зарплата – 1,68 млн крон, в Дании – 1,52 млн крон, в Ирландии – 1,62 млн крон. В Болгарии этот показатель составляет 158 480 крон.

Фото: http://pribramsky.denik.cz/

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