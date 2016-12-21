Прежде чем сказать «нельзя»

Вам не приходило в голову, что многие ваши одноклассники, отличавшиеся образцовым поведением в детстве, особую карьеру не сделали? И часто наоборот – те, которые не отличались послушанием, сегодня неплохо устроились.

Что такое послушание, почему дети послушные – дети без детства и с проблемами в будущем помогла разобраться корреспонденту «Пражского телеграфа» Жанетта Тапехо – русский психолог, уже много лет практикующий в Праге.

Она убеждена, что послушание – это навязанная извне модель поведения, приводящая к обезличиванию и подавлению личности, детский комплекс, когда ребёнка калечат жёсткими установками «ты должен», «тебе нельзя» и им подобными.

«Послушание удобно для тоталитарных семей, когда у ребёнка нет права голоса, он лишён возможности высказывать свое мнение, – говорит психолог, – но это чревато. Когда человек вырастает, эта привычка молчать, плотно укореняясь в модели поведения человека, мешает ему отстаивать свои права и точку зрения. Он перекладывает решение вопросов на чужие плечи.

Как крадут детство у детей

Так почему у послушных детей нет детства? Потому что они не получают правильных сведений об окружающем мире. Детство — это время получения новой для человека информации об окружающей реальности, в которой ему предстоит жить, а послушание её искажает.

Сюда ещё стоит добавить особенность сегодняшней реалий, когда дети взрослеют очень быстро, и, будучи ещё детьми, они уже знают и понимают больше чем мы – взрослые, потому что им изначально предоставлено больше возможностей в познании окружающего мира, нежели нам в нашем детстве.

Нашим детям с раннего детства доступны современные технологии, которые позволяют им в ту же секунду получить необходимую информацию. У них очень быстрое мышление и восприятие, и это позволяет им легко осваивать всё новое, перемещаясь по жизни, как по своим любимым гаджетам: от одного приложения к другому, от одной игры к другой.

«Интернет и компьютер не только подтачивают здоровье вашего ребенка, но и формируют в нём личность с потребительским отношением к миру», – убеждена Жанетта Тапехо.

Из-за быстроты своего мышления наши дети упускают красоту мира, чувств и реальных отношений с людьми, предпочитая всему этому виртуальные миры и виртуальное общение.

Не способные созидать, они так и остаются инфантильными личностями, привыкшими к тому, что мир удовлетворяет все их потребности «по мановению волшебной палочки». И это в совокупности с жёстким послушанием, когда выход в «виртуальный мир» прописан в ежедневнике с позволения родителей – вечером, перед сном.

В чём преимущество непослушных

Моя соседка по загородному домику родила позднего ребенка, – рассказывает Жанетта. – Однажды я зашла к ним в гости. У них на участке вовсю кипела стройка, и полуторагодовалый малыш сидел на песчаной куче и лопаткой ел песок. И на мой возглас: «Смотри, он песок ест!», моя соседка невозмутимо ответила: «Пусть ест, если он ему вкусный».

Это пример непослушного ребенка, который в будущем сможет легко самостоятельно принимать важные для себя решения и быть успешным.

Есть некий мир, где ребёнок получает необходимые первичные навыки: подавать сигналы, ходить, говорить, самостоятельно принимать пищу. И он сам должен исследовать этот мир, в котором он будет жить. Этот опыт уникальный для каждой личности. Набил шишку – опыт, разбил колено – опыт. Заставляя ребёнка слушаться нас, мы забираем и насильственно уничтожаем данный природой дар исследователя.

«Приведу в пример ещё одну историю, – продолжает Жанетта Тапехо. – В одной интеллигентной семье родился мальчик. Его тянуло всё исследовать. В школе он хорошо учился и много читал. В подростковом возрасте у него появилось увлечение – археология. Родители радостно начали забрасывать своё чадо книгами, покупали дорогие иллюстрированные каталоги музеев мира. Как вы думаете, кем он стал? Археологом? Вовсе нет! Букет заболеваний от гиподинамии сделал его практически инвалидом, и он стал… правильно, библиотекарем».

Разрешите ему помогать вам

«Ой, у нас такой послушный и спокойный ребёнок», –умиляются родители, глядя на своё чадо. А другие, вытирая пот со лба, говорят: «А наш –прототип вечного двигателя, спать не уложишь». И у какого ребёнка больше шансов вырасти успешным?

Одна из составляющих успешности – это принятие самостоятельных решений. Умению принимать самостоятельные решения человек учится не в 18, а в возрасте 3-10 лет, когда решает помочь маме помыть посуду или подмести пол.

А что делает большинство родителей? Чаще всего не принимает помощи от маленького человечка. А ведь именно тогда ребёнок слышит от мамы «Я сама» и понимает, что помощь не требуется.

Но пройдет 5-10 лет, и мамины просьбы помочь воспримутся уже повзрослевшим ребенком (особенно в переходном возрасте) как посягательство на своё свободное время, ведь вы не научили его, что без его помощи жить невозможно. Маленькому человеку важно чувствовать себя значимым.

«Не делайте из ребёнка послушного робота, который видит мир вашими глазами и через современные гаджеты. Учите его видеть свой мир, любоваться красотой всего, что его окружает. Отдайте ему его детство, и тогда у него появится шанс на счастливое и успешное будущее», – советует психолог.

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №49/393

Фото: Pixabay

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