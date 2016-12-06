Прощай, СССР: Чехия избавляется от советского военного наследия

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Министерство обороны ЧР планирует массовую замену советской военной техники. Крупнейшее перевооружение в современной истории страны обойдётся государственному бюджету почти в полтриллиона крон.
Напомним, что основу боевой мощи Чехии составляет оружие и военная техника советского производства. В частности, в настоящее время на вооружении страны числятся 175 танков Т-72CZ, 257 БМП-1, 180 БМП-2, 29 OT-90 (чешская версия БМП-1), 44 OT-64SKOT (чешская версия советского БТР-60), а также самолёты Ан-26, Ту-154, Як-40 и вертолёты Ми-8, Ми-24В и Ми-35.
«Необходимо снижать зависимость от советской техники, срок эксплуатации которой во многих случаях достиг 30-40 лет», — заявил в интервью газете Hospodářské noviny министр обороны Мартин Стропницки. По его словам, процесс перевооружения должен завершиться до 2025 года, чтобы армия к тому моменту имела в своём распоряжении лучшие образцы современного оружия и техники.
Модернизацию чешской армии назвал главной задачей военного руководства страны и начальник генштаба ВС ЧР генерала Йозеф Бечварж. «Финансирование вооружённых сил увеличивается, и пришло время обновить устаревшие образцы вооружения и техники, — заявил генерал. — Необходимо реализовать проект полного перевооружения нашей механизированной бригады, а также провести закупку колёсных бронетранспортеров и продлить аренду сверхзвуковых истребителей «Грипен».
Обязательства торопят
Вместе с тем перевооружение проводится не только с целью замены старой советской техники, но и с учётом неспокойной внешнеполитической обстановки и международных обязательств, которые взяла на себя Чехия. ЧР, как известно, является членом Североатлантического альянса, руководство которого рекомендовало стране наращивать военный бюджет примерно на 2% ежегодно, однако до 2016 года реальное увеличение расходов на оборону страны составляло 1% в год.
В 2016 году оборонная статья госбюджета выросла на 4 млрд крон. Планируется, что в 2017 и 2018 гг. расходы на оборону увеличатся ещё на 8 млрд. Ожидается, что к 2020 году бюджет Минобороны достигнет 70 млрд крон или 1,4% ВВП.
Отметим, что в 2014-2015 гг. в соответствии с действующей программой развития Армии ЧР в распоряжение военных поступили новые винтовки, автоматы и пистолеты чешского производства, а также системы прицеливания, лазеры, гранатомёты и приборы дневного и ночного видения. До 2018 года будет приобретено ещё более 9700 штурмовых винтовок ČZ 805 Bren, почти 500 пистолетов-пулемётов Skorpion и более чем 7000 пистолетов ČZ 75 Phantom на общую сумму 1,25 миллиардов крон.
Армия нового поколения
В свою очередь, в рамках перевооружения наземных войск Чехия купит новые военные бронемашины, внедорожники, артиллерийские установки и вертолёты. По данным чешских СМИ, на эти цели будет выделено около 15 млрд крон, в том числе 2,25 млрд на приобретение 42 бронированных автомобилей, 9,3 млрд – на многоцелевые военные вертолёты, 3,1 млрд – на закупку радаров.
О том, какие новые виды вооружений придут на смену советским образцам, «Пражскому телеграфу» рассказали в редакции газеты Armádní noviny.
Pandur II 8×8
Pandur II – современная австрийская многоцелевая колёсная бронемашина, которая состоит на вооружении ряда европейских стран. Оснащена дизельными двигателями Cummins ISLe HPCR мощностью 335 кВт, автоматической шестиступенчатой трансмиссией, рулевым тормозом и независимой подвеской колёс.
Стальной несущий корпус толщиной от 3 до 5 мм имеет заострённую переднюю часть, в то время как задняя панель имеет ярко выраженный отрицательный наклон. По бокам броневика располагаются две двери для посадки бойцов (максимальная вместимость составляет 12 человек).
Машина оснащена 20-мм автоматической пушкой F2 и 7,62-мм пулемётом, а также двумя дымовыми гранатомётами. Pandur II в настоящее время предлагается в обоих конфигурациях 6×6 и 8×8, причём унификация между обоими вариантами достигает свыше 90%.
Embraer KC-390
Крупнейший самолёт бразильской авиастроительной компании нового поколения грузоподъёмностью до 23 тонн. Его основное назначение – транспортировка личного состава, военного снаряжения и других грузов, реализация спасательных операций и т.д. Главное преимущество KC-390 по сравнению с состоящими ныне на вооружении армии ЧР самолётами советского производства – низкие эксплуатационные расходы и гибкость при выполнении задач.
Практический потолок самолёта, оснащённого двумя турбовентиляторными двигателями типа V2500-E5 и Т-образным хвостовым оперением, составляет 11 тысяч метров, дальность полёта достигает 2400 км, максимальная скорость – 850 км/ч. Полезная нагрузка «бразильца» составляет 80 пассажиров, 64 десантника с вооружением, 74 раненых и 2 сопровождающих или 64 десантника, три бронемашины типа Humvee, вертолёт UH-60 Black Hawk или одна ББМ LAV-25.
Патрульный бронированный автомобиль Dingo 2 CZ
Полноприводный бронеавтомобиль Dingo 2 CZ обеспечивает экипажу из 8 человек защиту от огня ручного стрелкового оружия, осколков снарядов, противопехотных и противотанковых мин. Автомобиль способен развивать скорость до 90 км/ч и проехать на одном баке до 1000 км.
Dingo 2 CZ оснащён пулемётом калибра 7,62 мм и является аэротранспортабельным. В настоящее время состоит на вооружении нескольких европейских стран. Армия ЧР использовала данный бронеавтомобиль предыдущего поколения в ходе миссии ISAF (Международные силы содействия безопасности) в Афганистане.
Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы Arthur
Новинка, которая уже поступила в распоряжение чешской армии, была представлена на выставке IDET-2014. Речь идёт о мобильной РЛС прямоугольной формы размером 2,5×1,5 м, которая определяет координаты огневых позиций противника и места падения боеприпасов. Установка специально разработана для ВС ЧР; её особенностью является блок управления, который обеспечивает связь РЛС с национальной системой управления огнём полевой артиллерией.
Система, экипаж которой состоит из трёх человек (командир и два оператора), работает в трёх режимах – 20, 30 и 40 км и обладает высокой защищённостью от противорадиолокационных ракет. Время развертывания составляет около 6-8 минут. Помимо Чехии, станция состоит на вооружении около десятка европейских и азиатских стран. Цена одной установки превышает 50 миллионов крон.
Самоходные гаубицы Dana
В рамках программы переоснащения будут модернизированы и пятьдесят 152-миллиметровых самоходных гаубиц Dana. Первоначально планировалась покупка новых артиллерийских систем под стандарты NATO, однако из-за недостатка средств планы пришлось отложить. По предварительным данным, на гаубицы установят новую систему управления огнём, обновят баллистический компьютер, модернизируют подвеску и кабину системы.
Фото: Pixabay
Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №44/388
Владимир Викторович
07.01.2017 at 9:28 дп
Не такое оно уж и советское, если подразумевать под словом «советский» СоюзССР. Варшавский договор чехи обогатили собственным стрелковым оружием, артиллерийскими системами, средствами вычислительной техники.Учебно-тренировочные самолёты чего стоили, в самом прямом смысле окрыляя наших советских космонавтов и целую армию военных и гражданских летчиков. Чехословакия не была задворками прогресса, конструкторская мысль была очень даже передоваой, причём это не заслуга СССР или ОВД, историю можно начинать со времен разработки собственных рыцарских шлемов. Поэтому следует прежним устаревшим машинам сказать спасибо и по-доброму помахать вслед. Надеюсь, что вертолёты и кое-что ещё подлежат замене только на основании устаревания. Не желаю чехам позора времён развала СССР (т.е. конец 1970х а не 1991год) когда ко всем тогдашним социальным язвам, армия полностью подчинилась военной промышленности. — замена вертолёта Ми35, с другой стороны — уязвимость американского «абрамса» подозрительны.