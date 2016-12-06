Прощай, СССР: Чехия избавляется от советского военного наследия

Министерство обороны ЧР планирует массовую замену советской военной техники. Крупнейшее перевооружение в современной истории страны обойдётся государственному бюджету почти в полтриллиона крон.

Напомним, что основу боевой мощи Чехии составляет оружие и военная техника советского производства. В частности, в настоящее время на вооружении страны числятся 175 танков Т-72CZ, 257 БМП-1, 180 БМП-2, 29 OT-90 (чешская версия БМП-1), 44 OT-64SKOT (чешская версия советского БТР-60), а также самолёты Ан-26, Ту-154, Як-40 и вертолёты Ми-8, Ми-24В и Ми-35.

«Необходимо снижать зависимость от советской техники, срок эксплуатации которой во многих случаях достиг 30-40 лет», — заявил в интервью газете Hospodářské noviny министр обороны Мартин Стропницки. По его словам, процесс перевооружения должен завершиться до 2025 года, чтобы армия к тому моменту имела в своём распоряжении лучшие образцы современного оружия и техники.

Модернизацию чешской армии назвал главной задачей военного руководства страны и начальник генштаба ВС ЧР генерала Йозеф Бечварж. «Финансирование вооружённых сил увеличивается, и пришло время обновить устаревшие образцы вооружения и техники, — заявил генерал. — Необходимо реализовать проект полного перевооружения нашей механизированной бригады, а также провести закупку колёсных бронетранспортеров и продлить аренду сверхзвуковых истребителей «Грипен».

Обязательства торопят

Вместе с тем перевооружение проводится не только с целью замены старой советской техники, но и с учётом неспокойной внешнеполитической обстановки и международных обязательств, которые взяла на себя Чехия. ЧР, как известно, является членом Североатлантического альянса, руководство которого рекомендовало стране наращивать военный бюджет примерно на 2% ежегодно, однако до 2016 года реальное увеличение расходов на оборону страны составляло 1% в год.

В 2016 году оборонная статья госбюджета выросла на 4 млрд крон. Планируется, что в 2017 и 2018 гг. расходы на оборону увеличатся ещё на 8 млрд. Ожидается, что к 2020 году бюджет Минобороны достигнет 70 млрд крон или 1,4% ВВП.

Отметим, что в 2014-2015 гг. в соответствии с действующей программой развития Армии ЧР в распоряжение военных поступили новые винтовки, автоматы и пистолеты чешского производства, а также системы прицеливания, лазеры, гранатомёты и приборы дневного и ночного видения. До 2018 года будет приобретено ещё более 9700 штурмовых винтовок ČZ 805 Bren, почти 500 пистолетов-пулемётов Skorpion и более чем 7000 пистолетов ČZ 75 Phantom на общую сумму 1,25 миллиардов крон.

Армия нового поколения

В свою очередь, в рамках перевооружения наземных войск Чехия купит новые военные бронемашины, внедорожники, артиллерийские установки и вертолёты. По данным чешских СМИ, на эти цели будет выделено около 15 млрд крон, в том числе 2,25 млрд на приобретение 42 бронированных автомобилей, 9,3 млрд – на многоцелевые военные вертолёты, 3,1 млрд – на закупку радаров.

О том, какие новые виды вооружений придут на смену советским образцам, «Пражскому телеграфу» рассказали в редакции газеты Armádní noviny.

Pandur II 8×8

Pandur II – современная австрийская многоцелевая колёсная бронемашина, которая состоит на вооружении ряда европейских стран. Оснащена дизельными двигателями Cummins ISLe HPCR мощностью 335 кВт, автоматической шестиступенчатой трансмиссией, рулевым тормозом и независимой подвеской колёс.

Стальной несущий корпус толщиной от 3 до 5 мм имеет заострённую переднюю часть, в то время как задняя панель имеет ярко выраженный отрицательный наклон. По бокам броневика располагаются две двери для посадки бойцов (максимальная вместимость составляет 12 человек).

Машина оснащена 20-мм автоматической пушкой F2 и 7,62-мм пулемётом, а также двумя дымовыми гранатомётами. Pandur II в настоящее время предлагается в обоих конфигурациях 6×6 и 8×8, причём унификация между обоими вариантами достигает свыше 90%.

Embraer KC-390

Крупнейший самолёт бразильской авиастроительной компании нового поколения грузоподъёмностью до 23 тонн. Его основное назначение – транспортировка личного состава, военного снаряжения и других грузов, реализация спасательных операций и т.д. Главное преимущество KC-390 по сравнению с состоящими ныне на вооружении армии ЧР самолётами советского производства – низкие эксплуатационные расходы и гибкость при выполнении задач.

Практический потолок самолёта, оснащённого двумя турбовентиляторными двигателями типа V2500-E5 и Т-образным хвостовым оперением, составляет 11 тысяч метров, дальность полёта достигает 2400 км, максимальная скорость – 850 км/ч. Полезная нагрузка «бразильца» составляет 80 пассажиров, 64 десантника с вооружением, 74 раненых и 2 сопровождающих или 64 десантника, три бронемашины типа Humvee, вертолёт UH-60 Black Hawk или одна ББМ LAV-25.

Патрульный бронированный автомобиль Dingo 2 CZ

Полноприводный бронеавтомобиль Dingo 2 CZ обеспечивает экипажу из 8 человек защиту от огня ручного стрелкового оружия, осколков снарядов, противопехотных и противотанковых мин. Автомобиль способен развивать скорость до 90 км/ч и проехать на одном баке до 1000 км.

Dingo 2 CZ оснащён пулемётом калибра 7,62 мм и является аэротранспортабельным. В настоящее время состоит на вооружении нескольких европейских стран. Армия ЧР использовала данный бронеавтомобиль предыдущего поколения в ходе миссии ISAF (Международные силы содействия безопасности) в Афганистане.

Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы Arthur

Новинка, которая уже поступила в распоряжение чешской армии, была представлена на выставке IDET-2014. Речь идёт о мобильной РЛС прямоугольной формы размером 2,5×1,5 м, которая определяет координаты огневых позиций противника и места падения боеприпасов. Установка специально разработана для ВС ЧР; её особенностью является блок управления, который обеспечивает связь РЛС с национальной системой управления огнём полевой артиллерией.

Система, экипаж которой состоит из трёх человек (командир и два оператора), работает в трёх режимах – 20, 30 и 40 км и обладает высокой защищённостью от противорадиолокационных ракет. Время развертывания составляет около 6-8 минут. Помимо Чехии, станция состоит на вооружении около десятка европейских и азиатских стран. Цена одной установки превышает 50 миллионов крон.

Самоходные гаубицы Dana

В рамках программы переоснащения будут модернизированы и пятьдесят 152-миллиметровых самоходных гаубиц Dana. Первоначально планировалась покупка новых артиллерийских систем под стандарты NATO, однако из-за недостатка средств планы пришлось отложить. По предварительным данным, на гаубицы установят новую систему управления огнём, обновят баллистический компьютер, модернизируют подвеску и кабину системы.

Фото: Pixabay

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №44/388

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