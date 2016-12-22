Рождество в зоопарке

В этом году на рождественские праздники в Пражском зоопарке посетителей и животных будет ждать интересное предложение. На Рождество зоопарк подготовил небольшие подарки для детей, разнообразную программа рождественского кормления животных, различные упражнения с тюленями и т.д. В другие праздничные дни подарки достанутся и орангутангам, белые медведи получат мороженое, гориллы новые головоломки и многое другое.

Билеты в зоопарк в рождество можно будет приобрести до 14:00 (ареал и павильоны будут открыты до 16:00). Пражский зоопарк также приготовил сюрпризы специально для детей до 15 лет. В этот день для них вход в зоопарк будет стоить всего 1 крону и у входа их будут ждать небольшие подарки. Другие посетители могут насладиться насыщенной родественской программой, в этот день они могут также принести подарки животным (овощи, фрукты и печенье, которые можно будет оставит у главного входа). Подробную программу можно найти на сайте Пражского зоопарка.

Фото: Wikipedie, Автор: Matěj Baťha