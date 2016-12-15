Слушать подано

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Чешские законодатели в первом чтении приняли законопроект о расширении полномочий военной разведки для противодействия угрозам информационной безопасности. Депутаты уверены, что это позволит эффективнее противостоять террористическим угрозам, эксперты предупреждают об угрозе вторжения в частную жизнь граждан.
Инициатором законопроекта выступило Министерство обороны ЧР. «Целью представленного документа является наделение военной разведки новыми функциями в целях обеспечения кибернетической защиты Чешской Республики», – говорится в тексте.
Согласно тексту законопроекта, опубликованном на официальном сайте Минобороны, военная разведка получит право на:
Закон также обяжет всех интернет-провайдеров и операторов мобильной связи подключить к своим сетям специальные «чёрные ящики», которые им предоставят спецслужбы. Через эти устройства будут проходить все электронные письма, СМС-сообщения, онлайн-переписка и информация о посещениях веб-сайтов. На обработку этих данных разведка ежегодно будет получать из бюджета около 300 млн крон.
В «обозримой перспективе» планируется создание нового центра по слежке за интернет-активностью пользователей, но речи о тотальном контроле за онлайн-перепиской не идёт. Новая система должна будет «мониторить» интернет-трафик на предмет подозрительной активности, что не требует разрешения суда, уверяют в оборонном ведомстве.
Детально спецслужбы будут изучать только тех пользователей, которых программа сочтёт потенциальной угрозой. А для этого уже потребуется судебное постановление.
Прения сторон
Минобороны объяснило необходимость принятия закона обеспечением более высокого уровня безопасности граждан. «Благодаря этому разведка будет способна вовремя реагировать на внешние и внутренние угрозы, а также своевременно получать информацию, анализ которой поможет в борьбе с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения», – говорится в ответе ведомства на запрос «Пражского телеграфа».
Представители ведомства указали на то, что попытались заполнить пробел в чешском законодательстве, где до настоящего времени отсутствовали положения о необходимости киберзащиты чешского виртуального пространства. По их мнению, в настоящее время ему угрожают не только криминальные структуры и хакеры, но и иностранные враждебные шпионы. Кроме того, в военное время «киберпространство приобретает особое значение и становится пятым измерением, в котором происходят ключевые сражения».
В правительстве также считают, что настало время создавать «киберармию», чтобы защищать страну на интернет-фронте. Ранее важность этого направления признали в НАТО.
В свою очередь, критики законопроекта считают, что расширение полномочий внешней разведки может привести к ущемлению прав и свобод граждан. Бессмысленным, в частности, назвал законопроект Даниэл Корте, член партии TOP 09, по мнению которого он является «очередным кирпичиком в строительство полицейского государства в Чехии».
«Законопроект указывает цифровую безграмотность всей чешской структуры власти. Интернетом и компьютерами сегодня пользуется практически каждый. Таким образом, расширение полномочий военной разведки касается нас всех. В интересах законопослушных граждан необходимо добиться включения в законопроект мер, которые предотвратят злоупотребление полномочиями и помогут призвать к ответственности нарушителей», – вторит Корте председатель Пиратской партии Иван Бартош.
В отличие от политиков, работники спецслужб высказываются менее категорично. Среди них экс-глава Управления по внешним связям и информации (Úřad pro zahraniční styky a informace) – службы внешней разведки Чешской Республики Карел Рандак.
«Полагаю, что это своевременная и необходимая мера. Вести слежку и осуществлять прослушивание на территории собственной страны имеют право службы внешней разведки во многих странах мира, в том числе на Западе, – заявил информсерверу novinky.cz Рандак. – Вместе с тем крайне важно обеспечить должный контроль её деятельности со стороны государственной власти, например, депутатов и экспертов, которые получат полный доступ ко всем материалам и смогут оценить законность использования спецсредств».
Подобного мнения придерживается и бывший глава военной разведки ЧР Андор Шандор. «В распоряжении правоохранительных органов и спецслужб уже имеются программы, которые способны на большее, чем известно обществу. Это факт. Но по моему опыту их использование происходит исключительно с разрешения суда, которое выдаётся только в особо важных случаях, когда речь идёт в том числе о национальных интересах. Если кого-то не устраивает текущее положение дел, они могут добиться изменения законодательства, однако я не уверен, что это приведёт к повышению безопасности », – заявил Шандор «Пражскому телеграфу».
Экспертное мнение
Специалисты в сфере информационной безопасности раскритиковали законопроект за то, что он содержит минимум подробностей и прописан лишь в общих чертах. Также неясно, как решить вопрос хранения столь большого количества информации.
«Чем больший объём информации спецслужбы собираются хранить, тем конкретней закон должен определять состав данных, цели и способ их дальнейшей обработки. Однако в данном случае документ не устанавливает практически никаких правил», – заявил Мартин Петерка, исполнительный директор компании CZ.NIC, крупнейшего чешского регистратора доменных имён.
Шарка Штулова из ICT-союза, который объединяет IT-компании, провайдеров и мобильных операторов, подчеркнула, что законопроект не учитывает того, насколько стремительно развивается область шифрования данных в сети. «Также текст содержит много противоречий. В частности, он разрешает военной разведке вмешиваться в работу сетевых операторов, в результате чего разведчики смогут посылать фальшивые сообщения и даже блокировать передачу информации. Таким образом, операторы уже не смогут полностью гарантировать тайну переписки клиентов», – пояснила она.
Политологи говорят о том, что рост влияния спецслужб может стать серьёзной проблемой для политического будущего страны. «Возможность прослушать любого гражданина, в том числе политика, может исказить процесс политического согласования и спровоцировать противников к ответным шагам, например, к поиску компрометирующего материала. Всё это может привести к радикализации политической сцены и повышению популярности маргинальных, ксенофобских и реакционных политических сил», – уверен политолог Йиржи Долежал.
Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №47/391
Фото: Pixabay
Альберт
16.12.2016 at 2:21 дп
Очень положительный и своевременный Закон! Каждая страна обязана защищать свою безопасность, а потому контроль спецслужб правильный. Если бы Америка своевременно проводила внутренний контроль за муслимским движением, не было бы, террористического акта 11 сентябрям. Честным людям нечево боятся и в этом нет никаких ущемлений прав человека — ЭТО Влада-государство Защищает меня! Так, почему Я, должен на это сердится? А тем кто недоволен, наверно есть что скрывать… Даже, если при прослушке разговора нужно чтобы включалась запись при «контрольных словах» из сленга террористов не смотря на разные языки ибо это будет предотвращать планируемые преступления и террористические акты. Под невинным женской закрытой одеждой может скрыватся потенциальный-преступник, а потому все закрытие лица под «чадрой» или другим названием НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В КУЛЬТУРНОЙ ЕВРОПЕ !!! Когда турист прилетает в мусульманские страны -женщин и мужчин из Европы и Америки заставляют Уважать мусульманские традиции. А МУСУЛЬМАНЕ ПРИЛЕТАЮЩИЕ В ЕВРОПУ -ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ МЕСТНЫЕ ЧЕШСКИЕ!! Французские! Европейские ТРАДИЦИИ!!! НЕ НАВЯЗЫВАТЬ СВОИ МУСУЛЬМАНСКИЕ ПРИВЫЧКИ В ЕВРОПЕ !!! В Европе свои Католические! Протестанские! Христианские! ВЕКОВЫЕ Традиции, КОТОРЫЕ Туристы и Мигранты ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ !!! В Европе миролюбивые страны -они готовы принимать гостей, но НЕХОТЯТ МЕНЯТЬ СВОИ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ!!! УВАЖАЙТЕ МЕСТНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИИ -господа туристы и мигранты из мусульманских стран.