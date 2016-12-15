Слушать подано

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Чешские законодатели в первом чтении приняли законопроект о расширении полномочий военной разведки для противодействия угрозам информационной безопасности. Депутаты уверены, что это позволит эффективнее противостоять террористическим угрозам, эксперты предупреждают об угрозе вторжения в частную жизнь граждан.

Инициатором законопроекта выступило Министерство обороны ЧР. «Целью представленного документа является наделение военной разведки новыми функциями в целях обеспечения кибернетической защиты Чешской Республики», – говорится в тексте.

Согласно тексту законопроекта, опубликованном на официальном сайте Минобороны, военная разведка получит право на:

прослушку и изменение конфигурации сетевого трафика;

взлом компьютеров и извлечение необходимых данных;

изменение или удаление данных с компьютеров;

вывод компьютеров или сети из строя;

получение контроля над компьютером или сетью.

Закон также обяжет всех интернет-провайдеров и операторов мобильной связи подключить к своим сетям специальные «чёрные ящики», которые им предоставят спецслужбы. Через эти устройства будут проходить все электронные письма, СМС-сообщения, онлайн-переписка и информация о посещениях веб-сайтов. На обработку этих данных разведка ежегодно будет получать из бюджета около 300 млн крон.

В «обозримой перспективе» планируется создание нового центра по слежке за интернет-активностью пользователей, но речи о тотальном контроле за онлайн-перепиской не идёт. Новая система должна будет «мониторить» интернет-трафик на предмет подозрительной активности, что не требует разрешения суда, уверяют в оборонном ведомстве.

Детально спецслужбы будут изучать только тех пользователей, которых программа сочтёт потенциальной угрозой. А для этого уже потребуется судебное постановление.

Прения сторон

Минобороны объяснило необходимость принятия закона обеспечением более высокого уровня безопасности граждан. «Благодаря этому разведка будет способна вовремя реагировать на внешние и внутренние угрозы, а также своевременно получать информацию, анализ которой поможет в борьбе с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения», – говорится в ответе ведомства на запрос «Пражского телеграфа».

Представители ведомства указали на то, что попытались заполнить пробел в чешском законодательстве, где до настоящего времени отсутствовали положения о необходимости киберзащиты чешского виртуального пространства. По их мнению, в настоящее время ему угрожают не только криминальные структуры и хакеры, но и иностранные враждебные шпионы. Кроме того, в военное время «киберпространство приобретает особое значение и становится пятым измерением, в котором происходят ключевые сражения».

В правительстве также считают, что настало время создавать «киберармию», чтобы защищать страну на интернет-фронте. Ранее важность этого направления признали в НАТО.

В свою очередь, критики законопроекта считают, что расширение полномочий внешней разведки может привести к ущемлению прав и свобод граждан. Бессмысленным, в частности, назвал законопроект Даниэл Корте, член партии TOP 09, по мнению которого он является «очередным кирпичиком в строительство полицейского государства в Чехии».

«Законопроект указывает цифровую безграмотность всей чешской структуры власти. Интернетом и компьютерами сегодня пользуется практически каждый. Таким образом, расширение полномочий военной разведки касается нас всех. В интересах законопослушных граждан необходимо добиться включения в законопроект мер, которые предотвратят злоупотребление полномочиями и помогут призвать к ответственности нарушителей», – вторит Корте председатель Пиратской партии Иван Бартош.

В отличие от политиков, работники спецслужб высказываются менее категорично. Среди них экс-глава Управления по внешним связям и информации (Úřad pro zahraniční styky a informace) – службы внешней разведки Чешской Республики Карел Рандак.

«Полагаю, что это своевременная и необходимая мера. Вести слежку и осуществлять прослушивание на территории собственной страны имеют право службы внешней разведки во многих странах мира, в том числе на Западе, – заявил информсерверу novinky.cz Рандак. – Вместе с тем крайне важно обеспечить должный контроль её деятельности со стороны государственной власти, например, депутатов и экспертов, которые получат полный доступ ко всем материалам и смогут оценить законность использования спецсредств».

Подобного мнения придерживается и бывший глава военной разведки ЧР Андор Шандор. «В распоряжении правоохранительных органов и спецслужб уже имеются программы, которые способны на большее, чем известно обществу. Это факт. Но по моему опыту их использование происходит исключительно с разрешения суда, которое выдаётся только в особо важных случаях, когда речь идёт в том числе о национальных интересах. Если кого-то не устраивает текущее положение дел, они могут добиться изменения законодательства, однако я не уверен, что это приведёт к повышению безопасности », – заявил Шандор «Пражскому телеграфу».

Экспертное мнение

Специалисты в сфере информационной безопасности раскритиковали законопроект за то, что он содержит минимум подробностей и прописан лишь в общих чертах. Также неясно, как решить вопрос хранения столь большого количества информации.

«Чем больший объём информации спецслужбы собираются хранить, тем конкретней закон должен определять состав данных, цели и способ их дальнейшей обработки. Однако в данном случае документ не устанавливает практически никаких правил», – заявил Мартин Петерка, исполнительный директор компании CZ.NIC, крупнейшего чешского регистратора доменных имён.

Шарка Штулова из ICT-союза, который объединяет IT-компании, провайдеров и мобильных операторов, подчеркнула, что законопроект не учитывает того, насколько стремительно развивается область шифрования данных в сети. «Также текст содержит много противоречий. В частности, он разрешает военной разведке вмешиваться в работу сетевых операторов, в результате чего разведчики смогут посылать фальшивые сообщения и даже блокировать передачу информации. Таким образом, операторы уже не смогут полностью гарантировать тайну переписки клиентов», – пояснила она.

Политологи говорят о том, что рост влияния спецслужб может стать серьёзной проблемой для политического будущего страны. «Возможность прослушать любого гражданина, в том числе политика, может исказить процесс политического согласования и спровоцировать противников к ответным шагам, например, к поиску компрометирующего материала. Всё это может привести к радикализации политической сцены и повышению популярности маргинальных, ксенофобских и реакционных политических сил», – уверен политолог Йиржи Долежал.

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №47/391

Фото: Pixabay