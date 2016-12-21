Туристы унесли прибыль

Знаменитый город-курорт Карловы Вары с трудом справляется с последствиями снижения турпотока из России. Пока власти города работают над антикризисными планами, местные предприниматели пытаются выжить в новой для себя реальности.

Русские в Карловых Варах жили и отдыхали с VIII века, но никогда их тут не было так много, как в новом столетии. Половина города была в буквальном смысле выкуплена русскими, а туристический поток состоял на 70% из российских туристов.

Но после 2014 года всё резко изменилось. По данным Ассоциация туроператоров России, за первые девять месяцев 2016 года Чехию посетило на 47 тыс. россиян меньше, чем годом ранее, который тоже показал спад. Более того, чешские туристические компании и отели на главных туристических направлениях, а также национальные авиаперевозчики уверены в том, что эти цифры занижены.

В частности, представитель Ассоциации чешских турбюро и агентств Катержина Петршичкова сообщила, что сокращение турпотока из России достигло почти 30%. «По статистике, которую мы ведём, число российских туристов, посетивших в этом году Чехию, сократилось примерно на треть. Это особенно почувствовали на себе Прага, Южноморавский край, а также Карловы Вары, которые были традиционно наиболее популярны у россиян», – отметила Петршичкова.

По её словам, в Чешскую Республику продолжают приезжать состоятельные россияне, чего не скажешь о среднем классе, представители которого испытывают финансовые трудности: «И если в Праге, куда стекаются гости со всего мира, отсутствие русской речи не так заметно, то в Карловых Варах её исчезновение куда более ощутимо».

Конец русской эры

Сфера недвижимости города-курорта, пожалуй, больше всего пострадала в результате сокращения российского турпотока. Ещё два года назад покупка недвижимости в Карловых Варах было исключительно чешским и русским делом. Хотя рядом была и Германия, и Словакия, и Польша, большинство клиентов у местных риелторов составляли чехи, россияне, украинцы. Покупка недвижимости привлекала их из-за выгодного географического положения и схожести языков.

Ажиотажный спрос привёл к тому, что цены на местное жильё достигли астрономических по чешским меркам высот. Небольшие апартаменты сейчас стоят от 35-40 тыс. евро за 30-50-метровую квартиру. А средняя цена квадратного метра в Карловых Варах почти такая же, как в Праге, и составляет 1-2 тыс. евро.

Раньше цена не была камнем преткновения, но теперь русскоязычные вывески «квартиры на продажу» можно встретить всюду. По оценкам экономиста Ивана Жикеша, более половины квартир в новостройках пустует, хотя это и не мешает реализации новых девелоперских проектов, например, многоэтажного дома на восточном выезде из города.

Эти слова подтверждает представитель местного агентства недвижимости. На условиях анонимности он рассказал «Пражскому телеграфу», что 2015 год стал для его компании с точки зрения продаж худшим в истории. «Цены не отвечают реальной стоимости жилья. Разница достигает 30%, 40%, даже 50%. Совсем недавно за 8 млн была продана квартира, которую владелец оценивал в 23 млн крон», – отметил он.

Не лучше обстоят дела в сфере торговли. Владельцы магазинов говорят о значительном падении выручки, которая достигает нескольких десятков процентов. По официальным данным, которые приводит Инфоцентр Карловы Вары, объёмы розничной торговли в городе в 2015 году сократились на 7%.

Жалуются на снижение турпотока из России и представители гостиничного бизнеса. В августе 2016 года была занята лишь половина городского номерного фонда, несмотря на то, что цены на проживание значительно снизились. В пансионах экономкласса теперь можно снять двухместный номер за 20-40 евро в сутки.

В гостинице «Термал» аналогичный номер обойдётся в 100 евро с небольшим. Ночь в «Империале», бывшем заповеднике советских интуристов, номер стоит 140 евро, а самый грандиозный карловарский гранд-отель Пупп (Pupp), прославившийся в фильме «Казино Рояль» предлагает комнаты от 165 евро за двухместный номер до 1640 евро за президентский сьют.

Исход россиян привёл к сокращению авиарейсов в карловарском аэропорту и снижению пассажиропотока более чем на 70%. От некогда оживлённого авиасообщения с Россией сейчас остался только рейс Карловы Вары – Москва, который выполняется два раза в неделю.

В ожидании светлого завтра

Местные власти признают, что ситуация сложная. «Но паниковать никто не собирается. Да, золотая эпоха лёгких русских денег закончилась, теперь наступает тяжёлая пора переосмысления и трансформации всей экономики города», – сказал в интервью изданию iDnes.cz мэр Карловых Вар Петр Кулганек.

Пережить и преодолеть нынешний кризис возможно за счёт привлечения туристов из других стран, утверждает он. Среди приоритетных направлений развития он выделил рекламу на внутричешском рынке, а также в Израиле, Германии и бывших республиках СССР.

Эксперты в свою очередь приветствуют планы карловарских властей, но указывают на то, что не стоит ожидать быстрой отдачи. «Нишу» русских пытаются заполнить немцами, китайцами, американцами и чехами. Но только граждане России тратили в городе огромные деньги, а никто другой этого не делает. Кроме того, русские приезжали отдыхать на длительный срок – 2, 3, а то и 4 недели, а не на пару дней», –отметила экономист пражской Высшей школы экономики Марцела Кантова.

«Всё это должны учитывать чиновники и предприниматели. Предыдущая модель экономического развития оказалась неустойчивой, теперь рынок должен очиститься, адаптироваться к новым условиям. Город выиграет от того, что он не будет зависеть от происходящего в отдельно взятой стране, но жителям нужно набраться терпения. Перестройка продлится не один год», – предупреждает Кантова.

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №49/393

Фото: Pixabay

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