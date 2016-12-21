В ожидании года Огненной Птицы

Вот-вот – и всех охватит предновогоднее безумие, но откладывать в этом году подготовку к празднику нежелательно: год Огненного Петуха особый – огненная птица не одобряет легкомыслия и суеты.

Выбор новогоднего наряда, пожалуй, самая приятная часть подготовки к Новому году. Делайте это продуманно и не спеша, с чувством, толком – и вы будете блистать на празднике.

Образ хищника отменяется

Может быть, вы собираетесь отмечать праздник на природе или в ресторане, а может быть, дома, в тесном кругу друзей и родных. Для каждого из этих случаев внешний вид должен быть соответствующий. Всё зависит от вкуса и предпочтений, однако не стоит забывать, что в этом наряде вам нужно будет провести всю ночь – подумайте о его удобстве.

Для празднования 2017 года дизайнеры рекомендуют отложить скучные повседневные наряды: смело наряжайтесь в шикарные вечерние платья с открытой спиной и плечами всех оттенков красного, оранжевого и жёлтого.

Чтоб не разгневать символ года, не стоит в своём наряде напоминать хищника, а также не стоит дополнять свой образ аксессуарами из кожи рептилий. Модными расцветками являются принты в стиле этно и поп-арт с применением графических и флористических узоров. Дополнить свой образ можно с помощью броских аксессуаров больших размеров.

Причёска и макияж должны подчёркивать естественную красоту, а не скрывать её. В качестве праздничной прически можно выбрать укладку с крупными локонами, необычные плетения, а также хвосты, всё зависит от выбранного наряда.

От мужчин в новогоднюю ночь никто не требует строгий официальныйц стиль. Достаточно соответствовать своей спутнице, которая задачу затмить окружающих бурёт, как правило на себя. При этом, чтобы не огорчить красавца Огненного петуха, не стоит наряжаться совсем уж по-домашнему.

Берёмся за форму

Оставшийся месяц – достаточный запас времени для того чтобы привести себя в форму, и к Новому году порадовать себя и окружающих сногсшибательной фигурой. Главное – суметь себя настроить на регулярные занятия в зале. Уже через две недели регулярных занятий результат будет налицо. Но помните, что изнурять себя диетой накануне праздника – это способ испортить настроение в предпраздничные дни и себе, и близким, которые вас любят такой, какая вы есть.

Покупать новогодние подарки для близких людей – ещё одно из самых приятных занятий в процессе подготовки к Новому году. Но когда в спешке бегаешь по магазинам накануне праздника, фантазия испаряется, и. в результате приходится покупать банальные сувениры и скучные подарки. В магазинах уже трудно сосредоточиться, нескончаемые толпы покупателей не дают возможность собраться с мыслями.

Упаковывая подарки самостоятельно, вы вкладываете в них частичку себя, и близкие обязательно оценят такие старания. Заблаговременная подготовка к Новому году позволит выбрать хорошие подарки, создаст вам соответствующее настроение и оправдает ожидания близких, потому что кто, как не вы, знаете, о чём они мечтают.

Создайте атмосферу

Ёлка или хотя бы нарядные хвойные ветки – не только непременный ежегодный атрибут, но в этот год она приветствуется особо. Вместе с огоньками, шарами или лентами она порадует Огненную птицу. Атмосфере этого года прекрасно соответствуют золотая или красная мишура, а интерьеру она добавит элегантности.

На кресла и на диван можно положить мягкие яркие подушки. Но всё же решить, что станет доминантой комнаты и подо что будет «играть» всё остальное – это дело вашей фантазии. Яркие жёлто-красные яблоки, разложенные в вазах в комнате станут тоже дополнительным аккордом в композиции.

Если кто-то из знакомых вам уже поспешил подарить символ года – фигурку петушка, то ёе вполне можно использовать вместо звезды на верхушке ёлки. Кстати, при покупке подарков и сувениров имейте ввиду, что в результате опросов именно символы года оказываются лидерами в списке ненужных подарков.

Помимо антуража, стоит уделить внимание оформлению праздничного новогоднего стола. Заранее нужно купить красивую тематическую скатерть, салфетки и свечи в новогодних подсвечниках. Они могут стать главным акцентом праздничного стола. Льняные или хлопковые салфетки можно украсить золотистыми или красными ленточками.

Традицией является присутствие угощения для символа года – на середину стола можно поставить небольшой глиняный или стеклянный горшочек с раскрашенными в разные цветами зерном и орешками, чтоб Петух был полностью задобрен.

Как встречать год Петуха

Встречать новый год Петуха астрологи рекомендуют в кругу семьи и друзей, ведь петух – птица семейная. Шумная компания поспособствует веселью и активности праздника, а вот улетать в далёкие страны для празднования Нового года не рекомендуется – ведь и петуху дальние перелёты не присущи.

Разнообразить стол можно овощными салатами с зеленью. Поскольку петух – птица травоядная, мясо птицы лучше исключить из меню – оно должно быть, но в умеренном количестве. Например, можно приготовить тонкую нарезку из мяса птицы, либо уложить её на бутерброды с добавлением овощей.

На этот Новый год на праздничном столе приветствуется вегетарианская еда. Чем больше овощей и фруктов, тем лучше. В корзинку или вазу с фруктами помимо привычных фруктов можно поместить ещё киви, манго и папайю.

Домашняя горячая выпечка будет очень кстати, например, хлеб, кексы, профитроли, пирожки и т.д.

Из напитков актуальны будут лёгкие коктейли – аперитивы, которые дословно переводятся как «петушиный хвост». Поэтому в качестве аперитива подойдут вино, наливка, ликер, глинтвейн и вермут.

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №49/393

Фото: Pixabay