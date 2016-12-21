Вид на бизнес

Начинающие предприниматели в Чешской Республике могут получить от правительства безвозвратную субсидию на начало бизнеса. Это касается и людей с ВНЖ.

В рамках политики по борьбе с безработицей в чешских землях функционирует финансовая мера по выплате субсидий, предназначенных для начала самостоятельной предпринимательской деятельности. Программа осуществляется департаментом труда (Úřad práce). Её официальное название – SÚPM SVČ (příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa — samostatná výdělečná činnost). Программа исходит из предпосылки о том, что, если человек не находит работу, он может заняться самостоятельным предпринимательством, т.е. фактически обеспечить рабочее место себе самому. При этом сумма, на которую может рассчитывать проситель субсидии, равняется четырехкратной средней чешской зарплате, выплаченной с январь по сентябрь предыдущего года. Каждый год этот показатель меняется. Порой размер субсидии может достигать отметки в 100 000 крон.

На равных условиях

Консультант департамента труда на вопрос корреспондента ПТ о том, может ли человек, обладающий ВНЖ (trvalý pobyt) в Чешской Республике, обращаться за дотацией, ответил утвердительно. «Люди, проживающие в Чехии с визой такого типа, формально классифицируются как граждане страны, а потому они вполне могут участвовать в программе субсидирования наравне с остальным», – сказал чиновник. При этом он отметил, что процедура подачи заявлений на выдачу дотации является одинаковой для всех. Иными словами, человек, имеющий вид на жительство в Чешской Республике, но не обладающий чешским гражданством, должен будет пройти те же формальные процедуры, что и гражданин Чехии.

Что касается обладателей другого типа визы, то некоторые из них могут столкнуться со сложностями. Так, обладатели разрешения на долгосрочное пребывание (dlouhodobý pobyt) могут столкнуться со сложностями, если они также захотят подать заявление на получение дотации. «С людьми, обладающими разрешением на долговременное пребывание, могут возникнуть осложнения, потому что такие визы всегда выдаются за какой-то конкретной целью и на определенный срок, с ними ситуация другая и рассматривается индивидуально», – пояснил консультант департамента труда.

Каждому своё

В каждом округе, в зависимости от местного состояния рынка труда и уровня безработицы, условия выдачи дотаций и их размер имеют свои особенности. Процедура подачи заявления на получение пособия, соответственно, может варьироваться в отдельных районах (каждое местное управление Министерства труда, как правило, помещает информацию об этом на своем веб-сайте). Однако в целом весь процесс сводится к тому, что в местное управление необходимо предоставить базовой набор документов (как правило, это список из 7 наименований).

Пунктом номер один в этом списке является бизнес-план (так называемый podnikatelský záměr). Грубо говоря, это такое мотивационное письмо на уровень выше, в котором надо рассказать о себе и о своём предыдущем предпринимательском опыте, предоставить анализ рыночной ситуации и возможных рисков, а также объяснить причины, по которым именно этот бизнес-проект может быть полезен в конкретном регионе. Последнее является самым важным критерием, поскольку сама по себе инициатива SÚPM SVČ задумывалась как инструмент по стимулированию предпринимательской деятельности и борьбе с безработицей. Именно поэтому чиновникам из Министерства труда необходимо быть уверенными в том, что планируемое предприятие будет конкурентоспособным и сможет функционировать в долгосрочной перспективе, добавляя на трудовой рынок рабочие места.

Далее необходимо представить подробный финансовый план, в котором нужно будет точно указать сумму запрошенной субсидии, а также подробно расписать, на что и как планируется тратить деньги. К этому же необходимо принести выписку из Предпринимательского регистра (živnostenský rejstřík), которая может быть полезной, даже если ранее человек занимался небольшим или «случайным» бизнесом. К прочим формальностям относятся подтверждение о надлежащем состоянии здоровья (potvrzení o zdravotním stavu) – оно получается у доктора; подтверждение об отсутствии долгов перед государством (potvrzení o bezdlužnosti), куда относятся также непогашенные налоги. Наконец, нужно будет предоставить справку о состоянии банковского счёта (doklad o zřízení účtu).

Отчитываться придётся

Следует сказать, что субсидия SÚPM SVČ является именно безвозмездной выплатой, то есть предоставленную государством сумму не нужно будет возвращать. Однако и здесь существует несколько нюансов.

Во-первых, предприниматель не сможет просто взять и оставить все деньги себе: деньги, оставшиеся после приобретения всего необходимого для начала бизнеса, надо будет вернуть.

Во-вторых, договором о выплате дотации оговаривается, что предприниматель должен будет вести бизнес минимально год, так что, если на первой неделе работы случится неудача, то просто взять и бросить дело будет невозможно. В противном случае предприниматель будет вынужден вернуть государству ранее полученную сумму. Исключение составляет лишь случай, в котором деятельность прекращается по состоянию здоровья.

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №49/393

Фото: Flickr