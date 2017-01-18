Арендодатели поднимают цены и не хотят иностранцев

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Риэлторы сообщают о росте спроса на аренду жилья, что ведёт к росту цен. Только с июня по сентябрь стоимость аренды жилья выросла в Праге на 18%. Но и за эти деньги снять квартиру может не каждый. Всё чаще в объявлениях появляется фраза: «иностранцам не обращаться».
Сейчас рынок недвижимости предлагает в аренду в Праге примерно 7600 квартир. Ещё в первой половине года их было 12500. Учитывая это, можно предполагать дальнейший рост стоимости аренды, о чём и предупреждают риэлтерские компании. Растущий интерес объясняется снижением уровня безработицы: теперь начавшие стабильно работать, например, молодые люди могут себе позволить снять жильё. С другой стороны, новые правила оформления ипотеки и рост цен на жильё привели к тому, что часть потенциальных покупателей, не имея возможности купить квартиру, вынуждена её арендовать.
Прибавляет проблем и процесс получения разрешения на строительства. Он остаётся затяжным и сложным. В списке из 190 стран Чехия по продолжительности выдачи разрешения на строительство занимает 130 место. За 9 месяцев 2016 года было выдано разрешение на строительство 862 квартир, а за это же время в Праге было продано 4800.
Если тенденция сохранится, то кризис на рынке продажи и аренды жилья неизбежен.
Наибольшей популярностью у арендаторов пользуются квартиры 2+кк, их среди предлагаемых вариантов практически треть. Аренда такой квартиры будет стоить от 13 тысяч крон. Больше всего квартир предлагают в районе Праги 5. Традиционно самая высокая арендная плата в Праге 1, 2, 3.
У иностранцев шансов ещё меньше
Треть иностранцев, проживающих в Чехии, сосредоточена в Праге. Здесь их проживает почти 172 тысячи человек. И объявления, в которых ясно написано, что иностранцам квартиру не сдадут, являются фактом дискриминации, но бороться с ней в этом случае очень сложно.
При этом с юридической точки зрения шансов выиграть дело совсем немного, а вот средств и нервов можно потратить изрядно. К тому же, если иностранец действительно озадачен тем, чтобы найти жильё для себя и семьи, то он, скорей всего, вообще не будет звонить по телефону, указанному в объявлении с такими оговорками.
«На самом деле иностранцев арендодатели тоже разделяют, – считает маклер Мартин Микша. – Например, мало кто из приезжих из Западной Европы жалуется на проблемы с поисками жилья. Все они устраиваются. Это же касается словаков, венгров, поляков. Владельцам жилья, например, не нравится, когда приезжает в их быт семья, в которой целых три поколения. Как это бывает у китайских и вьетнамских арендаторов. С ними же могут возникать и проблемы языковые. Неохотно сдают квартиры и представителям разных республик бывшего СССР».
По мнению маклера, застраховаться от роста стоимости аренды арендатору достаточно сложно. В случае, если в договоре оговорена определённая сумма, а договор заключён, например, на три месяца, то при продлении договора у владельца жилья есть возможность поднять цену. А квартиранту придётся выбирать – либо соглашаться и заключать новый договор, где вновь на какое-то время будет оговорена сумма, либо искать новое жильё.
Фото: www.mayfieldproperty.com.au
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