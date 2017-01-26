Бойня птичьих невинных младенцев

Начало января принесло кроме небывалых обильных снегопадов и одну Весть Иова. Ею стала вначале неприметная, но позднее все более и более зловещая новость о том, что в Европе распространяется патогенный птичий грипп. Болезнь, которую когда-то называли птичьей чумой, уже убивает птиц в семнадцати европейских странах, а её эпидемия, по словам орнитологов, определённо не закончилась. Только в Чешской Республике уже было подтверждено из семи мест появление патогенного вируса гриппа, причём на этой неделе птичий грипп убил и одного из лебедей, бороздящих поверхность Влтавы у Голешовицкой Тржнице в Праге.

После заверений ветеринаров и гигиенистов, что передача вируса птичьего гриппа для человека не представляет опасности, множество людей вздохнуло с облегчением и вся проблема для них на этом закончилась. Какое им дело до каких-то кур, индеек, гусей или уток на птицефабрике, которые так и так хороши как жаркое с кнедликами и капустой на тарелке? У них своих забот хватает. Хотя бы с гриппом, который не птичий, но человечий. Тот тоже в последние недели бушует как орда солдат-оккупантов. Из-за осложнений, связанных с ним, в Чехии погибло уже девять человек.

Но есть и люди, которым птичий грипп разрушил жизнь, и ещё долгое время им будет сниться жуткое убийство птиц, которое является частью ветеринарных мер, связанных с ним. Я лично несколько дней назад встречался с фермерами, которые выглядели как ковбои с Дикого Запада, но по их лицам текли слезы. Они просто любили своих пернатых, и с их потерей им сейчас трудно справиться. Они убеждены в том, что массовый забой птиц в хозяйствах является абсолютно излишним. Распространению птичьего гриппа это не помешает, кроме того, из-за него уничтожаются целые стада, которые являются здоровыми, только потому, что они находятся в зоне трехкилометровой защиты вокруг эпицентра заражения.

«Птичий холокост» является абсурдным и бесполезным даже по другой причине, которая также является ярким примером плохой коммуникации между государствами-членами Европейского союза. Дело в том, что каждая страна реагирует на вспышки птичьего гриппа по-разному. В то время как в Чехии и Франции в большом количестве проводится убой птиц на целых фермах, своих нескольких кур и уток теряют и все деревенские жители в этих районах, в других странах, таких как Нидерланды или Бельгия, здоровые птицы в хозяйствах и деревнях остаются жить. Убой там начинается только в момент, когда болезнь подтверждена непосредственно в конкретном хозяйстве.

Это, конечно, хорошо, что Чехия является членом Европейского союза, но это ещё не значит, что из-за этого мы перестанем использовать здравый смысл. Или кто-то хочет перед шефами в Брюсселе похвалиться тем, что мы, чехи – самые образцовые и послушные из всех? Похвалиться сейчас, например, тем, что мы в целях профилактики убили больше всего птиц из всех?

Фото: Udoktora.net

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №3/397