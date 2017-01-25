Цена эмбарго

2016 год стал самым неудачным для чешского сельского хозяйства за последние двадцать лет. Виной тому падение цен на основные виды продукции, вызванное в том числе российским эмбарго.

Напомним, что указ о применении специальных экономических мер для обеспечения безопасности российского рынка президент РФ Владимир Путин подписал 6 августа 2014 года. Согласно документу, был ограничен импорт ряда товаров из стран, которые ввели санкции против Москвы. В число запрещённых товаров вошли мясо и мясо птицы, рыба и морепродукты, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и орехи, колбасы, сыр, творог и ряд готовых продуктов на основе растительных жиров.

Несмотря на то что Чехия поставляла в Россию небольшой объём сельскохозяйственной продукции, российские контрсанкции нанесли заметный удар по данной отрасли экономики ЧР. О «крупнейшем кризисе в аграрном секторе ЧР» заявил в начале января министр сельского хозяйства страны Мариан Юречка.

По его словам, поставщики из других стран Европейского союза были вынуждены в результате введённых Российской Федерацией мер искать новые рынки сбыта. Вследствие этого чешский рынок оказался перегружен продукцией из Европы, прежде всего из Польши. Переизбыток продуктов привёл к снижению цен, и многие фермеры были вынуждены продавать сельхозпродукцию дешевле её себестоимости.

Только на поддержку животноводов из чешского бюджета в 2016 году было направлено более 3 млрд крон. Благодаря этому средняя прибыль производителей молока составила в среднем 0,44 кроны за литр, у животноводов этот показатель достиг 1,3 кроны на килограмм живой массы. Юречка сообщил, что без госпомощи аграрии не добились бы таких результатов.

По мнению чиновника, это свидетельствует о том, что властям удалось взять ситуацию в отрасли под свой контроль. «Несмотря на значительное падение закупочных цен, никто не протестовал. Никто не ездил выливать молоко перед зданием правительства, никто не рассыпал кучи удобрений перед супермаркетами», – подчеркнул он.

Удар на миллиард

«Я бы не особо хвалился такими результатами, – раскритиковал выступление Мариана Юречки член аграрного комитета Палаты депутатов Йозеф Шенфелд, который придерживается иной точки зрения. «Более того, на 2017 год государство выделит на поддержку сельского хозяйства на порядок больше, но и этого не хватит, для того чтобы выдержать конкуренцию с аграрными державами региона, например, с Польшей», – посетовал депутат.

По материалам правительственной рабочей группы по вопросу о санкциях, опубликованных в конце 2015 года, чешские садоводы и овощеводы лишились в результате российских санкций от 590 до 1420 миллионов крон. «И эти убытки пока никто компенсировать не собирается», – отметил Шенфелд.

Вторит парламентарию председатель Овощного союза Чехии и Моравии Ярослав Земан, который заявил, что убытки чешских производителей овощей составили около 180 миллионов крон. «Наиболее ощутимыми оказались последствия падения цен на корнеплоды, лук и плодовые овощи, которые снизились в среднем на 30%-50%. Негативное влияние оказали и действия розничных сетей, которые воспользовались ситуацией и снижали закупочные цены. В итоге за предлагаемые оптовиками деньги фермерам оказалось невыгодно собирать урожай», – добавил Земан.

В свою очередь, зампред Фруктового союза ЧР Иво Покорны оценил потери чешских производителей фруктовой продукции в 300 млн крон. «В то время как снижение стоимости фруктов на 20% является благом для потребителей, фермерам это серьёзно усложняет жизнь. Более того, продажа фруктов и овощей по демпинговым ценам может привести к волне банкротств в сельском хозяйстве ЧР», – предсказал специалист.

Экспертное мнение

Аналитики, в свою очередь, указывают на то, что сложной является ситуация не только в аграрном секторе ЧР. Не лучшие времена переживает и животноводческая отрасль страны. Стоимость продукции на внутреннем рынке продолжает снижаться, ряд предприятий уже обанкротился, и одной из главных причин передела рынка является именно потеря российского продовольственного рынка.

Эксперты, впрочем, указывают и на другую проблему, связанную с российским эмбарго, которая будет оказывать влияние на чешских аграриев в ближайшие несколько лет. «Помимо того, что европейские производители лишились выручки из-за российских контрсанкций, в Европе происходит переформатирование рынка труда.

Помимо субсидий и дотаций, которые необходимо выделять в любом случае, в ЕС возникает необходимость дополнительно оплачивать пособия по безработице, а в будущем вновь стимулировать создание рабочих мест в агросекторе. Таким образом, бремя поддержки аграрного сектора ощутит на себе и рядовой европейский потребитель, из налогов которого будет оказываться помощь закредитованным средним и мелким фермерским хозяйствам», – утверждает экономист Александр Вишняков.

Следует также отметить, что в сентябре 2016 года еврокомиссар по делам сельского хозяйства Фил Хоган оценил убытки европейских фермеров в результате санкционной войны с Россией в шесть миллиардов долларов. По оценкам Всемирного банка, из-за эмбарго в сельскохозяйственном секторе стран ЕС более 130 тыс. рабочих мест находятся под угрозой ликвидации.

Как сообщили экономисты ВБ, сильнее других от контрсанкций страдают ближайшие соседи, традиционно имевшие с Россией тесные торговые отношения. В первую очередь это Польша и страны Прибалтики.

Фото: http://milanafood.ru/

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №2/396

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