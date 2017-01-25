Церковь Пресвятого Сердца Господня на Виноградах

Гуляя по Пражскому Граду, невольно чувствуешь, что именно здесь находится некий чешский «центр силы», центр чешской государственности. А чтобы подчеркнуть это, первый президент страны Томаш Гарриг Масарик уже в 1918 году затеял его перестройку. Автором проекта стал словенский архитектор и друг президента Йосип (Йоже) Плечни, 60-я годовщина смерти которого отмечалась 7 января.

И в связи с памятной датой нам предоставился повод рассказать о другом, гораздо более заметном для общественности наследии Плечника в Праге – церкви Пресвятого Сердца Господня на Виноградах.

Пражская церковь Пресвятого Сердца Господня является одной из самых необычных среди христианских храмов первой половины XX века и одной из самых крупных работ её создателя Иосипа Плечника, архитектора, нашедшего в классицизме новый источник вдохновения.

История постройки

В начале XX века, когда пражский район Винограды сильно разросся, встал вопрос о постройке ещё одного храма, так как в церкви Святой Людмилы уже не хватало места для виноградских прихожан, число которых к тому времени близилось к 40 тысячам.

В 1919 году был объявлен конкурс на строительство нового храма, причём земля для этих целей была выкуплена ещё в 1908 году, а «Общество строительства второго храма Господня на Королевских Виноградах» было основано в 1914-м.

Победителем конкурса стал словенский архитектор Йосип Плечник. Плечнику удалось создать храм, ставший доминантой района Винограды, заметной частью панорамы Праги и одной из самых известных достопримечательностей Чехии.

Поначалу Плечник не участвовал в конкурсе на постройку второго виноградского храма, однако впоследствии жюри и участники конкурса – ученики Плечника по Художественно-промышленной школе – пригласили своего учителя, чтобы и он предложил свой проект. Проект был закончен в 1927 году. К тому времени Плечник изменил свое первоначальное видение, предполагавшее застройку всей площади. Здесь должны были появиться жилые дома, школа и триумфальная арка.

Причиной изменений стал недостаток средств на такую сложную постройку. Из-за недостаточности финансирования постоянно переносилась и дата её завершения. В ходе работы над проектом новой церкви Пресвятого Сердца Господня Плечник создал три её варианта – третий предполагал снижение первоначальных расходов примерно на треть. Основой финансирования стал дарственный «Бептовский фонд», управлявший имуществом состоятельного Карла Леопольда Бепты, члена Пражского городского совета, который передал его в дар церкви. Другими источниками стали взносы членов церковной общины и доходы от лотереи.

Источники вдохновения

К 1932 году на площади Йиржи из Подебрад выросло величественное здание с широкой башней, высота которой вместе с венчающим её крестом составляет 42 метра от земли. Церковь была освящена 8 мая 1932 года.

Плечник хотел внести как можно больше монументальности в это здание, он считал, что современная эпоха не способна развивать собственные архитектурные формы, и поэтому эта церковь строилась по примеру грандиозных греческих храмов. Также источниками вдохновения архитектора стали и раннехристианские храмы Средиземноморья, увиденные им при поездке в Рим. Кроме того, перед архитектором стояла задача показать силу молодой развивающейся Чехословацкой республики.

Внешняя отделка храма, созданная из глазурованного кирпича со вставками из гранита, напоминает горностаевую мантию – облачение королей и отсылает нас к ипостаси Христа как царя всего сущего. Над зданием возвышается широкая башня с огромным, семь с половиной метров в диаметре, окном, служащим также и как часы.

Башня увенчана куполом с крестом-державой, являющейся ещё одним атрибутом Христа-царя.

В обществе чешских святых

Бытует мнение, что и отделка, напоминающая мантию из горностая, и держава, венчающая башню, – это связь храма с местом, где он стоит, площадью имени короля Йиржи из Подебрад. Лично мне такая версия представляется маловероятной: король Йиржи не был католиком.

Над порталами западного фасада, через которые прихожане попадают в храм, помещены три статуи: Добрый Пастырь, Богородица с младенцем и Богородица Оранта работы скульптора Бедржиха Стефана. Пройдя через входной портал, мы попадаем в главный зал храма, решённый архитектором как однонефное пространство, где внимание прежде всего привлекает главный алтарь, созданный скульптором Дамианом Пешаном.

Над ним вознеслась фигура Христа, ниже которой расположились статуи святых покровителей Чешских земель. Это святой Ян Непомуцкий, святая Агнесса, святой Войтех, святой Вацлав, святая Людмила и святой Прокопий. Дневной свет попадает внутрь через клересторий – систему окон, витражи для которых на мотив Пресвятого Сердца Господня создал художник Карл Сволинский.

Под нефом церкви расположена крипта, которую современники Плечника считают самым спиритуальным его творением. В отделке крипты использовались камни с третьего двора Пражского Града.

В 2010 году церковь Пресвятого Сердца Господня на Виноградах объявлена национальным памятником культуры, а Хилари Френч в своей знаменитой книге «История архитектуры» внесла церковь Пресвятого Сердца Господня в список восьми самых грандиозных зданий в истории человечества.

Фото: http://www.praga-praha.ru/

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №2/396

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