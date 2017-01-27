Чешский монетный двор выпустил золотые монеты «Реформы Марии Терезии»

Чешский монетный двор не оставил без внимания 300-летие со дня рождения известной представительницы Габсбургской династии – Марии Терезии (1713-1780), которая вошла в историю как яркая представительница эпохи Просвещения. На своих хрупких плечах молодая императрица удержала мощную Австрийскую империю, укрепила её международные позиции и внутреннее положение.

Чешский монетный двор решил отметить трехсотлетие со дня рождения Марии Терезии Габсбургской выпуском четырёх золотых монет «Реформы Марии Терезии». Первая из них уже вышла и посвящена школьной реформе.

Дорога к австрийскому престолу для дочери Карла VI не была простой. За неимением мужского наследника император настоял на принятии Прагматической санкции, согласно которой власть могла передаваться и дочерям. Кто знает, может быть, именно в это время и требовалось навести порядок в империи с женской тщательностью. Но Карел VI воспитывал свою дочь строго, почти как мальчика. И это при той изящности, которая запечатлена на первых портретах 23-летней императрицы.

Империя в хрупких руках

Мария Терезия – хрупкая, образованная, красивая девушка приняла страну с расшатанными временем устоями. Необходимость реформ была очевидна, и императрица не стала откладывать. Историки до сих пор удивляются, как могла она одновременно вести военные действия, проводить реформы в армии, в стране, а продолжалось это сорок лет – с 1740 по 1780 годы– и при этом родить 16 детей. Возможно, проблемы воспитания в семье и подтолкнули её к проведению школьной реформы в стране.

Первым и основным пунктом школьной реформы стало обязательное обучение, также как и национализация школьной системы. При этом в едином государстве должен быть единый язык. А вот сама Мария Терезия говорила и писала гораздо лучше на французском, чем на немецком языке, в котором часто допускала грамматические ошибки.

Основывается много светских школ, в том числе много специализированных школ, до тех пор не существовавших. Главным предметом остался Закон Божий, также как и латинский язык. Значительно увеличилось количество начальных школ, которые начало посещать почти 80% чешских детей.

Описание монеты

На реверсе монеты – изображение ученика, образ которого – от причёски до одежды – соответствует эпохе Марии Терезии. Мальчик сосредоточено считает пальцы на руке и что-то записывает пером на листок. Рисунок дополняет подпись «Реформы Марии Терезии. Школьная».

Автором рисунка является молодой, но уже очень известный в Чехии медальер Роман Шамильян (Roman Shamilyan).

Монета выпущена в количестве 200 шт. Материал – золото. Вес – 7,78 г.

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