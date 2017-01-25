Чехи из телефона сделали сонар

В приложении Sleep as Android появилась новая система отслеживания сна через звуковые колебания. Команде Urbandroid Петра Налевки удалось из обычных смартфонов сделать беспроводной датчик для контроля качества сна. Новая система работает на уровне ультразвука и помогает отслеживать звуковые колебания во время сна на расстоянии одного метра. Если ваш телефон будет находится рядом с кроватью, то приложение сможет контролировать и дыхание человека.

Фото: Сайт для пользователей Android