Чехи изготовили больше всего автомобилей в истории

Чешская автомобильная промышленность в прошлом году поставила еще один исторический рекорд. Производство автомобилей в прошлом году увеличилось на восемь процентов, общий объем производства отечественного автопрома увеличился на 1,35 млн машин. Уменьшилось только производство мотоциклов и автобусов. Эти данные были опубликованы во вторник Ассоциацией автомобильной промышленности (SAP). В увеличении объема производства приняли участие все три автопроизводителя легковых машин. Из них почти 57% приходится на Skoda Auto, у которой в прошлом году производство на чешских заводах выросло более чем на двенадцать процентов. Рекорд в этом году поставил ношовицкий завод Hyundai, незначительный рост на 0,7% был зарегистрирован и на колинском автомобильном заводе TPCA.

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