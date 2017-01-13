Чехия перестаёт быть дешёвой

По информации Чешского статистического управления, рост цен в Чехии стал самым высоким за последние 4 года. Если так пойдёт и дальше, то страна потеряет статус одногоиз недорогих оазисов Европы. Потребительские цены в декабре выросли на 2% по сравнению с прошлым годом.

Растущая инфляция, с другой стороны, наконец должна принудить Нацбанк прекратить ослабление курса кроны, которое он делает периодически. Стоимость овощей в декабре поднялась на 41,5%, мясо подорожало на 20%, яйца – на 13,7%. Цены на топливо в Чехии выросли в среднем на 4,3%. Кроме того, инфляцию потянули вверх и цены в ресторанах, которые поднялись на 4,7%, что на себе почувствовали и гости Праги.

Фото: http://zviazda.by/

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