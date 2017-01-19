Чехия закончила строительство солнечной электростанции в Чили

Чешская инвестиционная группа Solek Group завершила строительство солнечной электростанции Parque Solar Cuz Cuz в Чили. Электричество начало поступать почти в 2800 домов, что эквивалентно размеру чешского города Домажлице.

Электростанция расположена примерно в 300 километрах к северу от столицы Сантьяго и является единственной солнечной электростанцией не только в Чили, но и во всей Южной Америке, которая была построена и управляется чешской компанией.

Электростанция с установленной мощностью в 3,07 МВт занимает площадь более одиннадцати футбольных полей. Её солнечные панели размещены на специальных поворачиваемых стойках, что позволяет максимально использовать солнечный свет в течение целого дня. Затраты на строительство солнечной электростанции составили около 100 миллионов крон.