Ферма в чешской упаковке

Чешская компания Bauer Technics, известная своими проектами на постсоветском пространстве, построит один из крупнейших животноводческих комплексов в Беларуси. Аналогичные объекты возводятся в России и Казахстане.

Bauer Technics была основана в 1992 году в бывшей Чехословакии в качестве группы по продажам и клиентскому сервису для BAUER GmBH Войтсберг. Компания занимается поставками современных технологических комплексов, построек для промышленности и сельского хозяйства, в том числе ферм, мясокомбинатов, молокозаводов, складов для фруктов и овощей большого объёма, при этом более 90% продукции поставляется на экспорт.

Среди крупнейших проектов Bauer Technics, реализованных на территории бывшего СССР, является комплекс по производству свинины в Хакасии стоимостью 350 млн евро, состоящий из двух свиноферм, мясокомбината и склада, свинокомплексы в Борисовском районе Ярославской области за 35 млн евро и в Ленинградской области.

Весной 2017 года будет сдан в эксплуатацию крупный свинокомплекс на 54 тыс. голов, который Bauer Technics возводит в рамках договора с Бобруйским комбинатом хлебопродуктов в посёлке Глуша Бобруйского района. Финансирование проекта осуществляет Komerční banka.

Свинокомплекс стоимостью в 30 млн евро будет замкнутого цикла, в год планируется производство до 7 тыс. тонн высококачественного мяса. Продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт. Чешская сторона отвечает за строительство производственных помещений, поставку оборудования и обучение персонала.

«В настоящее время реализация проекта вошла в завершающую стадию. Однако на этом наши инвестиции в Беларуси не заканчиваются. В течение нескольких месяцев начнётся строительство нового животноводческого комплекса в Могилёвской области», – рассказал в интервью газете E15 коммерческий директор Bauer Technics Карел Ликарж. По различным данным, стоимость объекта оценивается в 750-800 млн крон.

Российская экспансия

Помимо Беларуси, чешская компания выразила намерение продолжить работу и в РФ. В рамках стратегии развития Bauer Technics намерена построить несколько птицеводческих комплексов в стране, в том числе инкубатор по выпуску более 60 млн инкубационных яиц в год, заявил Карел Ликарж.

Первый шаг в этом направлении был сделан в 2016 году, когда состоялась встреча представителей Bauer Technics и губернатора Самарской области Николая Меркушкина. По её итогам Ликарж заявил о заинтересованности в реализации агропроектов в регионе. «Мы готовы строить под ключ свиноводческие и молочные комплексы, коровники и птицефабрики. В течение месяца мы доработаем наши проекты, а потом начнём конкретно работать», – пояснил он.

По словам руководителя Bauer technics, самарский рынок является одним из самых перспективных в РФ. Кроме этого, речь шла о возможности построить завод комплектующих в регионе.

«Нам интересно то, что регион находится на границе с Казахстаном. У нас есть проекты в этой стране. Нам трудно завозить всё из Чехии, поэтому есть планы строительства завода на территории региона. Он будет поставлять детали и оборудование не только в Россию, но и в Казахстан и Беларусь», – пояснил Ликарж.

В администрации Самарской области в ответ на запрос «Пражского телеграфа» пояснили, что переговоры с чешской стороной продолжаются. Более подробную информацию по конкретным проектам стоит ожидать не ранее первого-второго квартала 2017 года.

Казахстанский прорыв

Напомним, что в настоящее время Bauer Technics уже реализует крупный проект в Казахстане по строительству двух животноводческих комплексов в Павлодарской и Карагандинской областях, который стал первым для Bauer Technics в этой стране и одновременно одним из крупнейших в истории чешской компании. Стоимость заказа, полученного благодаря победе в тендере, оценивается в 5,5 млрд крон.

Как рассказали ПТ в пресс-службе Bauer Technics, в Павлодарской области будет построено около сотни зданий для разведения и откорма цыплят и мясокомбинат годовой мощностью двадцать тысяч тонн. В Карагандинской области Bauer Technics возведёт ферму по разведению 7,8 тыс. свиноматок, а также мясокомбинат и комбикормовый завод. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2017 и 2018 гг. соответственно.

Объясняя причины выбора чешского решения, Карел Ликарж обратил особое внимание на опыт реализации проектов на территории бывшего СССР: «Кроме того, у нас высококвалифицированный персонал, сертификаты Евроазиатского таможенного союза, а также уникальные технологии систем управления микроклимата, что в суровых природных условиях Казахстана, где температуры летом превышают сорок градусов, а зимой опускаются ниже пятидесяти, является ключевым условием при возведении подобных объектов».

Ряд экспертов тогда обратил внимание на то, что победе Bauer Technics в тендере поспособствовал и успешный визит президента Чехии Милоша Земана в Казахстан. «При встрече с президентом Нурсултаном Назарбаевым чешский лидер, естественно, обсуждал темы увеличения чешского экспорта и развития бизнеса чешских компаний в Казахстане. Это укладывается в стратегию нынешних властей ЧР, которые в условиях сокращения поставок продукции на рынки РФ и Украины ищут альтернативные рынки сбыта. Одним из таких является и Казахстан, роль которого к тому же будет увеличиваться в условиях существующей внешнеполитической напряжённости», – полагает экономист Павел Фридрих.

Фото: www.agriculture-xprt.com

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