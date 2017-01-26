Глобальное потепление отменяется

Человечеству стоит готовиться к глобальному похолоданию, а отнюдь не к потеплению, уверен болгарский астрофизик Борис Комитов. Неожиданно с ним согласились и некоторые ученые из России.

«Мы находимся в периоде климатической паузы. Она продлится до 2030 г., когда 200-летний солнечный цикл войдет в нисходящий этап. Тогда наступит резкое похолодание, под знаком которого пройдёт оставшаяся часть XXI века. Наступления его минимума я ожидаю к 2060-2070 годам», – заявил директор Института астрономии Болгарской академии наук, руководитель Центра солнечного и земного мониторинга в г. Стара Загора Борис Комитов в интервью местной газете.

В ближайшем будущем Землю ожидает новая волна похолодания, к 2019-2020 годам зимы станут еще холоднее, уверен Комитов.

Поддержка из России

С астрофизиком из Старой Загоры неожиданно согласились некоторые российские учёные. Схожее мнение выразили декан географического факультета Алтайского госуниверситета Геннадий Барышников и директор института географии РАН, академик Владимир Котляков. Их мнение базируется на анализе кернов из скважины глубиной до 5 км, которая была пробурена в Антарктиде. Керн позволил восстановить климатические условия прошлых эпох по сохранившимся в нём пузырькам воздуха.

«Сегодня у нас идет тенденция к похолоданию. […] в 2030 году наступит рубеж эпохи похолодания», – заявил Геннадий Барышников в интервью «Комсомольской правде». По его мнению, за последние столетия человечество уже переживало «малые ледниковые периоды», которые случались в XV, XVII и даже XIX веках.

«На территории России потепление климата наблюдается не везде, есть районы, где тренды обратные», – пояснил «Пражскому телеграфу» член-корреспондент Российской академии наук, профессор географии, заместитель директора Института географии РАН Аркадий Тишков.

«Изучая Арктику, я обратил внимание на то, что интенсивность потепления, влияющая на ледовитость океана, продуктивность растительности, миграции животных уже не такая сильная, как была ещё 10-15 лет назад. Последствия современного цикла потепления только сейчас начинают сказываться на арктической экосистеме – растёт продуктивность, выше становится транспирация растительности, тает мерзлота. Идёт так называемое «позеленение» тундры. Но по законам природы, с ростом температуры воздуха растёт и транспирация. А, следовательно, происходит охлаждение – глобальная климатическая система возвращается!» – говорит Тишков.

Официальная позиция в мире

Заявления Комитова и Барышникова идут вразрез с официальной точкой зрения. Теория глобального потепления поддержана на всех уровнях от Международного энергетического агентства до ООН. Считается, что среднегодовая температура воздуха на Земле неуклонно повышается, и за последние 100 лет она выросла на 0,74 градуса. Основной причиной этого называется хозяйственное воздействие человека, которое приводит к увеличению эмиссии парниковых газов, «нагревающих» Землю.

Так, «традиционной» версии придерживается профессор Томского государственного университета, директор Центра исследований биоты, климата и ландшафта BioClimLand Сергей Кирпотин. Он совершенно не согласен с выводами Комитова.

«В последние 30 лет наблюдается обвальное таяние верхнего слоя вечной мерзлоты на севере Западной Сибири. Здесь это происходит значительно сильнее, чем где-либо. В талом торфе, где разлагается органическое вещество, образуются небольшие озера. Они выделяют в атмосферу метан, парниковый газ, имеющий в 25 раз более сильный парниковый эффект, чем у двуокиси углерода.

Параллельно происходит сокращение альбедо – характеристика отражательной способности поверхности. Площадь арктических полярных льдов в летнее время сократилась на 20%, а их мощность на 40%. То же самое происходит в тундровых ландшафтах. Поверхность болот покрыта белыми, как снег, лишайниками, которые также хорошо отражают солнечные лучи. И чем меньше остается светлых поверхностей, тем быстрее тает поверхность вечной мерзлоты», – пояснил Кирпотин «Пражскому телеграфу».

Климатическая система расшатана, это вызывает поток стихийных бедствий, и причина этого процесса в человеке. «Вся наша экономика построена на сжигании углеводородного топлива. Климат менялся всегда, но он никогда не менялся так быстро, как под влиянием деятельности человека», – заключает он.

Влияние человека

Между тем именно антропогенный фактор оппоненты Кирпотина важным не считают.

«Антропогенное изменение незначительно по сравнению с влиянием, которое оказывают Солнце и далёкий Космос. Соотношение «природа-человек» сегодня, в начале XXI века, с точки зрения энергетического потенциала, многократно в пользу природы. Влияние деятельности человека на потепление климата в последние 150 лет едва достигает 0,05 градусов», – уверен Комитов.

Профессор географии Тишков рассуждения парниковых газах и их влиянии на климат вообще называет излишне политизированными: «Извержение одного вулкана по объёму выбросов сопоставимо с работой промышленности целой страны».

Влияние солнца

Влияние солнечного ветра на климат Земли намного выше, убеждён болгарский астрофизик Комитов. «Солнечный ветер обеспечивает более высокую концентрацию солнечного вещества в межпланетном пространстве. Оно играет роль экрана, который поглощает и отражает обратно галактические космические лучи и препятствует их проникновению в атмосферу Земли. Когда космические лучи достигают атмосферы Земли, они стимулируют образование аэрозолей и облаков, которые отражают солнечные лучи. Таким образом, поверхность Земли прогревается слабее. И наоборот, высокая солнечная активность определяет более теплый климат на Земле.

Однако во время 11-летних минимумов солнечный ветер ослабевает, эффект «экрана» уменьшается, а галактические космические лучи более интенсивно проникают в атмосферу Земли. При этом увеличиваются электрические заряды в низких слоях атмосферы (тропосфере), вблизи поверхности. В свою очередь, они стимулируют образование аэрозолей и облаков, так как именно заряженные частицы играют роль ядер конденсации, и климат становится холоднее», – подчеркнул Комитов. По его мнению, солнечная активность сейчас находится в фазе долгосрочного снижения. Предстоит несколько слабых по мощности 11-летних солнечных циклов.

Рассматривать климат как совокупность тесно взаимосвязанных циклических процессов предлагает и Тишков. Циклы потепления-похолодания имеют разные размеры – сотни и десятки тысяч лет, тысячи и сотни лет, внутривековые колебания (30 и 60 лет), 11-летние солнечные циклы и так далее. Изучив внимательно 30- и 60-летние циклы атмосферной регуляции в северном полушарии, Тишков пришёл к выводу о наступлении эпохи, которая будет характеризоваться солнечными, морозными зимами и жарким летом.

«Мы находимся на «склоне» тысячелетнего цикла похолодания. Речь идёт о зимних продолжительных холодах за счет установления антициклонов. В XXI веке таких циклов может быть еще 2-3 как минимум», – считает учёный. «Естественно, этот процесс не означает, что в северном полушарии сразу настанут арктические холода».

Сторонники теории глобального потепления сдавать свои позиции не спешат. «Никакого резкого похолодания в ближайшие десятилетия не наступит хотя бы потому, что толща океана в последние десятилетия нагрелась достаточно, чтобы компенсировать небольшие колебания приходящей солнечной радиации, связанные с солнечной активностью», – заявил «Пражскому телеграфу» заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, член-корреспондент РАН Владимир Семёнов. «Вывод о наступлении некой «климатической паузы» не подкреплён ни эмпирическими данными, ни результатами численных экспериментов с моделями климата».

Методология подсчетов

Похоже, вера учёных в похолодание или потепление прямо зависит от их специализации. Астрофизики объясняют изменения климата влиянием солнечной активности, геологи основываются на анализе ледовых кернов из Антарктиды, а биологи следят за состоянием биотопов в тех областях Земли, где потепление уже заметно. При этом данных о скорости изменения климата по-прежнему недостаточно. Инструментальные наблюдения за температурой воздуха в ряде точек Земли ведутся лишь с 1850 года, а именно на этих данных базируются сторонники теории глобального потепления.

«Все климатические модели, используемые сейчас, можно разделить условно на две части – те, в которые закладываются уже сложившиеся температурные тренды, они рисуют бесконечный рост глобальной температуры, и те, в которых отразились результаты, полученные по анализу ледниковых кернов из Антарктиды и Гренландии. Эти модели как раз рисуют циклы», – поясняет Тишков.

Энергетика согреет

Помимо чисто научного спора, актуальна экономическая часть проблемы. Например, вопрос об «альтернативной энергетике», идущей на смену «грязной» традиционной. Комитов уверен, что делать ставку на возобновляемые источники нельзя, это «дорогая энергия».

По словам Комитова, он предупреждал власти страны о наступлении климатической паузы с начала 2000-х годов, но безуспешно. Более того, стремясь в ЕС, Болгария в 2002-2006 годах закрыла 4 из 6 энергоблоков на АЭС «Козлодуй», хотя эта станция обеспечивала 45% потребностей страны в электроэнергии. Под давлением американской стороны Болгария отказалась и от уже законтрактованного строительства АЭС «Белене» российской компанией «Атомстройэкспорт». В 2016 г. Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве, куда российская сторона обратилась с иском на решение болгарских властей, принял решение в пользу россиян, обязав Болгарию выплатить за уже изготовленное оборудование 620 млн евро.

«Мы должны сосредоточиться на промышленности и дешёвой электроэнергии. Вместо того чтобы ввести в эксплуатацию новые энергоблоки АЭС, мы закрыли работающие. А нас ждут более холодные зимы, особенно между 2030 и 2045 годом», – мрачно пророчествует доктор Комитов.

Прав он или нет, покажет время. Но этой зимой на Балканах из-за холодов возникли серьёзные проблемы с энергоснабжением. Ураганный ветер вывел из строя высоковольтную линию на АЭС «Чернавода» в Румынии, первый блок станции был отключён. Проблемы с электричеством возникли в Греции, Турции и Болгарии. Страны по очереди запрашивали поставки электроэнергии и газа друг у друга и получили отказ.

Погода повлияла и на цены электроэнергии в Европе. Так, в середине января 2017 г. , по данным газеты Е15, цены на энергетических биржах с поставкой «завтра» (спотовый рынок) в Чехии подскочили в несколько раз (с 40-50 евро за мегаватт-час до 133 евро за мегаватт-час). Причиной роста стало резкое сокращение объёмов производства электроэнергии в Германии из-за отсутствия ветра, недостаток воды в гидроэнергетической системе Германии и Австрии и остановка ядерных блоков во Франции.

Фото: ekovolga.com

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №3/397