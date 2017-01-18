Гостем в собственном городе

В пятницу, 27 января 2017 года, пройдёт любопытная акция, во время которой жители Чехии и Праги смогут почувствовать себя туристами. Десятки отелей по всей Праге предложат двухместные номера с включённым завтраком по единой цене – 777 крон с учетом НДС. Организаторы акции считают, что многие жители Чехии испытывают достаточно неудобств в связи с тем, что города часто переполнены туристами. «Ночь отелей, которая проводится впервые, — своего рода компенсация, когда можно недороо пожить в отеле, забыть о повседневных проблемах и почувствовать себя гостем. Кроме того, 27-28 января можно будет сходить на экскурсию в Староместскую ратушу и на Пражский Град за полцены.