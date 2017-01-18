Иностранцев, работающих нелегально, стало больше

Иностранцев, работающих нелегально, становится все больше. Впервые в истории Государственная инспекция труда поймала в прошлом году больше иностранцев, работающих по-чёрному, чем чехов. Из неевропейских стран поймали 1338 нелегальных рабочих, из Европейского союза только 195, чехов — 758. Еще в позапрошлом году эти показатели были прямо противоположны. Большинство иностранных «нелегалов» приезжает из Украины, Вьетнама, Словакии и Молдовы.