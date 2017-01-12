Интервью с хоккеистом ХК «Ческе-Будеёвице» Томашем Мертлем

Томаш Мертл — воспитанник хоккейного клуба «Ческе-Будеёвице» начал сезон в клубе «Медвешчак». Однако, в минувшем декабре на игрока обратил внимание менеджмент ХК «Салават Юлаев». Клуб восточной конференции и бронзовый призер сезона 2015-2016 испытывал острую необходимость в центральных нападающих и Томаш Мертл оказался в составе команды.

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Игорь Захаркин доволен новым приобретением клуба: «К связке Капризова и Умарка добавился Мертл. Мы видим, что у него быстрые руки, он быстро думает, правильную позицию занимает». Мы предлагаем посмотреть первое интервью Мертла в раздевалке клуба после победного матча с ХК «Спартак».