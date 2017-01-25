Из Праги в Брно на гиперлупе?

19 января 2017 г. мэр города Брно Петр Вокржал подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT).

Новая технология, разрабатываемая американской фирмой Hyperloop Transportation Technologies (HTT) обещает транспортную революцию.

Технология Hyperloop представляет собой вакуумную трубу диаметром более трех метров по которой передвигается капсула с людьми со скоростью более 1000 км/ч. Эта технология была впервые предложена основателем компании Tesla Илоном Маском.

Расстояние с Праги до Брна благодаря этой технологии бы преодолевалось всего за 15 мин вместо 2,5 часов на поезде. Но связать Прагу и Брно с помощью гиперлупа очень сложно и если трубу с капсулами, достигающими скорости 1200 км/ч, начнут строить, то инвестировать придется десятки миллиардов крон, что по мнению экспертов из технического университета является экономически невыгодным.

Фото: GhhAuto.ru