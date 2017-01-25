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Как заработать на автомобиле? Leo Express предлагает Smilecar!

Как заработать на автомобиле? Leo Express предлагает Smilecar!

Как заработать на автомобиле? Leo Express предлагает Smilecar!

Leo Express хочет предложить новую систему обмена автомобилями.  Цена подобных услуг должна быть в два раза ниже в сравнении с обычным автопрокатом. Фирма также будет предлагать прокат роликов и велосипедов.

Компания Leo Express придумала новую концепцию аренды передвижных средств — система Smilecar, где люди могут зарегистрировать свои машины и предложить воспользоваться ими остальным. Таким образом их машины могут зарабатывать для них деньги вместо того, чтобы стоять где-то без дела. Желающие могут предложить арендовать свои автомобили, предложив возможные свободные термины, после чего с потенциальным претендентом на машину хозяин автомобиля договаривается о месте и времени передачи ключей. Более подробную информацию можно найти на http://www.smilecar.cz/.

Фото: le.cz

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