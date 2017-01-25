Как заработать на автомобиле? Leo Express предлагает Smilecar!

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Leo Express хочет предложить новую систему обмена автомобилями. Цена подобных услуг должна быть в два раза ниже в сравнении с обычным автопрокатом. Фирма также будет предлагать прокат роликов и велосипедов.
Компания Leo Express придумала новую концепцию аренды передвижных средств — система Smilecar, где люди могут зарегистрировать свои машины и предложить воспользоваться ими остальным. Таким образом их машины могут зарабатывать для них деньги вместо того, чтобы стоять где-то без дела. Желающие могут предложить арендовать свои автомобили, предложив возможные свободные термины, после чего с потенциальным претендентом на машину хозяин автомобиля договаривается о месте и времени передачи ключей. Более подробную информацию можно найти на http://www.smilecar.cz/.
Фото: le.cz
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