Как заработать на автомобиле? Leo Express предлагает Smilecar!

Leo Express хочет предложить новую систему обмена автомобилями. Цена подобных услуг должна быть в два раза ниже в сравнении с обычным автопрокатом. Фирма также будет предлагать прокат роликов и велосипедов.

Компания Leo Express придумала новую концепцию аренды передвижных средств — система Smilecar, где люди могут зарегистрировать свои машины и предложить воспользоваться ими остальным. Таким образом их машины могут зарабатывать для них деньги вместо того, чтобы стоять где-то без дела. Желающие могут предложить арендовать свои автомобили, предложив возможные свободные термины, после чего с потенциальным претендентом на машину хозяин автомобиля договаривается о месте и времени передачи ключей. Более подробную информацию можно найти на http://www.smilecar.cz/.

Фото: le.cz